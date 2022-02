Neuer ICE 3neo: Besserer Handy-Empfang, Tablethalter überall

Zudem verfügen die neuen Züge, von denen im Bundesgebiet bis 2029 ganze 73 Stück zum Einsatz kommen sollen, über Steckdosen und Tablethalterungen an jedem Sitzplatz, sowohl in der 1. als auch in der 2. Klasse. Zusätzliche Türen sollen den Ein- und Ausstieg vereinfachen.

Zum Monatsauftakt hat die Deutsche Bahn 43 neue ICE bei Siemens in Auftrag gegeben und damit Investitionen in Höhe von gut 1,5 Milliarden Euro getätigt. Die neuen Züge, die bereits ab Ende 2022 zum Einsatz kommen sollen (die ersten wurden schon im Sommer 2020 geordert) versprechen mehr Komfort für Reisende und einen besseren Mobilfunkempfang im gesamten Zug.

Insert

You are going to send email to