iOS 15.3 steht zur Installation bereit

Darüber hinaus adressiert das Update einen Fehler in Apples Safari-Browser, der auf iPhone, iPad und dem Mac nachgewiesen werden konnte. Auf allen Plattformen ließen sich Teile der Browser-History durch das Abfragen lokaler Datenbanken in Erfahrung bringen. Eine Datenschutz-Lücke, die Apple mit iOS 15.3 ebenfalls geschlossen hat.

Eine knappe Woche nachdem Apple am vergangenen Freitag den sogenannten Release Kandidaten von iOS 15.3 in der Entwickler-Community verteilt hat, steht das System-Update nun zum Download für alle interessierten iPhone-Nutzer zur Verfügung.

