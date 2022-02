Mit watchOS 8.4 und iOS 15.3: Kein Apple Pay mehr am Handgelenk

Die hier mitlesenden Träger und Trägerinnen der Apple Watch seien an dieser Stelle dazu aufgerufen, kurz die Einsatzbereitschaft der Apple Pay-Funktion am Handgelenk zu prüfen. Seit Ausgabe von watchOS 8.4 haben uns mehrere Leserhinweise von Anwendern erreicht, die beim ersten Einkauf nach dem am 26. Januar ausgegebenen System-Update an der Supermarkt-Kasse abgeblitzt sind. Entsprechend kann der kurze Abstecher in Apples auf dem iPhone abgelegte Watch-Applikation nicht schaden.

Plötzlich fehlt Apple Pay

Häufigster Fehler: Vor dem letzten Update der Apple Watch bereits konfigurierte und regelmäßig genutzte Apple Pay-Karten sind plötzlich von Apples Computeruhr verschwunden. Ist dies auch bei euch der Fall, müssen diese im Bereich „Meine Watch“ > „Wallet & Apple Pay“ der Watch-Applikation neu angelegt werden – inklusive der 2-Faktor-Autorisierung mit der Hausbank.

Betroffene Anwender berichten zudem von auf der Apple Watch angestoßenen Bezahlvorgängen, die mit einem Fehler am Terminal quittiert wurden und Nutzer dazu aufforderten, den Meldungen am Gerät zu folgen – nur zeigte die Apple Watch ihrerseits keine Meldung an. Auch hier scheint sich das Problem beheben zu lassen, indem vorhandene Bezahlkarten von der Uhr entfernt und diese anschließend neu zur Apple Watch hinzugefügt werden.

Auch Wallet-Synchronisation stoppt

Neben den Apple Pay-Aussetzern beklagen einige Anwender auch die fehlerhafte Synchronisation des iPhone-Wallet. Neu hinzugefügte Wallet-Einträge werden von iOS 15.3 und watchOS 8.4 nicht mehr wie gewohnt abgeglichen und aktualisiert. Lediglich beim Löschen vorhandener Pässe werden diese weiterhin von allen Geräten, die mit dem persönlichen iCloud-Konto verbunden sind, getilgt. Verlasst euch bis zum nächsten Update also nicht mehr Blind auf den aktuellen Stand eures Wallets.