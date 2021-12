watchOS 8.3: Einhandbedienung, Datenschutzbericht und Apple Music Voice

Auf eine davon, die Einhandbedienung per Assistive Touch, konnten wir in den zurückliegenden Tagen bereits aufmerksam machen . Die Hilfsfunktion für Anwender die keine zweite Hand zur Nutzung der Apple Watch besitzen, ist mit watchOS 8.3 nun auch auf älteren Modellen der Computeruhr erhältlich. War die Einhandbedienung bislang nur auf der Apple Watch SE, der Apple Watch Series 6 und der Apple Watch Series 7 möglich, stellt watchOS 8.3 die Hilfsfunktion nun auch auf der Apple Watch Series 4 und der Apple Watch Series 5 zur Verfügung.

