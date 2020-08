watchOS 7 Public Beta 3 steht zum Download bereit

Nachdem Apple bereits zu Wochenbeginn neue Beta-Versionen an eingetragene Entwickler ausgegeben hat, steht watchOS 7 jetzt als Public Beta 3 auch für Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm zur Verfügung. Die damit korrespondierende iOS 14 Public Beta 6 wurde kurz nach der Version für Entwickler schon am Mittwoch freigegeben.

Zu den in der Public Beta 3 von watchOS 7 enthaltenen Neuerungen macht Apple keine Angaben. Wir gehend davon aus, dass es sich in erster Linie um Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen handelt.

watchOS 7 bringt eine Vielzahl von Neuerungen, darunter neue Zifferblätter, eine Funktion zur Schlafüberwachung und ein Händewaschen-Timer, der beim Heimkommen auch ans Händewaschen erinnern kann. Die Apple Watch bietet mit watchOS 7 auch die Möglichkeit, Zifferblätter mit andern Trägern der Uhr zu teilen. Einen ausführlichen Überblick über alle mit watchOS 7 verbundenen neuen Funktionen findet ihr hier.

Wer an dem in diesem Jahr erstmals verfügbaren öffentlichen Beta-Test von watchOS teilnehmen will, findet auf der Webseite zu Apples Beta Software-Programm weiterführende Informationen. Voraussetzung ist die Teilnahme am Beta-Test von iOS 14, auf dem betreffenden iPhone der Bezug der Beta-Versionen über ein entsprechendes Profil aktiviert werden. watchOS 7 setzt mindestens eine Apple Watch Series 3 voraus.