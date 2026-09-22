Blaupunkt BodyTag: Vitaldaten-Sensor für Babys und Senioren

Blaupunkt bietet mit dem BodyTag einen neuen, kompakten Vitaldaten-Tracker an, der sich gleichermaßen an Eltern junger Babys und pflegende Angehörige richtet. Statt Kamera, Mikrofon oder Smartwatch setzt das System auf einen kleinen Sensor, der direkt am Körper getragen wird und seine Messwerte per Bluetooth an das iPhone überträgt.

Der nur 4,4 Gramm schwere Sensor erfasst Herzfrequenz, Hauttemperatur, Blutsauerstoff und die Herzfrequenzvariabilität. Die Pulsmessung kann minütlich erfolgen, SpO2 und HRV werden laut Produktbeschreibung stündlich erfasst. Zusätzlich erstellt die App eine Stress-Level-Analyse. Vorgegebene Grenzwerte lassen sich überwachen, bei Abweichungen meldet sich die Anwendung per Push-Mitteilung.

Bluetooth statt Kamera und Cloud

Beim BodyTag bleiben die erfassten Daten lokal auf dem iPhone. Für die direkte Verbindung benötigt das System weder WLAN noch eine Cloud. Damit verfolgt Blaupunkt einen anderen Ansatz als klassische Babyphones. Eufy setzt bei seinem Babyphone E20 auf Kamera, Display und App-Anbindung, während der BodyTag vollständig auf Bild- und Tonübertragung verzichtet. Damit erinnert der BodyTag eher an die früher von Eufy angebotene Smart-Sock-Lösung, die sich ebenfalls auf die kontinuierliche Erfassung von Vitalwerten konzentrierte, inzwischen aber nicht mehr Teil des aktuellen Eufy-Sortiments ist.

Die Reichweite bleibt beim BodyTag zunächst auf Bluetooth beschränkt. Soll ein Alarm weitergeleitet werden, kann ein zweites iPhone in der Nähe zur Benachrichtigung genutzt werden. Über die App lassen sich dann bis zu fünf Kontakte informieren und auch automatische Anrufe auslösen. Voraussetzung ist allerdings, dass das Empfangsgerät verbunden bleibt und die App im Hintergrund läuft.

Clip, Pflaster und bis zu fünf Tage Akku

Für Babys ist ein Silikonclip vorgesehen, der sich etwa am Windelbund oder Strampler befestigen lässt. Erwachsene können den Sensor ebenfalls mit Clip tragen oder mit einem der fünf mitgelieferten Pflaster direkt auf der Haut fixieren. Das Gehäuse misst 31,8 Millimeter im Durchmesser, ist 5,3 Millimeter hoch und gegen Staub und Wasser geschützt. Die Akkulaufzeit gibt Blaupunkt mit drei bis fünf Tagen an, geladen wird induktiv innerhalb von rund 90 Minuten.

Amazon führt den BodyTag derzeit sowohl als Baby- als auch als Erwachsenenvariante. Für gesunde Säuglinge nennt Blaupunkt einen Einsatzbereich von 0 bis 18 Monaten beziehungsweise 2,5 bis 13,5 Kilogramm. Für beide Varianten gilt ausdrücklich: Der BodyTag ist kein Medizinprodukt und soll weder Diagnosen ermöglichen noch ärztlich empfohlene Überwachungsgeräte ersetzen.