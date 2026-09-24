watchOS 27.0.1: Apple repariert Neustart-Problem der neuen Uhren

Apple hat mit watchOS 27.0.1 ein erstes Fehlerbehebungsupdate für seine neuen Uhren veröffentlicht. Die Aktualisierung steht ausschließlich für die Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4 bereit und soll ein Problem beseitigen, durch das die Geräte unerwartet neu starten können.

Entsprechende Berichte häufen sich seit dem Verkaufsstart der beiden Modelle. Einige Nutzer meldeten mehrere spontane Neustarts pro Tag – teilweise während der Nutzung von Siri, Karten, Telefonaten oder Trainings, teilweise aber auch dann, wenn die Uhr gerade nicht aktiv verwendet wurde.

Betroffen war offenbar sowohl die ursprünglich auf den Geräten installierte Version von watchOS 27 als auch das bereits zum Verkaufsstart bereitgestellte Update. Selbst das Zurücksetzen und Neueinrichten der Apple Watch konnte den Fehler Berichten zufolge nicht zuverlässig beheben.

Mehrere Neustarts am Tag gemeldet

In mehreren von Nutzern veröffentlichten Diagnoseprotokollen tauchte ein ähnliches Fehlerbild auf. Demnach kam es zu einem Timeout der Apple Neural Engine, woraufhin ein Schutzmechanismus des Systems einen Neustart auslöste. Ob dies tatsächlich die Ursache des Problems ist, hat Apple nicht bestätigt.

In den offiziellen Versionshinweisen bleibt der Hersteller entsprechend allgemein und spricht lediglich von Fehlerbehebungen, darunter eine Korrektur für ein Problem, durch das die Apple Watch unerwartet neu starten konnte.

Nur für Series 12 und Ultra 4

Ungewöhnlich ist auch die eingeschränkte Verfügbarkeit. watchOS 27.0.1 wird nur für Apple Watch Series 12 und Ultra 4 angeboten. Ältere Modelle, auf denen watchOS 27 seit vergangener Woche verfügbar ist, erhalten das Update nicht.

Installieren lässt sich watchOS 27.0.1 wie gewohnt über die Watch-App auf dem iPhone unter „Allgemein > Softwareupdate“ oder direkt über die Einstellungen der Apple Watch. Für die Installation muss die Uhr mindestens zu 50 Prozent geladen sein und auf dem Ladegerät liegen.

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