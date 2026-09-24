Neue Apple Watch macht Probleme
watchOS 27.0.1: Apple repariert Neustart-Problem der neuen Uhren
Apple hat mit watchOS 27.0.1 ein erstes Fehlerbehebungsupdate für seine neuen Uhren veröffentlicht. Die Aktualisierung steht ausschließlich für die Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4 bereit und soll ein Problem beseitigen, durch das die Geräte unerwartet neu starten können.
Entsprechende Berichte häufen sich seit dem Verkaufsstart der beiden Modelle. Einige Nutzer meldeten mehrere spontane Neustarts pro Tag – teilweise während der Nutzung von Siri, Karten, Telefonaten oder Trainings, teilweise aber auch dann, wenn die Uhr gerade nicht aktiv verwendet wurde.
Betroffen war offenbar sowohl die ursprünglich auf den Geräten installierte Version von watchOS 27 als auch das bereits zum Verkaufsstart bereitgestellte Update. Selbst das Zurücksetzen und Neueinrichten der Apple Watch konnte den Fehler Berichten zufolge nicht zuverlässig beheben.
Mehrere Neustarts am Tag gemeldet
In mehreren von Nutzern veröffentlichten Diagnoseprotokollen tauchte ein ähnliches Fehlerbild auf. Demnach kam es zu einem Timeout der Apple Neural Engine, woraufhin ein Schutzmechanismus des Systems einen Neustart auslöste. Ob dies tatsächlich die Ursache des Problems ist, hat Apple nicht bestätigt.
In den offiziellen Versionshinweisen bleibt der Hersteller entsprechend allgemein und spricht lediglich von Fehlerbehebungen, darunter eine Korrektur für ein Problem, durch das die Apple Watch unerwartet neu starten konnte.
Nur für Series 12 und Ultra 4
Ungewöhnlich ist auch die eingeschränkte Verfügbarkeit. watchOS 27.0.1 wird nur für Apple Watch Series 12 und Ultra 4 angeboten. Ältere Modelle, auf denen watchOS 27 seit vergangener Woche verfügbar ist, erhalten das Update nicht.
Installieren lässt sich watchOS 27.0.1 wie gewohnt über die Watch-App auf dem iPhone unter „Allgemein > Softwareupdate“ oder direkt über die Einstellungen der Apple Watch. Für die Installation muss die Uhr mindestens zu 50 Prozent geladen sein und auf dem Ladegerät liegen.
Hat jemand auch das Problem das die Apple watch nicht auf 27 updaten mag?
Hab die 10er. Wenn ich auf update suchen gehe sucht er ewig und kommt mit der Meldung „fehler aufgetreten“
Wuerd gern auf iOS 27 updaten
Ja, das Problem habe ich auch!
Entkoppeln bzw. resetten kann helfen. Beim neu koppeln wird die Watch meines Wissens automatisch auf die neueste watchOS-Version aktualisiert.
Auf dem gekoppelten iPhone ist aber auch iOS27 installiert?
Nimmt schon langsam Android 2.0 Gestalt an, was man alles noch machen und probieren muss bis was geht
Auf dem iPhone muss iOS 27 laufen, damit die gekoppelte Uhr auch watchOS 27 installieren kann.
Das ist ja logisch…
Sehr gut. Hab das mit meiner AWU 4 auch bemerkt.
Gibt dann immer einen Crashreport.
Der Kernel geht aufgrund eines timeouts bei der Neural Engine in kernelpanic und startet dann neu…
Hatte das Problem auch mit der 12er. Dachte schon an einen Hardwaredefekt. Habe dann die Dev.Beta 27.2 installiert und das Problem war behoben.
So habe ich es bei meiner Ultra 4 auch gemacht, mit der DEV Beta 27.2. War sehr nervig, gestern nach einem 11k Lauf ist sie abgeschmiert und die GPS Daten waren verloren. Nur Aktivitätskalorien, Schritte, Distanz und Trainingsminuten waren noch gespeichert.
Heute beim 7k kein Neustartproblem.
Ist schon echt geil wie Apple die Kunden zu Betatester macht und diese auch noch so blöde sind und dafür tief in den Geldbeutel greifen und den UVP hinblättern!
Allgemein: Wer Probleme mit dem Update auf der Watch hat, sollte vor der Prüfung auf ein Update den VPN Dienst temporär deaktivieren. Das ist zumindest bei mir die Lösung!
Nach dem Update auf watchOS 27 muss ich sagen, dass ich es bereue. Akkulaufzeit hat deutlich nachgelassen, gefühlt -25%. Sowie funktionieren einige Apps nicht mehr, wie die Gezeiten-App, die ich beruflich mehrfach am Tag benötige. :/
Ohne Walkie Talki … gibt es kein WatchOS 27 bei mir!
Ich habe beim meiner Ultra nun die grosse 24h Herzfrequenz-Komplikation auf dem Modular Ultra Watchface (bisher hatte ich es immer über eine andere App). In den Einstellungen ist eingestellt, dass die Komplikation auch Daten im Standby anzeigen soll, aber natürlich verschwindet der Inhalt sobald der Always-On Standby kommt – echt super getestet Apple, danke.
hab ich apple gemeldet. hab auch immer den – sobald das display in den 1sek-modus geht.
Um was wollen wir wetten, dass der Fix für das Neustartproblem in dem regulären Update auf 27.1 vergessen wird und die Uhren dann wieder crashen? :-D