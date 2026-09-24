Apple-Nutzer zeigen wenig Interesse
ChatGPT und Siri: OpenAI hatte sich deutlich mehr erhofft
Habt ihr ChatGPT auf eurem iPhone eigentlich mit Apple Intelligence verbunden? Offenbar lautet die Antwort bei überraschend vielen Nutzern „nein“. OpenAI hat sich von der Integration seines KI-Assistenten in Siri und Apples Schreibwerkzeuge deutlich mehr versprochen, wie jetzt veröffentlichte Gerichtsunterlagen zeigen.
Die Dokumente stammen aus dem noch laufenden Rechtsstreit mit Elon Musks KI-Unternehmen und geben einen seltenen Einblick in die Erwartungen hinter der Kooperation. Als Apple und OpenAI ihre Zusammenarbeit 2024 vereinbarten, rechnete OpenAI mit einem deutlichen „Halo-Effekt“ durch die Präsenz auf Apples Geräten. Neben zusätzlichen Nutzern sollten darüber auch mehr kostenpflichtige ChatGPT-Abos entstehen.
Schon einen Monat nach dem Start im Dezember 2024 soll die Integration intern allerdings als schleppend bewertet worden sein. OpenAI reduzierte daraufhin seine Prognose für zusätzlich gewonnene wöchentlich aktive Nutzer. Im Sommer 2025 sei schließlich klar gewesen, dass Apples ChatGPT-Integration „dramatisch hinter den Erwartungen“ zurückbleibe. Auch Anfang 2026 habe sich daran wenig geändert. Konkrete Nutzerzahlen bleiben in den Gerichtsunterlagen geschwärzt.
Erwarteter Apple-Effekt blieb aus
Ein Grund könnte die Art der Umsetzung sein. Apple hat ChatGPT nicht standardmäßig aktiviert. Nutzer müssen die Erweiterung bewusst einschalten und können anschließend entscheiden, ob sie ChatGPT ohne Konto verwenden oder ein eigenes OpenAI-Konto verbinden.
OpenAI selbst verweist ebenfalls darauf, dass dieser mehrstufige Opt-in-Prozess zusätzliche Reibung erzeugt. Gleichzeitig hatte Apple die Zusammenarbeit von Anfang an nicht exklusiv gestaltet. OpenAI wollte den Gerichtsunterlagen zufolge ursprünglich eine zweijährige Exklusivität, Apple lehnte dies jedoch ab und behielt sich ausdrücklich die Einbindung weiterer KI-Anbieter vor.
Habt ihr ChatGPT aktiviert?
Die Funktion lässt sich auf dem iPhone unter „Einstellungen > Siri > ChatGPT“ konfigurieren. Ein ChatGPT-Konto ist nicht zwingend erforderlich. Wer sich anmeldet, kann allerdings die mit dem eigenen Tarif verbundenen Funktionen verwenden und Unterhaltungen im ChatGPT-Verlauf speichern.
Für uns wäre daher interessant: Nutzt ihr ChatGPT tatsächlich über Siri und Apple Intelligence oder greift ihr ohnehin direkt zur ChatGPT-App? Und habt ihr euer persönliches ChatGPT-Konto mit Apples System verbunden?
Liegt es eventuell an der zusätzlichen finanziellen „Belastung“ des Endkunden ? Kosten Nutzen Analyse
Ne, glaube ich nicht. KI Abo hat in meinem Umfeld echt jeder. Auch mehrere innerhalb einer Familie da teilen nicht geht. Wenn ich drüber nachdenke … es gibt wirklich niemandem ohne, in meinem direkten Umfeld. Ist das wichtigste Abo heute, würde ich sogar behaupten. Und das kleinste Gemini-Abo war ja auch nur bei 50 EUR im Jahr, meine ich.
Einmal die Zusatzkosten und die Tatsache, dass es bisher nicht nahtlos, nicht Apple-like war. Immer dieser Dialog „soll ich ChatGPT fragen?“ war immer ein Systembruch, das hab ich dann meistens abgebrochen. Wenn ich Siri was frage oder anweise, soll das einfach funktionieren und ich sehe nicht ein, noch ein Abo dafür abschließen zu müssen, geschweige denn, das gpt dann auch noch meine Daten erhält (wenn ich ein eigenes Konto verknüpfte, wird das ja wohl geschehen?)
Und du bist nie auf die Idee gekommen bei den Einstellungen das Nachfragen zu deaktivieren und Siri zu erlauben, direkt ChatGPT nutzen zu dürfen? Das ist hart. Hinzu kann man ja auch seinen Free Account verbinden. Abo ist nicht zwingend erforderlich. Es geht sogar ganz ohne Account bei OpenAI.
Ich frage mich, wann man auch endlich alternative Anbieter einbinden kann, wie zum Beispiel Perplexity, was aus meiner Sicht viel besser als ChatGPT ist.
Die Frage ist halt immer in welchem Kontext. Jede KI hat ihre Stärken und Schwächen.
Apple lässt bis heute nicht beliebige Suchmaschinen in Safari zu und da wunderst du dich, dass sie auch bei den KI engines Gatekeeper sein wollen?
Ich bin Privat von Perplexity weg und direkt zu ChatGPT. Man merkt schon, dass ChatGPT bessere Ergebnisse liefert. Auf der Arbeit nutze ich es noch da es dort reicht und ich da auch gerne mal die anderen KIs frage. Privat habe ich zwischen den KIs kaum Unterschiede festgestellt. Außer, dass Gemini nicht so gut ist.
Hab es aktiviert aber regelmäßig festgestellt das die Antworten die auf diesem Weg zurück kommen nicht der Qualität entsprechen, die man bekommt wenn man direkt über die chatgpt App geht. Daher nutze ich die Integration kaum bis garnicht.
Same
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Nein.
Hab mich im System sogar mit meinem Account angemeldet. Die Integration ist allerdings so schlecht, dass ich eher die App auf mache als über Siri zu gehen…
So ist es bei mir auch.
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Mittlerweile haben sich andere LLM Systeme viel besser mit Apple Funktionen integriert. Die fehlende Integration und Zusammenarbeit Siri mit ChatGPT ist einfach nur schlecht
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Ich verwende ChatGPT über Siri (CarPlay) ausschließlich, wenn ich im Auto unterwegs bin und mir eine dringende Frage einfällt, auf die ich sofort eine Antwort benötige. :D
same
Auch im Auto verwende ich die ChatGPT App über Apple Carplay. Möchte ich nicht mehr missen.
Nach meiner Erfahrung, bringt das kaum einen Nutzen, da Siri immer wieder fragt ob das Anliegen an ChatGpT weitergeleitet werden soll.
Da kann ich über die entsprechende App direkt selbst fragen…
Die Rückfrage kannst du doch ausschalten in den Einstellungen. Dann läuft ChatGPT direkt (ändert dann aber nichts an der Qualität der Antworten)
Wusste ich so nicht bzw hab mich damit nicht befasst, da ich direkt die ChatGPT App nutze und die haben auch nicht wirklich Werbung dafür gemacht oder es richtig kommuniziert. Aber Apple und AI wollen wohl keine Freunde werden oder besser gesagt: Apple will es nicht.
Oh wenn die Werbung dafür machen, zum Beispiel in den Einstellungen darauf hinweisen, dann wäre hier wieder was los, das sag ich dir aber. Haha
Nein. Nutze native KI-Apps.
Ich nutze ChatGPT überhaupt nicht und werde es auch nicht nutzen.
Die Integration ist miserabel. Schon eine einfache E-Mail-Antwort mit den Schreibtools zu schreiben ist unmöglich, weil die Zitatebene in die Antwort eingefügt und der gesamte E-Mail-Verlauf überschrieben wird.
Ach allein der Anfang jeder E-Mail ist doch schon ein Ärgernis. Geht immer los mit „Sehr geehrter Herr, ich hoffe Sie erreicht diese E-Mail gut“. So ein Schmarn so ein dämlicher!
Es gibt in den Einstellungen die Möglichkeit, Anfragen an ChatGPT allgemein zu bestätigen.
Ich habe nicht mal AI aktiviert.
Ich habe mein ChatGPT Plus Konto dort verbunden, nutze die Funktion zusammen mit Siri jedoch selten. Ich finde es auch ziemlich teuer.
„Elon Musks KI Unternehmen“? Habe ich was verpasst? Der ist doch seit 2018 draußen und hat jetzt xAI!? Oder habe ich was falsch verstanden?
Habe ich auch gedacht. Echt jetzt?
Wie wär’s mit Sam Altman ?
Ich habe es verbunden. Besser als gar nichts.
Liegt es vielleicht eher daran, dass ich eine Lösung aus einer Hand haben will und meine KIs selber integrieren wie meine Clouds, Ablagen, Browser, VPN Anbieter, … !? Auch Suchmaschinen kann ich anpassen. Wieso nicht meine „Lieblings KI“ für die ich vielleicht selbst schon ein eigenes Abo habe damit verknüpfen oder sie sogar selber hosten?
Ich habe chatGPT über Siri aktiviert, aber ohne dort einen Account zu hinterlegen. So ist es maximal sicher im Sinne von: OpenAI weiß nicht, dass die Anfragen von mir kommen.
Daneben habe ich einen kostenpflichtigen Account in der chatGPT-App. Wenn mir wichtig ist, den Verlauf zu behalten, nutze ich den Account.
Apple hat durch seine Lahmarschigkeit aber auch dafür gesorgt, dass sich Nutzer angewöhnt haben, für KI eine App zu öffnen statt einfach Siri zu fragen. Ich „vergesse“ oft, dass ich auch Siri fragen könnte oder bin zu ungeduldig, um auf die Rückfrage zu warten, ob Siri die Anfrage an chatGPT weiterleiten darf.
Ist an aber nervig, dass man dann doch Siri zu oft sagen muss, dass es ChatGPT nutzen soll. Dann gehe ich doch lieber direkt über die ChatGPT App. Hinzu, seit ich eben die ChatGPT App habe, nutze ich Siri nur noch für Smart Home Aktionen und das war es dann auch.
Habe die Integration aktiviert, nutze sie aber gar nicht, da sie schlichtweg schlecht umgesetzt ist. Die Qualität der Antworten ist nicht die selbe, wie in der nativen ChatGPT App. Darüber hinaus gibt es keinen Chatverlauf, was auch doof ist, wenn man eine gewisse Zeit später in einem bestehenden Chat eine Folgefrage stellen möchte.
Ich kann mir vorstellen, dass das ganze besser gelaufen wäre, wenn Apple damals schon direkt eine dedizierte Siri-App veröffentlicht hätte (wie jetzt unter iOS 27, außer EU natürlich).
Ja, weil über die Integration NICHT auf die Erinnerung und Personalisierungen zurückgegriffen wird, welche deinem eigentlichen ChatGPT Account hinterlegt sind. Man nutzt ChatGPT über Siri also quasi in Reinform. Durch dein hinterlegtes Abo kannst du es lediglich öfters nutzen, mehr Bilder erstellen lassen, etc.
Ich versuche so weit wie möglich, alles von Musk, Meta u. ä. wie die Pest zu vermeiden.
Abgesehen davon, dass für mich die Nachteile von KI schon lange die Vorteile überwiegen.
Irgendwann wird uns das alles komplett um die Ohren fliegen.
1+
Aber das ist nicht heute, von daher egal.
Ich hatte es aktiviert und auch genutzt. Aber nach der ersten Werbeeinblendung hab ich meinen ChatGPT-Account gelöscht.
Hoffe Siri AI kommt bald in der EU!
Weil es einfach schlecht umgesetzt wurde. Mich nervte auch, dass beim Lesen der Antwort dann das Siri-Glühen anblieb und das Teil auch weiter zuhörte. Ich lese meist laut vor, wenn ich alleine bin. Klappte nicht. Wenn dann im Auto, wäre cool, aber ich habe ein Firmen-iPhone und die IT hat Siri auf dem Sperrbildschirm deaktiviert. Geht also nur, wenn das iPhone entsperrt ist. Deswegen geht es nicht. Alternativ dann die Apple Watch zu nehmen, hat auch nicht geklappt, da klappt die Integration gar nicht. Absolut albern!
Ich hab es nicht integriert, ich nutze die ChatGPT App so mit dem günstigsten Abo, was ich bekommen konnte. – Immer mit einem unguten Gefühl in der Magengegend. wenn ich irgendwas damit mache, wegen Datenschutz usw.
Es gibt natürlich für Firmen und so weiter oder wenn man ein Business hat die Möglichkeit über eine spezielle App (zum Beispiel) die Anfragen so zu gestalten, dass keine Daten weitergegeben werden aber trotzdem eine Antwort bekommst (die greifen dann auf die verschiedensten KI Modelle zurück) – allerdings sind die Abos so teuer für Privat Anwender, dass es sich nicht lohnt meiner Meinung nach…
Hab das Plus Abo und nutze ehr die ChatGPT App da die Integration ehr schlecht umgesetzt ist. OpenAI hat sich vermutlich durch die schleppende Kooperation dazu entschieden Sachen selbst zu machen. Es könnte vermutlich wesentlich besser sein.
Ich finde die Einstellung für Siri und ChatGPT nicht mehr. Kann es sein, dass es das nicht mehr gibt auf 27.2 Beta?
Das einzige was ich bis jetzt an KI benutzt habe, ist das, was mir die Bedienungshilfen über KI von Apple anbieten, und ich hab mir einmal einen Text umschreiben lassen bei meiner eigene Formulierung nicht so das wahre war. Ansonsten hab ich noch nie KI weiter benutzt.
Der Funktionsumfang ist zu gering und die Integration zu schlecht. Ich nutze Gemini, Claude und Grok und kann mir KI nicht mehr wegdenken, vorallem wenn es um agentische KI geht. Die ChatGPT Integration in iOS ist mir aber zu wenig. Was kann man damit machen ausser Fragen stellen?
Das wäre für die Menschheit schon ein Gewinn /s Es gibt genügend Gretchenfragen.
Nutzt du das privat oder beruflich??? Und wenn privat, was machst du da?
Man kann sich ja nicht jedes Abo zulegen. Also nutze ich nur Claude, und das ist nicht integrationsfähig. Ich verstehe nicht, warum Apple wieder einen Anbieter bevorzugt. Lernen die nichts aus dem Striet um die marktgerechte Einbindung von Anbietern bspw. bei Appstores oder Browsern?
Außerdem ist das Chat-basierte AI sowas von aus den 90ern… Die Leute nutzen und verschwenden es eh nur als Google-Ersatz und kippen damit teuere CO2-Perlen vor die Säue
Ich brauche die Integration von agentischer KI. Apple läuft dem Markt hoffnungslos hinterher.
Ich nutze folgende Lösung, die sich bewährt hat:
Siri: ChatGPT aktiviert + ChatGPT-Konto verbunden + „Anfragen bestätigen“ AUS + Siri am Sperrbildschirm erlaubt.
ChatGPT-App: „Mit Sprachchat starten“ EIN + „Hintergrundunterhaltungen“ EIN.
Ich sage also: Hey Siri, öffne ChatGPT. Schon nach zwei Sekunden kann ich mit der Konversation beginnen, weil ChatGPT bereits „zuhört“, sobald die App geöffnet ist.
Weder noch ;)
Genauso bei mir.
Auto Siri in Kombi mit ChatGPT
Alles andere direkt an die ChatGPT App