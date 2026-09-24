ChatGPT und Siri: OpenAI hatte sich deutlich mehr erhofft

Habt ihr ChatGPT auf eurem iPhone eigentlich mit Apple Intelligence verbunden? Offenbar lautet die Antwort bei überraschend vielen Nutzern „nein“. OpenAI hat sich von der Integration seines KI-Assistenten in Siri und Apples Schreibwerkzeuge deutlich mehr versprochen, wie jetzt veröffentlichte Gerichtsunterlagen zeigen.

Die Dokumente stammen aus dem noch laufenden Rechtsstreit mit Elon Musks KI-Unternehmen und geben einen seltenen Einblick in die Erwartungen hinter der Kooperation. Als Apple und OpenAI ihre Zusammenarbeit 2024 vereinbarten, rechnete OpenAI mit einem deutlichen „Halo-Effekt“ durch die Präsenz auf Apples Geräten. Neben zusätzlichen Nutzern sollten darüber auch mehr kostenpflichtige ChatGPT-Abos entstehen.

Schon einen Monat nach dem Start im Dezember 2024 soll die Integration intern allerdings als schleppend bewertet worden sein. OpenAI reduzierte daraufhin seine Prognose für zusätzlich gewonnene wöchentlich aktive Nutzer. Im Sommer 2025 sei schließlich klar gewesen, dass Apples ChatGPT-Integration „dramatisch hinter den Erwartungen“ zurückbleibe. Auch Anfang 2026 habe sich daran wenig geändert. Konkrete Nutzerzahlen bleiben in den Gerichtsunterlagen geschwärzt.

Erwarteter Apple-Effekt blieb aus

Ein Grund könnte die Art der Umsetzung sein. Apple hat ChatGPT nicht standardmäßig aktiviert. Nutzer müssen die Erweiterung bewusst einschalten und können anschließend entscheiden, ob sie ChatGPT ohne Konto verwenden oder ein eigenes OpenAI-Konto verbinden.

OpenAI selbst verweist ebenfalls darauf, dass dieser mehrstufige Opt-in-Prozess zusätzliche Reibung erzeugt. Gleichzeitig hatte Apple die Zusammenarbeit von Anfang an nicht exklusiv gestaltet. OpenAI wollte den Gerichtsunterlagen zufolge ursprünglich eine zweijährige Exklusivität, Apple lehnte dies jedoch ab und behielt sich ausdrücklich die Einbindung weiterer KI-Anbieter vor.

Habt ihr ChatGPT aktiviert?

Die Funktion lässt sich auf dem iPhone unter „Einstellungen > Siri > ChatGPT“ konfigurieren. Ein ChatGPT-Konto ist nicht zwingend erforderlich. Wer sich anmeldet, kann allerdings die mit dem eigenen Tarif verbundenen Funktionen verwenden und Unterhaltungen im ChatGPT-Verlauf speichern.

Für uns wäre daher interessant: Nutzt ihr ChatGPT tatsächlich über Siri und Apple Intelligence oder greift ihr ohnehin direkt zur ChatGPT-App? Und habt ihr euer persönliches ChatGPT-Konto mit Apples System verbunden?