Weggerissenes iPhone soll sich automatisch sperren

Apple arbeitet offenbar weiterhin daran, ein aus der Hand gerissenes iPhone automatisch zu sperren. Erste Hinweise auf die Funktion hatten wir bereits im Mai aufgegriffen. Neue Codebestandteile in iOS 27.2 Beta 2 verraten nun deutlich mehr darüber, wie die intern als „AutoLock“ bezeichnete Funktion arbeiten soll.

Beim Familienfoto im Urlaub unachtsam und schon kann das Smartphone weg sein.

Die Erkennung verlässt sich offenbar nicht auf ein einzelnes Signal. Eine starke Beschleunigung, wie sie beim plötzlichen Wegreißen auftreten kann, gehört ebenso dazu wie der Kontakt zu einer gekoppelten Apple Watch. Verliert das iPhone plötzlich die Verbindung zur Uhr oder bleibt diese über einen bestimmten Zeitraum unerreichbar, kann dies ebenfalls als Hinweis auf einen Diebstahl gewertet werden.

Mehrere Signale entscheiden gemeinsam

Zusätzlich berücksichtigt Apple offenbar einen länger anhaltenden Verlust der Netzwerkverbindung sowie die Frage, wie lange das Gerät bereits entsperrt ist. Laut 9to5Mac arbeitet AutoLock dabei mit einer Art Abstimmungssystem. Verdächtige Signale können eine Sperre anfordern, während andere Faktoren diese verhindern können.

So sollen erfolgreiche Face-ID-Prüfungen, bestimmte Aktivitäten in geöffneten Apps und bekannte Aufenthaltsorte Fehlalarme vermeiden. Auch wiederholte automatische Sperren innerhalb kurzer Zeit sollen unterdrückt werden können.

Erkennt das System tatsächlich einen möglichen Diebstahl, soll sich das iPhone sperren und zusätzlich Apples „Schutz für gestohlene Geräte“ aktivieren. Dieser ist seit iOS 26.4 standardmäßig aktiv und verlangt für besonders sensible Aktionen eine biometrische Authentifizierung, teilweise ergänzt um eine Sicherheitsverzögerung.

Noch nicht für Nutzer freigeschaltet

Die neuen Hinweise bedeuten allerdings nicht, dass AutoLock bereits Bestandteil von iOS 27.2 wird. Apple hat den zugrunde liegenden Dienst in der aktuellen Beta zwar aktiviert, die eigentliche automatische Sperre bleibt bislang deaktiviert. Offen ist daher weiterhin, wann und ob die Funktion öffentlich freigeschaltet wird.

Ganz neu ist der Ansatz ohnehin nicht. Google bietet unter Android bereits eine Diebstahlerkennung an, die typische Bewegungsmuster beim Wegreißen eines Smartphones erkennt und den Bildschirm automatisch sperrt. Apple würde hier also vor allem eine bestehende Lücke schließen.