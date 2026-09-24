Apples neue Diebstahlerkennung
Weggerissenes iPhone soll sich automatisch sperren
Apple arbeitet offenbar weiterhin daran, ein aus der Hand gerissenes iPhone automatisch zu sperren. Erste Hinweise auf die Funktion hatten wir bereits im Mai aufgegriffen. Neue Codebestandteile in iOS 27.2 Beta 2 verraten nun deutlich mehr darüber, wie die intern als „AutoLock“ bezeichnete Funktion arbeiten soll.
Beim Familienfoto im Urlaub unachtsam und schon kann das Smartphone weg sein.
Die Erkennung verlässt sich offenbar nicht auf ein einzelnes Signal. Eine starke Beschleunigung, wie sie beim plötzlichen Wegreißen auftreten kann, gehört ebenso dazu wie der Kontakt zu einer gekoppelten Apple Watch. Verliert das iPhone plötzlich die Verbindung zur Uhr oder bleibt diese über einen bestimmten Zeitraum unerreichbar, kann dies ebenfalls als Hinweis auf einen Diebstahl gewertet werden.
Mehrere Signale entscheiden gemeinsam
Zusätzlich berücksichtigt Apple offenbar einen länger anhaltenden Verlust der Netzwerkverbindung sowie die Frage, wie lange das Gerät bereits entsperrt ist. Laut 9to5Mac arbeitet AutoLock dabei mit einer Art Abstimmungssystem. Verdächtige Signale können eine Sperre anfordern, während andere Faktoren diese verhindern können.
So sollen erfolgreiche Face-ID-Prüfungen, bestimmte Aktivitäten in geöffneten Apps und bekannte Aufenthaltsorte Fehlalarme vermeiden. Auch wiederholte automatische Sperren innerhalb kurzer Zeit sollen unterdrückt werden können.
Erkennt das System tatsächlich einen möglichen Diebstahl, soll sich das iPhone sperren und zusätzlich Apples „Schutz für gestohlene Geräte“ aktivieren. Dieser ist seit iOS 26.4 standardmäßig aktiv und verlangt für besonders sensible Aktionen eine biometrische Authentifizierung, teilweise ergänzt um eine Sicherheitsverzögerung.
Noch nicht für Nutzer freigeschaltet
Die neuen Hinweise bedeuten allerdings nicht, dass AutoLock bereits Bestandteil von iOS 27.2 wird. Apple hat den zugrunde liegenden Dienst in der aktuellen Beta zwar aktiviert, die eigentliche automatische Sperre bleibt bislang deaktiviert. Offen ist daher weiterhin, wann und ob die Funktion öffentlich freigeschaltet wird.
Ganz neu ist der Ansatz ohnehin nicht. Google bietet unter Android bereits eine Diebstahlerkennung an, die typische Bewegungsmuster beim Wegreißen eines Smartphones erkennt und den Bildschirm automatisch sperrt. Apple würde hier also vor allem eine bestehende Lücke schließen.
Nur ab iPhone 18 und vorerst nicht in Europa.
;-)
*gähn
Und mit Cloud++ Abo ^^
1+
Dienstahl lohnt dann trotzdem noch für Ersatzteile leider
Mist. Und ich dachte es wäre eine gute Sache.
Den materiellen Wert kann man ersetzen. Was wirklich wichtig ist, ist dass deine Daten im Falle eines Dienstahls nicht zugänglich sind. Das könnte viel größeren Schaden anrichten.
Hier hilft ja das regelmäßige Backup :)
@RoLF
Das war nicht der Punkt von @Chris.
Es geht dadrum, dass auf ein entsperrtest iPhone Zugriff auf alle Daten besteht.
Das kann schnell für unzählige Szenarien missbraucht werden.
Gib mir mal dein entsperrtes iPhone, danach wirst viele Unannehmlichkeiten haben und dich viel entschuldigen müssen.
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Und deshalb finde ich das Festure gut, wenn der Beschleunigungssensor die Sperre auslöst.
@RolF Was nutzt das Backup, wenn der Dieb auf deine Mails zugriff hat, deine SMS und somit auch vielleicht TAN von der Bank, deine Persönlichen Dokumente, Notizen die ggf. nicht durch weitere FaceID o.ä. abgesichert sind… Vielleicht hattest du gerade die Passwort App offen, als das Gerät aus den Händen gerissen wurde oder die Bankingapp – dann sieht der Dieb diese Daten auch noch. Ein entsperrtes Handy aus den Händen zu reißen ist schon extrem problematisch – der Verlust des Hardware selbst ist da zwar teuer aber noch zu verschmerzen. – Klar mit dem Backup bekomme ich meine Daten zurück.
Das ist leider alles nicht witzig.
Die Polizei in London hat mittlerweile spezialisierte Teams gebildet, um dem bandenmässig organisierten Smartphoneraub auf offener Straße Herr zu werden.
Der eigentlich Raub findet durch wagemutige Minderjährige auf Fahrrädern statt.
Es geht natürlich nicht um den Weiterverkauf der Smartphones, sondern um das Ausschlachten der Komponenten. Die Telefone werden dazu vom UK nach China verschifft.
Vielleicht ist es über sub Firmen von Apple beauftragt. Sie senden die Teile wieder in die Fabrik nach China, bauen diese in neue iPhones ein und halten so ihren Recycling Anteil hoch. Zusätzlich kann Apple dem bestohlenen ein neues iPhone verkaufen.
:)
Hast Du schon ein Job Angebot von Apple in der Marketing Abteilung bekommen? :-))
Die sollten blaue Farbe bei Diebstahl versprühen! Lach
Wieso blau ? Geht auch orange ?
Deep purple frozen.
Eine sehr gute Idee von Google.
Schön, dass Apple sie anfängt zu kopieren.
Gibt wirklich schlimmeres:
Ein Hinweis:
Natürlich nicht direkt vergleichbar, aber vielleicht hilfreich.
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Ich habe unter den Bedienungshilfen eingestellt, dass bei einem Doppel/Tripple-Tipp auf die Rückseite des iPhones das iPhone gesperrt wird.
Das funktioniert auch bei einem Gerangel, Vibrationen die auf das iPhone wirken etc.
Als ein entsperrtes handy geklaut zu bekommen?
Klar, aber nicht im bezug auf das iPhone.
Dann ist es nicht nur geklaut, sondern der Dieb hat auf die meisten Daten von dir Zugriff.
Schaut euch mal auf YT die Smartphone Snatcher Doku an!
Da klingt so eine Idee leider lächerlich…
:-/
Könntest du netterweise den Link zur Doku posten? Ich finde keine Doku die deinem Titel entspricht.
https://youtu.be/7SopjMoIMfg?si=DUQQ_vSU6HrHKmT9
Vielleicht meint er diese.
@whynot: Danke für das Video. Die Sprache bzw. der Akzent (eigtl ist es ja kein Akzent) ist Mega.
Sorry auf die Schnelle hatte ich den Link nicht.
Aber den meinte ich, ist ein anderes YT Video aber gleiche Thematik
https://youtu.be/DuzAe_jHcQw?is=B9e_OIfwLByzRYZW