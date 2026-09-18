Heute geht es los: iPhone 18 Pro startet direkt mit Update

Heute geht es los: Das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max kommen offiziell in den Handel. Die ersten Vorbesteller erhalten ihre Geräte im Laufe des Tages, gleichzeitig startet der Verkauf in den Apple Stores und bei Apples Handelspartnern. Wer sein neues iPhone auspackt, sollte bei der Einrichtung allerdings etwas zusätzliche Zeit einplanen – ein Softwareupdate wartet bereits.

Apple liefert die neuen Pro-Modelle offenbar mit leicht älteren Varianten von iOS 27 aus. MacRumors zufolge tragen die vorinstallierten Versionen die Buildnummern 24A427 beziehungsweise 24A8428. Die am Montag für alle Nutzer veröffentlichte finale Fassung von iOS 27 trägt dagegen die Nummer 24A437.

Das iPhone dürfte die aktuellere Version daher bereits während der Ersteinrichtung zum Download anbieten. Ein ungewöhnliches Problem ist das nicht: Neue Geräte werden Wochen vor dem eigentlichen Verkaufsstart produziert und müssen entsprechend mit dem Softwarestand bespielt werden, der zu diesem Zeitpunkt verfügbar ist.

Auch die Apple Watch muss aktualisiert werden

Gleiches gilt für die heute ebenfalls neu erhältliche Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4. Auf den Geräten ist zunächst watchOS 27 mit der Buildnummer 24R359 installiert. Die finale Version trägt dagegen 24R364 und sollte beim Einrichten ebenfalls angeboten werden.

Bei den neuen AirPods 5 wird ebenfalls mit einem Update zum Verkaufsstart gerechnet. Hier läuft die Aktualisierung allerdings wie gewohnt automatisch im Hintergrund. Apple hatte zuletzt Firmware 9A350 veröffentlicht, die unter anderem die neuen Funktionen im Zusammenspiel mit iOS 27 vorbereitet.

Pro-Modelle machen heute den Anfang

Vorbestellen lassen sich iPhone 18 Pro und Pro Max seit vergangenen Samstag. Das kleinere Modell startet mit 256 GB Speicher für 1.449 Euro, für das iPhone 18 Pro Max werden mindestens 1.599 Euro fällig. Beide stehen in Schwarz, Silber, Polar und Burgunder zur Auswahl.

Das ebenfalls vorgestellte iPhone Duo folgt später. Apples erstes faltbares iPhone lässt sich ab dem 16. Oktober vorbestellen und geht am 23. Oktober in den Verkauf.

Produkthinweis Apple iPhone 18 Pro 256 GB - Burgunder 1.449,00 EUR