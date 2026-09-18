Neue iPhones sind da
Heute geht es los: iPhone 18 Pro startet direkt mit Update
Heute geht es los: Das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max kommen offiziell in den Handel. Die ersten Vorbesteller erhalten ihre Geräte im Laufe des Tages, gleichzeitig startet der Verkauf in den Apple Stores und bei Apples Handelspartnern. Wer sein neues iPhone auspackt, sollte bei der Einrichtung allerdings etwas zusätzliche Zeit einplanen – ein Softwareupdate wartet bereits.
Apple liefert die neuen Pro-Modelle offenbar mit leicht älteren Varianten von iOS 27 aus. MacRumors zufolge tragen die vorinstallierten Versionen die Buildnummern 24A427 beziehungsweise 24A8428. Die am Montag für alle Nutzer veröffentlichte finale Fassung von iOS 27 trägt dagegen die Nummer 24A437.
Das iPhone dürfte die aktuellere Version daher bereits während der Ersteinrichtung zum Download anbieten. Ein ungewöhnliches Problem ist das nicht: Neue Geräte werden Wochen vor dem eigentlichen Verkaufsstart produziert und müssen entsprechend mit dem Softwarestand bespielt werden, der zu diesem Zeitpunkt verfügbar ist.
Auch die Apple Watch muss aktualisiert werden
Gleiches gilt für die heute ebenfalls neu erhältliche Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4. Auf den Geräten ist zunächst watchOS 27 mit der Buildnummer 24R359 installiert. Die finale Version trägt dagegen 24R364 und sollte beim Einrichten ebenfalls angeboten werden.
Bei den neuen AirPods 5 wird ebenfalls mit einem Update zum Verkaufsstart gerechnet. Hier läuft die Aktualisierung allerdings wie gewohnt automatisch im Hintergrund. Apple hatte zuletzt Firmware 9A350 veröffentlicht, die unter anderem die neuen Funktionen im Zusammenspiel mit iOS 27 vorbereitet.
Pro-Modelle machen heute den Anfang
Vorbestellen lassen sich iPhone 18 Pro und Pro Max seit vergangenen Samstag. Das kleinere Modell startet mit 256 GB Speicher für 1.449 Euro, für das iPhone 18 Pro Max werden mindestens 1.599 Euro fällig. Beide stehen in Schwarz, Silber, Polar und Burgunder zur Auswahl.
Das ebenfalls vorgestellte iPhone Duo folgt später. Apples erstes faltbares iPhone lässt sich ab dem 16. Oktober vorbestellen und geht am 23. Oktober in den Verkauf.
Wäre mal interessant zu wissen, ob sich jemand angestellt hat vor den Apple Stores!?
Wenn ich mich an früher erinnere, haben die Käufer 2 Tage vorher ihre Zelte vor den Apple Stores aufgestellt. Die Zeiten sind lange vorbei. Oder?
Ja, das liegt an den Möglichkeiten der Vorbestellung. Das war früher anders.
In Hannover ist nichts los, bin gerade vorbeigegangen auf dem Weg zur Arbeit.
Ich glaube das will Apple auch gar nicht mehr, zumal die meisten ja auch feste Abholzeiten haben…
Ok, gut zu wissen und besten Dank. Aber ob Apple das vorher auch nicht wollte. Ist ja nichts geändert worden an den Bestellabläufen.
Auch die letzten Jahre war vor den Stores nicht gerade viel los, oder? Die Zelterei ist doch schon mindestens 7-8 Jahre her, vielleicht hatte man nochmal 1-2 Durchgeknallte zwischendrin dabei…
Ich glaube auch nicht, dass die Schlangen vor den Stores heute noch groß Aufmerksamkeit erregen…
Sehe ich genauso und ich denke sogar, dass es dieses Jahr nach der Vorstellung extrem dünn wird. Und das Duo wird es ja so oft nicht geben.
Heute stehen die Leute vorm ALDI in New York Schlange ;-)))
Ist schon lange vorbei. Gibt mittlerweile große Stückzahlen. War früher (Vor 10 Jahren) ja nicht so.
Schon lange nicht mehr so und lohnt sich auch gar nicht mehr. die stückzahlen für den direkten verkauf am starttag sind dermaßen gering, weil heutzutage online geordert wird oder später per vertragsverlängerung.
Hab mir vorhin ejne Uhr vorbestellt in Hamburg. Ich habe schon Angst vor der Schlange, ich habe auch die Vermutung das die künstlich herbeigeführt werden könnte. Ist ja schon auch ein Schauspiel und unbezahlte Werbung „Was ist daaaa denn los???)
Da gibt’s keine Schlangen mehr, ist nicht mehr iPhone 4-Zeit =) bis nachher am Jungfernstieg.
Naja. Letztes Jahr war im Apple Store im MTZ eine Riesenschlange für die, die ihr iPhone abholen wollten. Die mussten draußen warten und wurden nur nach und nach reingelassen. Dieses Jahr ist es mit Sicherheit ein bisschen weniger. Es wurden schließlich nur zwei Telefone vorgestellt.
Ich glaube nicht, dass es große Schlangen geben wird. Es gibt ja auch nur das 18pro/max und kein 18er. Auch ist das duo noch nicht im Laden. Ich denke auch, die wenigsten mit einem iPhone 17pro werden umsteigen.
Um 6:00 waren am Jungfernstieg von ca 25 Leute. Das waren früher zwar deutlich mehr, aber immerhin.
Vielleicht sind das aber auch die obligatorischen Leute, die da immer stehen, weil es WLAN gibt …
Natürlich war es früher Kalkül und gehörte fest zum Marketing. Künstliche Verknappung. Es gab ja auch keine Möglichkeit die Geräte zum Abholen im Store vorzubestellen wie heute… ich erinnere mich nich an das 5er oder die 6er… auch beim 10er noch… gewaltige Schlangen, Leute die die Nacht vor den Stores gecampt haben. Mit viel Stimmung und Bier… war schön! Und heute kann man gut vorbestellen, es liefern lassen oder im Store abholen.
es wird zwar relativ voll im Geschäft sein, aber trotzdem, sobald du einen genauen Termin für die Abholung hast, dauert das auch nicht besonders lange.
Ich denke nicht, dass ich irgendjemand angestellt hat. Warum auch?
Nach stundenlanger Recherche hab ich mir gestern lieber noch ein sehr günstiges neues iPhone 17 Pro geschossen. 400€ gespart :-) Der Benefit der 18er hat mich einfach nicht gekriegt. Somit kann das 13 Mini jetzt in Rente gehen ^^
Gute Wahl… ich bleibe auch bei meinem.
Weil du auch bei deinem bleibst, ist es eine gute Wahl? Interessant…
Sehe ich ähnlich. Ich habe mir trotzdem ein 18er geholt. Das Jubiläums-Smartphone kann nur extra teuer werden, so meine Vermutung, mich interessiert eher de 2nm SoC – die Effizienz diesbezüglich.
ist in jeglicher sicht ein gigantischer sprung. und ich glaub auch nicht das der aufpreis die neuen features gerechtfertigt.
gute entscheidung m. M. n.. viel spaß damit!
Schlechte Wahl, wirst jetzt merken was das 17 pro für ein Klopper ist im Gegensatz zum Mini. Ich hab mir refurbish ein neues Mini letztes Jahr geholt..
Kann es sein, dass im Zuge einer Vertragsverlängerung- in meinem Fall Telekom – fast alle Preisrabatte weggefallen sind? Es gibt gefühlt nur noch eine Finanzierung, die auf den monatlichen Grundpreis (Tarif mit TopSmartphone) draufgeschlagen wird.
Beispiel: 50€ Grundgebühr + 35€ Rate (beides monatlich) + 300€ zum Start alles auf 36 Monate.
Das ist gefühlt schon ein paar Jahre so. Dafür werden zumindest dann die Verträge etwas günstiger . Hatte bis vor kurzem einen Vodafone-Vertrag, wo der reine Vertrag mit unbegrenzt auf 24 Euro kam . Natürlich plus Telefon dann oben drauf. Hab mir jetzt eine Telekom Prepaid-Karte geholt mit 80gb und freue mich wirklich mal guten Empfang zu haben.Das Air 2 werde ich dann einzeln kaufen. 36 Monate ist für mich sowieso ein no Go aber doch für einige eine gute Lösung wenn sie es nicht anders können oder wollen. Bei O2 kann man mit einer Vertragsverlängerung den Geräte Preis etwas drücken wenn man gut verhandelt über den Tarif Preis. Zumal die nicht mal unbedingt einen Schufa Abfrage machen. Zumindest bei mir war es so .
Ja, die Telekom hat umgestellt
Hab‘ mir das Clearcase vom 18pro für mein 17pro geholt. Paßt. Das langt vollkommen.
Hab mir auch das Mulberry für mein blaues 17 pro geholt. Passt perfekt und die Farbkombi ist ein Traum.
Der Ansturm auf das 17 pro s wird wohl ausbleiben….
Und beim duo wird es nicht anders sein…. wer über 2k für so ein Telefon zahlen kann, der muss ja nicht ganz klar sein
Höre ich da „Minimimi“?
Also ich erwarte für das Duo wieder Warteschlangen vor den Stores…
Ich denke, da wird es auch keine Schlangen geben, weil die ab Bestellung vergriffen sein werden, auch wenn die Tests und ersten Eindrücke eher bescheiden sind.
Ich Wette dagegen! Denke das Duo wird eine Weile recht begehrt sein und nicht so einfach zu kriegen wegen der kleineren Produktion. Wer 2 k für ein Telefon zahlen will und kann scheint relativ klar zu sein sonst könnte er/sie es nicht.
Nur weil du das Geld nicht hast beziehungsweise nicht ausgeben willst, müssen andere, die es sich gerne kaufen und ihr Geld dafür ausgeben wollen nicht ganz „klar“ sein? Warum um Himmels willen projiziert der Großteil der Gesellschaft sein Denken als Maßstab? Könnte man nicht wieder jeden das machen lassen, was er möchte und sein Geld dafür ausgehen lassen?
Bin ja gespannt, ob das heute klappt. Letzter Sendungsstatus von UPS ist von gestern Mittag „Wir haben dein Paket erhalten“. Seitdem keine Änderung, kein Weitertransport, nix… Zustellung soll heute 9-11 Uhr erfolgen.
Wie sind die Erfahrungen bei UPS?
Der Status kann schnell geändert werden, aber ob UPS klingelt ist eine andere Frage.
bei der masse an heute auszuliefernden geräten ist das vollig normal. zu 99,9% hält ups seinen termin. es sein denn etwas unvorherzubares passiert. aber das wünschen wir nicht.
Hab bisher nur sehr gute Erfahrungen,mit UPS gemacht und geklingelt haben die immer.
UPS hatte ein Zeitfenster von 11:15 – 15:15 Uhr angegeben. Lieferung erfolgte um 09:50 Uhr
Gabs nicht mal ne Meldung, dass Apple im geschlossenen Karton die neuen Geräte noch updaten könnte. War hier die Zeit wohl zu knapp.
Ja, nennt sich „Presto“. Ist aber eher für die Stores gedacht, um die dort vorgehaltenen Geräte immer aktuell verkaufen zu können. Keine Ahnung, ob Apple das auch „at scale“ in den Auslieferungslagern machen kann. Offenbar nicht, wie man jetzt sieht.
Ich hatte bei Galaxus um 14:03 Uhr am Samstag vorbestellt (Pro Max – 512GB – schwarz) und heute früh die Info erhalten das die Lieferung erst zwischen 19.10. und 02.11. erfolgt.
Ist für mich jetzt kein Beinbruch, da ich das Gerät sowieso bis Ende September nicht nutzen kann, aber da gab es neulich ja auch einen Beitrag zu… Ich wage jetzt mal die Behauptung, dass Galaxus wohl eher einen Großteil der Geräte nicht pünktlich ausliefert…
Stoenieren und direkt in einem Apple Store abholen. Du kannst ja auf der Homepage von Apple dein Gerät konfigurieren und siehst dann wann wo es abholbereit ist. Aktuell morgen.
DA IST DAS DING!!!!!
Zu iOS 27 eine Warnung im Zusammenhang mit RCS.
Seit RCS verwende ich es permanent und habe die Option „als SMS senden“ aus.
Mit dem Update auf iOS 27 sendet die Nachrichten App trotz „als SMS senden“ aus diese raus.
Das ist eine große Roaming-Falle.
Mir hat es jetzt ein paar Euro durchgelassen.
klingt mir eher nach einem einzelfall. mal imessage deaktivieren und wieder aktivieren. meist behebt das probleme damit.
Scheint ja genug Geräte vor Ort in den Stores zu geben… wenn ich in der „Apple Store“-App rumkonfiguriere sind alle iPhone 18pro und max Modelle mit 256 oder 512 GB spätestens morgen abholbereit in den Apple Stores.
In Frankfurt nicht!
Ein Hinweis für alle, die heute ihr Gerät neu einrichten und möglicherweise das Alte zeitnah löschen:
iCloud > Nachrichten > jetzt synchronisieren.
Somit landen wirklich alle SMS und RCSs mit in die iCloud.
Sonst verliert ihr sie, da die Synchronisation von Nachrichten nicht permanent läuft.
Bei mir steht jetzt zum Beispiel gestern 15 Uhr da.
Finde ich aber auch schwach von Apple, dass beim Zurücksetzen des Gerätes die Nachrichten nicht vorab synchronisiert werden.