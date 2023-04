WWDC: iOS 17 mit Sideloading, watchOS 10 als Neuanfang

Einmal abgesehen von den Gerüchten, Apple würde die diesjährige WWDC Entwicklerkonferenz auch zur Präsentation seiner neuen Mixed-Reality-Brille und eines überarbeiteten MacBook Pro nutzen, ist das alljährliche Entwickler-Event doch vor allem wegen seines Software-Ausblicks interessant.

So hat es Tradition, dass Apple den Auftakt der Entwickler-Veranstaltung dafür nutzt, einen ersten Blick auf die neuen Betriebssysteme zu werfen und im Rahmen der Auftakt-Keynote herauszuarbeiten, auf welche Bereiche der unterschiedlichen Systemen man sich in diesem Jahr besonders konzentriert hat.

Der Klassiker schlechthin ist hier die Kurzvorstellung so genannter Tentpole-Features, also der herausragenden Neuerungen, die die Updates meist auch in einen narrativen Kontext betten. In diesem Jahr soll iOS 17 bekanntlich als Performance-Update vermarktet werden, als Aktualisierung, die sich um ein Plus an Stabilität, ein Plus an Zuverlässigkeit und eine solide Altgeräte-Unterstützung kümmert.

iOS 17 mit Sideloading

Neu könnte zudem die Möglichkeit sein beliebige Anwendungen am App Store vorbei zu installieren, also ohne dass diese von Apples Eingangskontrolle abgeklopft wurden. Ein Schritt mit dem sich Apple auf entsprechende europäische Gesetze vorbereitet, die wie der Digital Markets Act und der Digital Services Act, bereits im kommenden Jahr in Kraft treten sollen.

watchOS 10 als Neuanfang

Für fast noch mehr Schlagzeilen könnte jedoch der Umbau des Apple Watch Betriebssystems sorgen: watchOS 10 soll in diesem Jahr so viele neue Funktionen mitbringen, dass hier fast schon von einem Neuanfang gesprochen werden kann. Nach Angaben des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg soll es sich um das mit Abstand größte Update der Uhr seit ihrem Debüt 2015 handeln.

Hier darf mit Spannung abgewartet werden, wie radikal die visuelle Neugestaltung der Apples Watch ausfällt. watchOS 10 könnte der iOS 7-Moment der smarten Computeruhr werden. Das iPhone-Betriebssystem führte im Jahr 2013 eine komplett neue Design-Sprache ein, die im Laufe der kommenden Jahre mehrfach überarbeitet werden musste, ehe das neue Design eine breite Akzeptanz in der Nutzer-Community erfuhr.