HomePod-Geräuscherkennung aktivieren: Push-Mitteilung bei Feueralarm

Ihr könnt den HomePod neu starten, in dem ihr am unteren Ende der Liste mit den HomePod-Einstellungen die Option „HomePod zurücksetzen“ auswählt. Keine Angst, auf dem folgenden Bildschirm habt ihr dann noch die Möglichkeit, zwischen einem einfachen Neustart ohne Datenverlust und dem tatsächlichen Zurücksetzen des Lautsprechers („Gerät entfernen“) zu wählen.

Vorausgesetzt wird allerdings, dass die aktuelle Version 16.4.1 der HomePod-Software installiert ist und man das Upgrade auf die neue HomeKit-Architektur hinter sich hat. Der neue Schalter mit dem Namen „Geräuscherkennung“ sollte dann im unteren Bereich der HomePod-Einstellungen in Apples Home-App auftauchen. Falls dem nicht so ist, schafft ein Neustart des HomePod Abhilfe.

