watchOS 10: Neue Software-Funktionen für die Apple-Uhr erwartet

Seit vergangener Woche wissen wir, dass Apple die kommenden neuen Funktionen seiner Betriebssysteme, darunter iOS 17, macOS 14 und auch watchOS 10, am 5. Juni erstmals präsentieren wird. An diesem Montag in zwei Monaten beginnt Apples Entwicklerkonferenz WWDC 2023 mit ihrer traditionellen Eröffnungs-Keynote. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman gibt sich mit Blick auf dieses Datum dahingehend zuversichtlich, dass watchOS in diesem Jahr mehr Aufmerksamkeit als sonst zuteil wird.

In seinem aktuellen Rundbrief an Abonnenten lässt Gurman verlauten, dass man im Zusammenhang mit dem diesjährigen Update auf watchOS 10 umfangreiche Änderungen erwarten darf. So rechne er unter anderem auch mit bemerkenswerten Neuerungen bei der Benutzeroberfläche der Software für die Apple-Uhr. Nennenswerte Verbesserungen für watchOS seien für Apple allein schon deshalb wichtig, weil man bei den diesjährigen Modellen der Uhr keine großartigen Veränderungen auf Hardware-Seite erwarten dürfe.

Gurman hat zuvor schon verlauten lassen, dass das ebenfalls für diesen Herbst anstehende Update auf iOS 17 eher den Charakter eines Wartungs-Updates haben und auf großartige funktionelle Neuerungen verzichten wird. iOS wurde ja im vergangenen Jahr besonders bedacht, als Apple das iPhone-Betriebssystem unter anderem mit einem vollständig überarbeiteten und jetzt vielseitig anpassbaren Sperrbildschirm ausgestattet hat.

Apple-Brille als WWDC-Highlight?

Wenn die bisherigen Spekulationen zutreffen, werden die Betriebssysteme für Mac, iPhone & Co. bei Apples Entwicklerkonferenz WWDC in diesem Jahr ohnehin nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die Ankündigung eines Apple-Headsets inklusive des zugehörigen neuen Betriebssystems realityOS könnte den sonstigen Bereichen durchaus die Show stehlen. Wenn es dazu kommt, ist allerdings auch zu erwarten, dass sich Apple hier weniger an Endkunden, sondern zunächst vor allem an seine Entwickler richtet, die dann allem voran attraktive Anwendungsszenarien und App-Angebote schaffen sollen.