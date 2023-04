Hub 2 bringt SwitchBot-Zubehör über Matter in HomeKit

SwitchBot stand ursprünglich stellvertretend für den gleichnamigen Minischalter mit App-Bedienung. Mittlerweile versammelt sich unter diesem Produktname aber ein vielseitiges Geräte-Portfolio. Die Möglichkeit, die Smarthome-Produkte von SwitchBot mit Apple Home zu verbinden hat man bislang allerdings vergeblich gesucht. Mit dem jetzt erhältlichen SwitchBot Hub 2 ändert sich dies: Dank der Unterstützung von Matter lässt sich nun auch eine Brücke zwischen SwitchBot und HomeKit schlagen.

Der SwitchBot Hub 2 präsentiert sich auf den ersten Blick als Raumklima-Sensor, der die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf einem integrierten LED-Display anzeigt. Die Sensoren hierfür sind mit rund zehn Zentimeter Abstand zum Gehäuse im Kabel für die Stromzufuhr untergebracht, wohl um Messfehler aufgrund möglicher Temperaturunterschiede im Gehäuse auszuschließen. In die Vorderseite des Geräts selbst ist noch ein Lichtsensor integriert, mit dessen Hilfe sich auch die Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen lässt.

Der neue Hub von SwitchBot wird über 2,4 GHz WLAN mit dem Hausnetz verbunden, die Kommunikation zwischen dem Hub und weiteren SwitchBot-Geräten erfolgt dann allerdings ausschließlich über Bluetooth. Zusätzlich lässt sich der SwitchBot Hub 2 auch als Infrarot-Fernbedienung verwenden, man kann hier beispielsweise Fernseher oder dergleichen Anlernen und dann über die SwitchBot-App steuern.

SwitchBot Hub 2 über Matter an HomeKit binden

Offiziell läuft die Matter-Unterstützung des SwitchBot Hub 2 noch als Beta, das Gerät ließ sich allerdings problemlos in HomeKit einbinden. Die Integration erfolgt dabei mit dem Einrichten eines neuen HomeKit-Geräts vergleichbar. Anschließend erscheint der neue SwitchBot-Hub mit seinen beiden Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch in HomeKit.

Zum Start der Matter-Integration von SwitchBot sind nur die verschiedenen Vorhangmotoren des Herstellers mit dem neuen Standard kompatibel, weitere Produkte sollen allerdings in Kürze folgen. Über die SwitchBot-App kann man hier wiederum wählen welche der mit dem Hub verbundenen Produkte über Matter weitergegeben werden sollen und bahnt diesen so ebenfalls den Weg in HomeKit und andere Smarthome-Welten.

In unserem Beispiel seht ihr einen SwitchBot-Vorhangmotor vom Typ Rod 2, der dank Matter wie ein gewöhnliches HomeKit-Gerät in Apple Home erscheint und dann über die Home-App oder auch sprachgesteuert mithilfe von Siri geöffnet oder geschlossen werden kann. Die auf diese Weise in Apple Home eingebundenen Geräte lassen sich zudem auch in HomeKit-Automationen verwenden.

SwitchBot hat Antriebe für verschiedene Vorhangsysteme im Programm, die beispielsweise auf U-Schienen oder auch auf klassisch runden Vorhangstangen arbeiten. Die Motoren können dann von der Seite her oder auch im Doppelpack von der Mitte aus arbeiten und erlauben das komplette Öffnen oder Schließen der Vorhänge ebenso wie die Eingabe von prozentualen Werten.

Deutschlandvertrieb über Amazon angelaufen

Nachdem der neue SwitchBot Hub 2 seit Monatsbeginn über den Webshop des Herstellers erhältlich ist, wurde jetzt auch der offizielle Deutschlandvertrieb über Amazon gestartet. Hier lässt sich der SwitchBot Hub 2 aktuell zum Preis von 79,99 Euro bestellen.