Spotify wird zu TikTok: Neue Feed-Ansicht startet

Ergänzt werden die Audio-Empfehlungen in den USA und in Kanada durch den bereits vorgestellten Spotify DJ , der laufende Musik fortan mit einer KI-Stimme unterbrechen und wie ein Radiomoderator über Hintergründe zu den gehörten Inhalten Informieren kann.

Die vertikal scrollbaren Feeds sollen unentschiedene Nutzer des Streaming-Dienstes mit personalisierten Empfehlungen versorgen, fokussieren sich für einen Musik-Dienst allerdings ziemlich stark auf die Anzeige von Video-Inhalten die Mitschnitte von Podcast-Aufnahmen, Musikvideos und Interviews anreißen und Anwender so zum Einstieg in neuen Shows motivieren sollen. Mit Spotify Clips können Interpreten zudem eigene Kurzvideos erstellen.

Die neuen Feed-Ansichten betreffen in nahezu allen Märkten die Musik- und die Podcast-Empfehlungen, in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland sollen zudem auch die Hörbuch-Abteilungen im neuen Look angeboten werden.

