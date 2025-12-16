Viele Apple-Apps erhalten neue Funktionen
Was bringt iOS 27? Testversion gibt Einblick in Apples Entwicklungsarbeit
Nachdem wir bei ifun.de bereits über Hinweise auf kommende Apple-Hardware aus einer internen iOS-Testversion berichtet haben, wollen wir den Blick nun auf die ebenfalls ausgeplauderten Software-Neuerungen werfen.
Neben Hinweisen auf neue Hardware hat die Beta auch viele Software-Neuerungen ausgeplaudert
Die frühe Version von iOS 26 lief auf einem iPhone-Prototypen und enthält zahlreiche interne Funktionskennzeichnungen, die während der Entwicklung genutzt werden. Sie geben Aufschluss darüber, welche Funktionen Apple derzeit vorbereitet oder prüft. Dabei handelt es sich nicht um bestätigte Ankündigungen, sondern um Entwicklungsstände, deren Inhalte und Zeitpläne sich noch ändern können. Die zugrunde liegende Software stammt offenbar aus einem Stand rund um den Sommer 2025.
Neben bekannten Gerätebezügen finden sich auch Hinweise auf neue Systemdienste und App-Funktionen. So taucht ein bislang nicht näher benanntes Smarthome-Zubehör mit der Kennung J229 auf. Auch der AirTag der zweiten Generation wird mehrfach erwähnt. Der Code deutet auf Verbesserungen bei Bluetooth, der Batterieverwaltung und der gemeinschaftlichen Standortbestimmung hin. Interne Zeitmarken legen zudem nahe, dass Apple den Start ursprünglich früher geplant hatte.
Siri, AirPods und Vision Pro
Ein größerer Teil der Einträge bezieht sich auf Audio- und Assistenzfunktionen. Für die AirPods sind ab Frühjahr 2026 neue Funktionen vorgesehen, darunter kontextbezogene Erinnerungen, eine erweiterte Sprachverarbeitung sowie eine genauere räumliche Erfassung der Umgebung. Auch Mischfunktionen für mehrere Audioquellen werden genannt. Für die Vision Pro ist ein verbesserter Raumklang vorgesehen, der die räumliche Wahrnehmung weiter verfeinern soll.
Siri spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Mehrere interne Bezeichnungen deuten auf eine tiefgreifendere Weiterentwicklung des Sprachassistenten hin. Genannt werden unter anderem ein besseres Verständnis komplexer Suchanfragen sowie eine stärkere Einbindung persönlicher Informationen aus dem System, etwa über Spotlight.
Viele Apple-Apps erhalten neue Funktionen
Darüber hinaus listet der Code, über den das Apple-Blog macrumors.com zuerst berichtete, zahlreiche Erweiterungen für bestehende Apps und Systemfunktionen. Die Notiz- und Kreativ-App Freeform soll Ordner erhalten, während die Journal-App künftig mit gezielten Folgeanregungen arbeitet. Für Wallet sind Hinweise auf Benachrichtigungen zu anstehenden Zahlungen enthalten. In der Fotos-App werden neue Funktionen für geteilte Sammlungen vorbereitet.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Bedienungshilfen. Geplant sind zusätzliche Live-Untertitel in weiteren Sprachen, neue Funktionen für die Bildschirmlupe sowie Verbesserungen bei VoiceOver und Hintergrundgeräuschen. Ergänzend finden sich Hinweise auf Gesundheitsfunktionen wie Apples Gesundheits-Abo Health+ mit Zeitmarken bis 2027, was auf eine langfristige Planung der Plattformen schließen lässt.
Ob und wann einzelne Funktionen tatsächlich erscheinen, bleibt offen, da interne Entwicklungsstände nicht zwingend in veröffentlichte Software münden.
Hoffentlich kein Liquid Glass :)
Scheinst neu zu sein. Die nächsten 10 Jahre wird keine Abkehr von Liquid Glass stattfinden. Nur Weiternentwicklungen
idoubt
Da muss ich dich enttäuschen. Wird es die nächsten 10 Jahre wohl geben, laut Apple. ;)
Hoffentlich MIT
Liquidglass ist auch wieder weg oder sind das Bedienungshilfen? Die Screenshots gefallen mir jedenfalls deutlich besser.
Liquid Glass ist gekommen um zu bleiben.
Die „Screenshots“ sind keine, sondern nur Mockups und stehen auch nicht im Zusammenhang mit iOS 27. ;)
Geteilte Fotosammmlungen!!! Endlich!! Wir nutzen die geteilte Mediathek sehr, ich habe alle Bilder schön sortiert in Alben, aber ich kann sie nicht mit der Familie synchronieren und habe immer wieder die doppelte und dreifache Arbeit. Das Feature ist dringend notwendig.
Bitte Liquidglass so weit rückgängig machen, dass man es noch Liquidglass nennen kann, es aber (fast) wie vorher aussieht.
Ne, bitte nicht, mir gefällt es
+1
Im Text wird iOS 26 als Neuerung erwähnt, das muss iOS 27 heißen … In der Überschrift ist es korrekt.
Stellt euch vor, Apple Maps erhalten endlich Reviews! Man darf ja noch träumen.
oder Maps kriegt die Satelliten-Ansicht im CarPlay !
Alter wie haben 2025 … und iOS 26 ist noch nicht mal ausgereift.
Was ist das fürn Zeitpunkt um über die Version DANACH nachzudenken?!
Naja, es wird entwickelt, vollkommen normal, es wird im Juni vorgestellt, heißt ja nicht dass nicht au co weiter an iOS 26 gearbeitet wird, so wie es halt jedes Jahr abläuft, wann sollen se denn anfangen mit iOS 27? 1 Woche vor der WWDC??
Im Übrigen läuft bei mir iOS 26 mittlerweile rund. Keinerlei Probleme
Klingt interessant. Vor allem, dass man in der Lupen App auch Treppen erkennen kann. Könnte in manchen Situationen helfen.
Unglaublich 26 läuft Schr…, dann aber 27 bringen. Typisch
Wenn man so gar keine Ahnung von Softwareentwicklung hat – bitte einfach mal die Kresse halten. Danke dafür!