Health+: Apples Gesundheits-Abo soll 2026 starten

Apple stellt seine internen Strukturen neu auf und ordnet zentrale Verantwortlichkeiten im Management um. Auslöser ist der angekündigte Rückzug von Chief Operating Officer Jeff Williams, der den Konzern zum Jahresende verlässt.

Jeff Williams verlässt Apple Ende des Jahres

Künftig sollen die Gesundheits- und Fitnessbereiche unter die Leitung von Eddy Cue fallen, der bereits für die Services-Sparte mit Angeboten wie Apple Music und Apple TV+ zuständig ist. Mit diesem Schritt verschiebt Apple den Fokus offenbar noch stärker auf wiederkehrende Einnahmen aus Abonnements.

Abo-Dienst Health+ ab 2026

Wie der Wirtschaftsdienst Bloomberg berichtet, soll Cue die bisherigen, getrennt organisierten Gesundheits- und Fitness-Teams künftig gemeinsam führen. Beide Bereiche werden dabei unter Sumbul Desai zusammengefasst, die bislang die medizinischen und gesundheitsbezogenen Projekte bei Apple verantwortet. Ziel der Neuordnung ist es, die Aktivitäten rund um Gesundheitsdaten, Trainingsinhalte und medizinische Forschung unter einem Dach zu bündeln.

Im Zentrum steht offenbar die Vorbereitung eines neuen Abo-Dienstes mit dem Namen Health+. Dieser soll im Jahr 2026 starten und eine persönliche Begleitung in Gesundheitsfragen bieten. Vorgesehen ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, um individuelle Empfehlungen zu Ernährung, Bewegung und Schlaf zu erstellen. Das Angebot baut auf Fitness+ auf, das seit 2020 Video-Workouts und Kursinhalte für Abonnenten bereitstellt.

Apple verteilt Zuständigkeiten neu

Neben der organisatorischen Neuausrichtung der Gesundheitsprojekte erweitert Apple auch die Zuständigkeiten anderer Führungskräfte. Craig Federighi, bisher verantwortlich für die Softwareentwicklung, übernimmt zusätzlich auch die Leitung des Betriebssystems der Apple Watch. Dadurch sollen die Entwicklungsprozesse zwischen den verschiedenen Plattformen enger verzahnt werden.



Auch Hardware-Chef John Ternus erhält mehr Verantwortung und wird künftig allein für die technische Weiterentwicklung der Apple Watch zuständig sein. Beobachter werten diese Strukturänderungen als Teil einer breiteren internen Neuordnung, mit der Apple seine Führungsstrukturen nach dem Abgang von Williams neu ausrichtet und das Servicegeschäft weiter stärkt.