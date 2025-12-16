Auto-Ladegerät mit Aufrollkabel jetzt schon unter 5 Euro erhältlich

Günstiger kommt man vermutlich nicht an ein Mehrfachladegerät mit integriertem USB-C-Kabel fürs Auto: Der unter der Marke Joyroom vertriebene 57-Watt-Adapter für die Autosteckdose ist momentan bereits ab 4,67 Euro erhältlich.

Dieser Bestpreis gilt für Abonnenten von Amazon Prime. Alle anderen Nutzer bezahlen mit 5,49 Euro zwar etwas mehr, doch auch dieser Preis liegt deutlich unter dem, was wir bislang als günstigstes Angebot für das Ladegerät gesehen haben. Achtet dabei auf den Hinweis „Spare 50% an der Kasse“ auf der Produktseite und prüft vor dem Kaufabschluss, dass der Rabatt auch tatsächlich abgezogen wird.

Das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit und zudem sind die verfügbaren Stückzahlen begrenzt. Regulär bezahlt man mit Amazon Prime 9,34 Euro oder ansonsten den vollen Preis von 10,99 Euro für das Gerät.

Praktische Lösung fürs Auto

Vergleichbare Mehrfachladegeräte für die Autosteckdose haben wir in letzter Zeit häufiger vorgestellt. Die Produkte sind klobiger als gewöhnliche Autoadapter, lassen sich dafür aber flexibler verwenden. Ein in den Sockel integriertes Scharnier ermöglicht die Verwendung auch mit horizontal oder ungünstig platzierten Autosteckdosen.

Der Joyroom-Adapter liefert auf drei Anschlüsse verteilt maximal 57 Watt. Über das integrierte, 80 Zentimeter lange und aufrollbare USB-C-Kabel werden bis zu 30 Watt abgegeben. Weitere 15 Watt können über eine USB-C-Buchse bezogen werden und der darüber platzierte USB-A-Anschluss liefert maximal 12 Watt.

Ähnliche Geräte auch von anderen Herstellern angeboten

Solche Ladegeräte werden in ähnlicher Form von verschiedenen Anbietern vertrieben. Wir haben selbst ein etwas größeres Modell von Lisen für 12 Euro im Einsatz, das insgesamt 75 Watt liefert und zusätzlich noch ein Lightning-Gerät per integriertem Kabel versorgen kann. Bisher gibt es daran nichts auszusetzen.

Wer gerne auf renommiertere Anbieter setzt, bekommt für 12,99 Euro das Nexode 3-Port-Ladegerät von Ugreen, das ebenfalls über jeweils einen Anschluss für USB-A und USB-C sowie ein aufrollbares USB-C-Kabel verfügt und eine Gesamtleistung von 60 Watt liefert.