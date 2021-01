Warten auf Fitness+: In den USA schon 300 Workouts

Während Apple das Workout-Angebot von Fitness+ in den USA stetig ausbaut, schauen deutsche Interessenten in die Röhre. Weiterhin steht es in den Sternen, wann der Dienst auch hierzulande verfügbar ist.

Wie aus den USA berichtet wird, können dortige Nutzer mittlerweile aus beinahe 300 Workouts auswählen. Erst vergangene Woche hat Apple wieder 26 neue Fitness-Trainings hinzugefügt.

Für Apple-Nutzer ist Fitness+ aus mehreren Gründen attraktiv. So präsentiert sich das persönliche Workout-Programm beispielsweise als optimale Kombination aus Apple Watch und anderen Apple-Geräten. Die von der Uhr erfassten Messwerte werden direkt auf dem Bildschirm von iPhone, iPad oder Apple TV angezeigt. Auch mit Blick auf die hierzulande seit Oktober verfügbaren Kombi-Abos Apple One wäre Fitness+ eine willkommene Ergänzung. Bislang bietet Apple hier lediglich Apple Music, Apple TV+ und Apple Arcade gemeinsam mit iCloud-Speicher im Paket an, viele Nutzer sehen allerdings in der Fitness-Erweiterung eine der interessantesten Optionen der in den USA bereits verfügbaren größeren Abo-Pakete.

Fitness+ ist derzeit in Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland und den USA verfügbar. Apple hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob und wann ein Start von Fitness+ auch in anderen Ländern geplant ist. Allerdings kann man fest davon ausgehen, dass der Dienst auch nach Deutschland kommt, und es lediglich an den deutschen Fassungen der Trainingsvideos fehlt. Im Hintergrund wird die Einführung bereits fleißig vorbereitet, so stehen beispielsweise zahlreiche Hilfedokumente zum Thema schon als deutsche Fassung zur Verfügung. Hier ein paar Beispiele:

Apple Fitness+ Systemvoraussetzungen

Fitness+ setzt zwingend eine Apple Watch Series 3 oder neuer voraus. Im Zusammenspiel mit der Apple-Uhr kann das Trainingsprogramm dann auf einem iPhone 6s und neuer mit mit mindestens iOS 14.3, einem iPad (Pro, 5 Gen, mini 4, Air 2) mit iPadOS 14.3 oder einem Apple TV 4K und Apple TV HD mit tvOS 14.3 genutzt werden.