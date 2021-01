Abbyy FineScanner sortiert iPhone-Fotos nach Art des Dokuments

ABBYY hat seine Dokumentenscanner-Apps FineScanner AI PRO-PDF und Dokumenten Scanner: PDF Scan in Version 8.0 veröffentlicht. Wesentliche Neuerung ist die sogenannte „smarte Galerie“, in der die erfassten auf dem iPhone gespeicherte Fotos mithilfe künstlicher Intelligenz automatisch nach Typ sortiert werden.

Den Entwicklern zufolge kann die App zwischen A4-Seiten, Büchern, Visitenkarten, handgeschriebenen Dokumenten, Ausweisen, Belegen und sonstigen Dokumenten unterscheiden und sortiert Scans wenn gewünscht entsprechend ein.

Die neue Funktion befindet sich noch in der Beta-Phase und muss manuell aktiviert werden. Man kann die „smarte Galerie“ über die Taste „Testen“ in der Galerieansicht in Fine Scanner anschalten.

Darüber hinaus wurde den Entwicklern zufolge noch die Möglichkeit integriert, in der Galerieansicht auch nach in Fotos enthaltenem Text zu suchen. Um diese Funktion zu ermöglichen, muss zunächst eine Klassifizierung und Texterkennung der bereits in der App gespeicherten Dokumente durchgeführt werden. Abhängig von der Zahl der vorhandenen Bilder kann dies etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die Entwickler betonen, dass hierfür keine Internetverbindung nötig ist, sondern der komplette Vorgang lokal auf dem Gerät ausgeführt wird.

In der Pro-Version ist FineScanner zum Preis von 65 Euro erhältlich. Alternativ dazu steht mit dem „Dokumenten Scanner“ eine zunächst kostenlose App zur Verfügung, die entweder mit verschiedenen Leistungsstufen gemietet oder auch per In-App-Kauf um einzelne Funktionen erweitert werden kann.