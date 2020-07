WarnWetter-App jetzt mit Nutzermeldungen und anpassbarem Startbildschirm

Die WarnWetter-App des Deutschen Wetterdienstes steht umfassend aktualisiert in Version 3.0 zur Verfügung. Zu den Neuerungen gehören ein persönlicher Startbildschirm, Wettermeldungen von WarnWetter-Nutzern und eine neue Favoritenansicht.

Die Konfiguration des persönlichen Startbildschirms ist etwas aufwändig, muss ja aber hoffentlich nicht allzu oft gemacht werden. In den Einstellungen der App findet ihr das neue Menu „Startbildschirm-Elemente“, dort könnt ihr nun festlegen, welche Informationen als Kacheln direkt auf dem Startbildschirm der App angezeigt werden.

Per Häkchen kann man in den Einstellung die Objekte für die Startseite auswählen. Deren Reihenfolge wird dann ganz oben durch Verschieben der Einträge (an den vier Strichen packen) festgelegt.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Wettermeldungen von Nutzern anzuzeigen oder auch eigene Beobachtungen mitzuteilen. Hierfür sehen eine Reihe von Standardkategorien wie Blitze, Wind, Regen usw. zur Verfügung, die um Angaben zur Ausprägung ergänzt werden müssen. Optional kann man auch eigene Kommentare sowie ein Foto mitschicken. Die Meldung enthält neben dem aktuellen Datum auch den zugehörigen Standort und wird vor Veröffentlichung automatisiert geprüft. Unter anderem dürfen die Bilder zum Beispiel keine Personen enthalten.

Die WarnWetter-App wird im Basisumfang kostenlos angeboten, für die Vollversion werden per In-App-Kauf 1,99 Euro fällig. Dieses Preismodell resultiert aus einem Gerichtsurteil, nachdem der Deutsche Wetterdienst die Anwendung auf Klage des Online-Portals WetterOnline hin nicht mehr kostenlos anbieten darf: