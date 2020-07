iPhone-Tipps: Apple erklärt Echtzeiteffekte in FaceTime

Der Apple Support arbeitet schon länger verfügbare Funktionen im Videoformat ab. An sich kein Fehler, denn viele dieser iOS-Kleinigkeiten sind kaum bekannt oder werden teils auch „aus Vorsicht“ nicht genutzt. Wer tippt schon während eines FaceTime-Telefonats auf dem Bildschirm herum, um auszuprobieren, was sich hinter den Tasten versteckt.

Im Falle der Effekte-Taste könnt ihr das wie unten im Video demonstriert problemlos machen. Euer Gegenüber kann das „Anprobieren“ der Effekte nicht live mitverfolgen, sondern sieht das Ergebnis erst dann, wenn ihr den Entwurfsbildschirm durch Antippen der mit einem Kreuz markierten Beenden-Taste wieder verlassen habt.

Die FaceTime-Effekte hat Apple bereits vor zwei Jahren mit iOS 12 eingeführt. Damals wurde die neue Funktion im Update-Text so beschrieben: „Kameraeffekte in FaceTime verwandeln dein Aussehen in Echtzeit“.