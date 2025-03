Warntag in vier Bundesländern: Ausfall von Warn-Apps in Hessen

Ein halbes Jahr nach dem bundesweiten Warntag am 12. September wurde am heutigen Donnerstag in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ein landesweiter Warntag durchgeführt. Ziel der Übung war es, die unterschiedlichen Warnsysteme zu testen und die Bevölkerung weiter für den Katastrophenschutz zu sensibilisieren. Unter anderem war vorgesehen, die Reichweite der NINA-App massiv zu erhöhen. Während die Tests in einigen Regionen reibungslos verliefen, gab es in anderen Gebieten technische Probleme und Lücken im Warnnetz.

NRW mit Defiziten bei Sirenen

In Nordrhein-Westfalen wurden um 11 Uhr verschiedene Warnsysteme aktiviert, darunter Sirenen, digitale Anzeigetafeln und Mobilfunkalarme. In einigen Regionen, wie dem Kreis Mettmann, war jedoch nur etwa die Hälfte der geplanten Sirenen betriebsbereit. Laut Kreisverwaltung lag dies an zuständigen Wartungsfirmen. Auch in Düren gab es keinen Sirenenalarm, da das System dort noch im Aufbau ist. Stattdessen wurden Warnungen über digitale Kanäle wie NINA und den Cell Broadcast ausgespielt.

Rheinland-Pfalz meldet Erfolg

In Rheinland-Pfalz wurde der Probealarm aus dem neuen Lagezentrum für Bevölkerungsschutz in Koblenz koordiniert. Laut Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz seien die Warnsignale planmäßig ausgespielt worden, darunter über Sirenen, Cell Broadcast und Warn-Apps. Dennoch gab es einzelne Meldungen über nicht funktionierende Sirenen, etwa in Wörrstadt und im Westerwaldkreis. Diese Störungen sollen weiter untersucht werden.

Bild: BBK

Uneinheitliche Teilnahme in Bayern

In Bayern wurde um 11 Uhr ein Probealarm ausgelöst, allerdings beteiligten sich nicht alle Gemeinden daran. Beispielsweise nahm der Landkreis Rhön-Grabfeld nur teilweise teil, da nicht alle Sirenen auf den neuen digitalen Standard umgerüstet wurden. Der Feuerwehrverband Bayern weist darauf hin, dass bayernweit noch viele Sirenen fehlen. In Nürnberg wurde hingegen eine vollständige Abdeckung durch modernisierte Sirenen erreicht. In München gibt es bislang nur mobile Sirenen, ein fester Ausbau wird geprüft.

Ausfall von Warn-Apps in Hessen

In Hessen liefen die akustischen Warnsysteme wie geplant, doch technische Probleme verhinderten die Übermittlung von Meldungen über die Apps hessenWARN und KATWARN. Das Innenministerium bestätigte, dass die Warnmeldungen dort nicht ausgespielt wurden. Die Anbieter arbeiten an einer Lösung des Problems. Innenminister Roman Poseck betonte, dass der Warntag dennoch hilfreich gewesen sei, um Schwachstellen aufzudecken und Verbesserungen anzustoßen: