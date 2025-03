iPhone 16e: Nutzer berichten von Bluetooth- und Telefonie-Problemen

Nutzer des neuen iPhone 16e berichten in sozialen Netzwerken und in den offiziellen Supportforen von Apple über Probleme mit der Bluetooth-Verbindung. Dabei soll es insbesondere zu Unterbrechungen beim Abspielen von Musik oder Podcasts kommen. In zahlreichen Fällen tritt das Problem auf, wenn mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbunden sind, beispielsweise ein Fitness-Tracker und Kopfhörer.

Kommt in den neuen Modellen erstmals zum Einsatz: Apples C1-Modem

Einige Anwender schildern, dass das Stottern der Audioübertragung auch nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen weiterhin bestehen bleibt. Zudem wird berichtet, dass der Fehler nicht auf bestimmte Kopfhörer-Modelle beschränkt ist. Dieser tritt sowohl bei AirPods als auch bei Geräten anderer Hersteller auf.

Support verweist auf mangelnde Meldungen

Mehrere betroffene Nutzer haben mit entsprechenden Problemen bereits den Apple-Support kontaktiert. In manchen Fällen seien die Anfragen an höhere Support-Ebenen weitergeleitet worden, nachvollziehbare Problemlösungen lassen bislang jedoch auf sich warten. Apple liegen derzeit offenbar nur eine kleinere Anzahl an Beschwerden zu diesem Thema vor, die Sprachregelung aktuell lautet daher noch: „it is not a known issue“.

Während es bereits erste Wortmeldungen von iPhone-Nutzern gibt, die von ihrem neuen iPhone 16e wieder zurück auf das letzte iPhone SE gewechselt sind, hoffen andere darauf, dass Apple das Problem durch ein Software-Update beheben wird.

Telefonie-Probleme gemeldet

Auf Plattformen wie reddit.com diskutieren Nutzer verschiedene Ursachen für die Störungen. Einige Anwender wollen etwa herausgefunden haben, dass sich die Probleme reduzieren oder ganz vermeiden lassen, wenn zusätzliche Bluetooth-Geräte, wie Fitness-Tracker oder smarte Ringe, deaktiviert werden.

Zusätzlich zu den Bluetooth-Problemen meldeten sich auch ifun.de-Leser mit Berichten über Telefonie- und Netzprobleme beim iPhone 16e. Ein Leser schilderte, dass das Gerät seiner Frau wiederholt Verbindungsabbrüche beim Telefonieren und im mobilen Internet erlebe. Erst ein Neustart bringe Abhilfe, jedoch dauere es danach bis zu einer Minute, bis das iPhone wieder Netzempfang habe. Er vermutet einen Zusammenhang mit dem neuen Modem des Geräts.