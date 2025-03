Apple unter Druck: Britische Wettbewerbshüter kritisieren Browser-Politik

Die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) hat in ihrem Abschlussbericht festgestellt, dass der Markt für mobile Browser in Großbritannien nicht optimal für Verbraucher und Unternehmen funktioniert.

Mobile Browser in Großbritannien: Safari und Chrome dominieren

Apple behindert fairen Wettbewerb

Insbesondere Apple wird für seine Vorgaben zur Nutzung der hauseigenen WebKit-Engine auf iOS-Geräten kritisiert. Diese Vorschrift verhindere, dass konkurrierende Browser ihre eigenen Technologien einbringen und dadurch Innovationen oder verbesserte Sicherheitsfunktionen anbieten können.

Laut CMA dominieren Apple und Google mit ihren Betriebssystemen iOS und Android den britischen Smartphone-Markt. Apple halte einen Marktanteil von etwa 50 bis 60 Prozent, Google etwa 40 bis 50 Prozent. Bei mobilen Browsern entfalle auf Apples Safari ein Marktanteil von 88 Prozent unter iOS-Nutzern, während Google Chrome auf Android mit 77 Prozent dominiert. Diese Marktkonzentration erschwere es alternativen Anbietern wie Mozilla oder Microsoft, ihre Browser zu etablieren.

Google-Deal in der Kritik

Neben der WebKit-Vorgabe bemängeln die Marktwächter, dass Apple Safari durch früheren Zugang zu neuen iOS-Funktionen gegenüber der Konkurrenz bevorzuge. Zudem sei Safari auf iPhones und iPads als Standardbrowser voreingestellt, hier sehen Anwender oft keinen Grund, alternative Browser zu installieren und zu nutzen.

Die CMA äußert zudem Bedenken hinsichtlich der langjährigen finanziellen Abmachung zwischen Apple und Google, durch die Google erhebliche Summen an Apple zahlt, um als voreingestellte Suchmaschine in Safari vorausgewählt zu sein. Diese Vereinbarung reduziere den Wettbewerb um Suchmaschinenplatzierungen und verschaffe beiden Unternehmen erhebliche Einnahmen.

UK will jetzt EU-Regeln einführen

Die Behörde hat nun mehrere mögliche Maßnahmen vorgeschlagen, um den Wettbewerb zu stärken. Dazu gehören die Zulassung alternativer Browser-Engines auf iOS, die Einführung eines Auswahlbildschirms für Browser während der Ersteinrichtung sowie eine Einschränkung der Suchmaschinenvereinbarung zwischen Apple und Google.

Großbritannien würde damit ähnliche Regeln einführen, wie jene, die innerhalb der Europäischen Union bereits seit in Kraft treten der neuen Digitalgesetze gelten. Auf „dem alten Kontinent“ Bekommen Nutzer bereits eine Browserauswahl vorgesetzt und können ihre Wahl direkt zum Systemstandard befördern.