Warn-App NINA mit mehr Optionen für Wetter-Alarm

Eine gute Alternative (oder Ergänzung) zu NINA sind auch die Benachrichtigungen der WarnWetter-App des Deutschen Wetterdienstes. Hier könnt ihr euch automatisch vor Wetterereignissen an eurem aktuellen Standort warnen lassen und zudem Mitteilungen für die von euch in der App angelegten favorisierten Orte abonnieren. WarnWetter bietet darüber hinaus die Möglichkeit zu auf einzelne Regionen bezogene Sonderwarnungen wie etwa vor einer Sturmflut oder vor Hochwasser.

Die gewünschte Warnstufe lässt sich in den Einstellungen der NINA-App im Bereich „Wetterwarnungen“ festlegen. Dort könnt ihr auch grundsätzlich festlegen, ob ihr NINA-Benachrichtigungen erhalten wollt und wenn gewünscht einen gesonderten Warnton festlegen. NINA bringt hier unter anderem Sirenengeheul als Option mit sich. In jedem Fall empfiehlt es sich damit verbunden, auch die Einstellung für einen sogenannten „Kritischen Alarm“ zu überprüfen, also festzulegen, ob beziehungsweise wann NINA auch alarmieren darf, wenn die Stummschaltung oder der „Nicht stören“-Modus aktiv ist.

