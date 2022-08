Apple bereitet die iPhone-14-Präsentation vor

Angesichts der heißen Sommerwochen verdrängt man ganz gerne, wie schnell der Herbst und damit verbunden auch Apples alljährliche Produktankündigungen vor der Tür stehen. Während die neuen iPads ja erst im Oktober kommen sollen, könnten wir die neuen Modelle von iPhone und Apple Watch bereits in fünf Wochen zu Gesicht bekommen.

Wir haben ja bereits erwähnt, dass sich der 13. September als Datum für die Produktvorstellung anbieten würde. Apple bevorzugt schon seit Jahren Termine in der ersten Septemberhälfte, im vergangenen Jahr fand das erste von Apples Herbst-Events ebenfalls in der 37. Kalenderwoche am 14. September statt.

Erneut ein reines Video-Event

Der Bloomberg-Journalist Mark Gurman zitiert mit Blick auf die kommende Vorstellung von iPhone 14 und der Apple Watch Series 8 einmal mehr seine bekanntlich guten Quellen im Apple-Umfeld. Dem zufolge hat man bei Apple bereits damit begonnen, die Veranstaltung vorzubereiten und aufzuzeichnen.

Das iPhone Pro soll sich künftig stärker vom Standardmodell absetzen.

Gurmans Worte „I’m told that Apple has started to record and assemble its September media event“ lassen sich so auslegen, dass Apple auch in diesem Jahr keine Live-Präsentation der neuen Geräte plant, allerdings ausgewählte Berichterstatter in die Firmenzentrale einfliegen wird, um diesen im Anschluss an die Videoankündigung die Möglichkeit zu bieten, sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen und die neuen Geräte auch kurz in die Hand zu nehmen. Es scheint dagegen weiterhin unwahrscheinlich, dass Apple eine Live-Vorstellung vor großem Publikum durchführt, wie dies zu früheren Zeiten der Fall war.

Die mit Corona eingeführte Videoform dürfte für die Verantwortlichen ohnehin deutlich angenehmer sein, lassen sich die neuen Produkte doch hier „auf Hochglanz poliert“ präsentieren und eventuelle Fehler oder technische Probleme komplett ausschließen.

iPad kommt zeitversetzt im Oktober

Die neuen, ebenfalls im Herbst erwarteten iPad-Modelle sollen dagegen noch etwas länger auf sich warten lassen. Apple hat deren Vorstellung angeblich um einen Monat in den Oktober hinein verschoben, um so mehr Zeit für die Beseitigung von noch vorhandenen Softwarefehlern zu haben.