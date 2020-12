Wann wechselt Apples Wetter-Widget zwischen stündlich und 5 Tagen?

Wir reichen hier mal eine Leserfrage an euch weiter: Hat jemand herausgefunden, wann oder warum die Anzeige im Widget von Apples Wetter-App zwischen den stündlichen Vorhersagen und der Anzeige für die kommenden Tage wechselt?

Eine bislang unbestätigte Theorie ist, dass die stündliche Vorhersage bevorzugt im Widget erscheint und die Anzeige immer dann auf die Übersicht der nächsten Tage umschwenkt, wenn allgemeine Änderungen der Wetterlage bevorstehen. Andere Nutzer meinen allerdings auch, einen halbwegs regelmäßigen Wechsel nachvollziehen zu können, bei dem vormittags die stündliche Vorhersage erscheint, die im Laufe des Tages dann zur 5-Tage-Vorschau wechselt.

Einen Weg, selbst zwischen den verschiedenen Anzeigeformen im Widget zu wechseln, haben wir bislang jedenfalls nicht aufgetan.

Funktionen von Dark Sky fließen in Apples Wetter-App ein

Unterm Strich macht Apples Wetter-App unter iOS 14 jedenfalls einen deutlich besseren Eindruck als in den Jahren zuvor, wenngleich wir auf die spannendsten Neuerungen noch warten müssen. In den USA wirbt Apple mittlerweile mit einer auf die Minute genauen Vorhersage der Niederschlagsstärke für die nächste Stunde. Ob und wann diese Funktion auch hierzulande zur Verfügung steht, bleibt offen. Es ist anzunehmen, dass diese Funktionserweiterung im Zusammenhang mit dem Kauf der Wetter-App „Dark Sky“ durch Apple im vergangenen Frühjahr steht. Dark Sky wirbt schon längere Zeit mit vergleichbaren Funktionen und verspricht auf die Minute genau mitzuteilen, wann es am aktuellen Aufenthaltsort des iPhone-Besitzers zu regnen beginnt und wann es wieder aufhört.