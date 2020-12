Apple One und iCloud-Speicher: Erneut irritierende Speicherwarnungen

Etliche Apple-Kunden sehen sich aktuell wieder mit Problemen im Zusammenhang mit der iCloud-Speicheranzeige konfrontiert. Die Meldungen erinnern an Berichte aus dem November. Auch jetzt scheint Apple nur noch die über „Apple One“ gebuchte Speichermenge zu kennen, zusätzlich gebuchter iCloud-Speicherplatz wird ignoriert.

Grundsätzlich raten wir in solch einem Fall, unbedingt den Kontakt mit dem Apple Support zu suchen. Auch wenn hier ein Software-Fehler mit zeitnaher Korrektur wahrscheinlich ist, solltet ihr dergleichen nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Apple wirbt aktiv für die Möglichkeit, den in den „Apple One“-Paketen enthaltenen iCloud-Speicherplatz nach Bedarf zu erweitern. In Deutschland stehen demzufolge derzeit maximal 2,2 TB Online-Speicherplatz in der iCloud zur Verfügung. Sollte auch das große Abo-Paket „Apple One Premier“ hier irgendwann erhältlich sein, so steigt die maximal bei Apple erhältliche iCloud-Speichermenge damit auf 4 TB.

Die Apple-One-Mitgliedschaften beinhalten für Einzelnutzer 50 GB iCloud-Speicher, für Familien 200 GB und mit der hierzulande noch nicht verfügbaren Premier-Option 2 TB. Standardmäßig stehen über Apples reguläre iCloud-Speicherpläne ansonsten ebenfalls 50 GB, 200 GB oder 2 TB zur Verfügung, die sich wie ausdrücklich von Apple bestätigt auch mit Apple One kombinieren lassen:

Mit Apple One kannst du ein Abonnement mit 50 GB, 200 GB oder 2 TB iCloud-Speicherplatz auswählen. Wenn du mehr iCloud-Speicherplatz benötigst, kannst du insgesamt bis zu 4 TB erwerben.

Die aktuellen Leserberichte mit Blick auf diese Probleme sind schwer einzuschätzen. So zeigen die Systemeinstellungen abhängig davon, ob man direkt beim gebuchten Speicher-Upgrade oder im Bereich „iCloud-Speicher“ schaut, offenbar unterschiedliche Verfügbarkeitsangaben. Ein Nutzer schreibt zudem, dass der Fehler bei ihm aufgetreten ist, nachdem er einen Blick in die Einstellungen seines Apple-One-Abos geworfen hat – das sicherlich Zufall sein, einen Softwarefehler wollen wir aber nicht ausschließen.