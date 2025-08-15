Wann scheint die Sonne wieder? Beantwortet auch die Karten-App!

Apples Karten-App zeigt nicht nur Straßen, Orte und Sehenswürdigkeiten an, sondern kann in bestimmten Regionen auch aktuelle Wetter- und Luftqualitätsdaten einblenden. Die Informationen erscheinen am unteren rechten Bildschirmrand, sobald in die Karte hineingezoomt wird. Das Wetter wird mit einem Symbol und der aktuellen Temperatur dargestellt. Falls verfügbar, ergänzt der aktuell Luftqualitätsindex (LQI) die Anzeige.

Stündliche Vorhersagen in Karten abrufen

Was viele Anwender nicht wissen: Eine längere Berührung des Wettersymbols öffnet eine erweiterte Ansicht mit der stündlichen Prognose für den aktuellen Tag. Hier werden Temperatur, Wetterlage und Regenwahrscheinlichkeit angezeigt. Durch Antippen dieser Übersicht gelangt man direkt zur Wetter-App, in der detaillierte Vorhersagen für die kommenden Tage hinterlegt sind. Die Luftqualitätsanzeige erfolgt als Farbskala, die je nach Wert zwischen gut und stark belastet variiert.

Wetterdaten in der Standard-Wetter-App

Während die Karten-App also einen groben Überblick auf das Wetter am Reiseziel bietet und diesen bei Bedarf um eine stündliche Prognose erweitert, bleibt die Wetter-App auf dem iPhone grundsätzlich der erste Anlaufpunkt für die schnelle Anzeige des meteorologischen Ist-Zustands. Diese zeigt für den aktuellen Standort eine stündliche Vorhersage sowie eine 10-Tage-Prognose an.

Zusätzlich finden sich dort Angaben zu Extremwetterwarnungen, Luftqualität, UV-Index, Niederschlagswahrscheinlichkeit und weiteren Wetterdetails wie Wind, Sichtweite oder Sonnenauf- und -untergang. Über Kartenansichten können Temperatur, Niederschlag, Luftqualität und Wind für größere Regionen angezeigt werden.

Ausblenden in den Einstellungen

Wer auf die Anzeige von Wetter- oder Luftqualitätsdaten in Apple Karten verzichten möchte, kann dies in den iOS-Einstellungen anpassen. Unter „Einstellungen“ > „Apps“ > „Karten“ lassen sich die Optionen für Wetterbedingungen und Luftqualitätsindex einzeln deaktivieren. Wie immer gilt: Die Daten stammen aus externen Quellen, deren Verfügbarkeit und Genauigkeit je nach Standort unterschiedlich sein kann.