Schnellübersicht der stündlichen Wetteraussichten
Wann scheint die Sonne wieder? Beantwortet auch die Karten-App!
Apples Karten-App zeigt nicht nur Straßen, Orte und Sehenswürdigkeiten an, sondern kann in bestimmten Regionen auch aktuelle Wetter- und Luftqualitätsdaten einblenden. Die Informationen erscheinen am unteren rechten Bildschirmrand, sobald in die Karte hineingezoomt wird. Das Wetter wird mit einem Symbol und der aktuellen Temperatur dargestellt. Falls verfügbar, ergänzt der aktuell Luftqualitätsindex (LQI) die Anzeige.
Stündliche Vorhersagen in Karten abrufen
Was viele Anwender nicht wissen: Eine längere Berührung des Wettersymbols öffnet eine erweiterte Ansicht mit der stündlichen Prognose für den aktuellen Tag. Hier werden Temperatur, Wetterlage und Regenwahrscheinlichkeit angezeigt. Durch Antippen dieser Übersicht gelangt man direkt zur Wetter-App, in der detaillierte Vorhersagen für die kommenden Tage hinterlegt sind. Die Luftqualitätsanzeige erfolgt als Farbskala, die je nach Wert zwischen gut und stark belastet variiert.
Wetterdaten in der Standard-Wetter-App
Während die Karten-App also einen groben Überblick auf das Wetter am Reiseziel bietet und diesen bei Bedarf um eine stündliche Prognose erweitert, bleibt die Wetter-App auf dem iPhone grundsätzlich der erste Anlaufpunkt für die schnelle Anzeige des meteorologischen Ist-Zustands. Diese zeigt für den aktuellen Standort eine stündliche Vorhersage sowie eine 10-Tage-Prognose an.
Zusätzlich finden sich dort Angaben zu Extremwetterwarnungen, Luftqualität, UV-Index, Niederschlagswahrscheinlichkeit und weiteren Wetterdetails wie Wind, Sichtweite oder Sonnenauf- und -untergang. Über Kartenansichten können Temperatur, Niederschlag, Luftqualität und Wind für größere Regionen angezeigt werden.
Ausblenden in den Einstellungen
Wer auf die Anzeige von Wetter- oder Luftqualitätsdaten in Apple Karten verzichten möchte, kann dies in den iOS-Einstellungen anpassen. Unter „Einstellungen“ > „Apps“ > „Karten“ lassen sich die Optionen für Wetterbedingungen und Luftqualitätsindex einzeln deaktivieren. Wie immer gilt: Die Daten stammen aus externen Quellen, deren Verfügbarkeit und Genauigkeit je nach Standort unterschiedlich sein kann.
Wenn es so zuverlässig ist, wie die Wetter-App von Apple, dann schneit es in der Karten-App vermutlich das ganze Jahr!
Das ist wohl war. Selbst im Urlaub in San Francisco und Chicago waren die Vorhersagen ein Graus.
Noch nicht einmal der Regenverlauf der kommenden zwei Stunden hat funktioniert
wahr
Bei mir stimmts
Jetzt müssen nur noch die Prognosen endlich besser werden. Hübsche Wetter-Apps gibt es ja jetzt genug.
Prognosen sind meistens nicht so gut, aber die aktuellen Daten passen halbwegs. Vergleiche immer mal mit meiner eigenen Wetterstation. Wir haben dazu noch eine Wetterstation vom DWD im Ort und so kann man die Genauigkeit auch noch einmal verifizieren.
Aber wie gesagt: Die Prognosen…
Ich finde die Apple Wetter-App echt ziemlich gut. Wenn ich wirklich genau wissen will, wann es regnet, schaue ich in der DWD Warn-App auf den Niederschlagsradar.
Ich finde Meteo Blue v.a. Bei den Vorhersagen wirklich gut.
Schau dir mal SONUBY an. Die App nutzt die genauen Daten von MeteoBlue, hat aber eine phantastische Darstellung und ist sehr individuell anpassbar. Aber das wichtigste ist halt die Konfidenzanzeige, ohne die ist für mich jede Prognose nutzlos.
Sonuby ist aktuell auch die beste App, die ich in letzter Zeit getestet habe.
Die Widgets kommen jetzt auch in die productive Version. Da ist viel Liebe reingeflossen
Cool. Danke für den Tipp! Werde ich mir mal anschauen!
Danke für den Tipp mit dem lange auf den Wetter Knopf zu drücken.
+1
Es gibt so viele Funktionieren, die kaum einer kennt…
Cooler Ort!