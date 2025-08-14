iOS 18.6.1 ist da: Apple bringt Blutsauerstoffmessungen zurück

Apple hat mit iOS 18.6.1 ein ergänzendes Update für iPhone-Nutzer bereitgestellt. Es folgt auf die Veröffentlichung von iOS 18.6 am 29. Juli 2025, die in erster Linie kleinere Fehlerbehebungen, Sicherheitskorrekturen und regulatorische Anpassungen beinhaltete.



Die neue Version bringt nun eine wichtige Funktion in überarbeiteter Form zurück: Die Blutsauerstoffmessung auf der Apple Watch ist in den USA wieder verfügbar, allerdings mit veränderten Rahmenbedingungen.

Fortan berechnet das iPhone

Hintergrund der Änderung ist eine Entscheidung der US-Zollbehörde, die es Apple ermöglicht, die Funktion wieder anzubieten. Betroffen sind bestimmte Modelle der Apple Watch Series 9, Series 10 sowie der Apple Watch Ultra 2, bei denen die Blutsauerstoffmessung bisher deaktiviert war.

Mit dem Update auf iOS 18.6.1 in Kombination mit watchOS 11.6.1 wird die Messfunktion nun auf dem iPhone aktiviert. Die Sensorik verbleibt weiterhin in der Uhr, allerdings werden die Messergebnisse auf dem verbundenen iPhone berechnet und in der Health-App im Bereich „Atmung“ angezeigt.

Für bereits verkaufte Apple-Watch-Modelle mit aktiver Blutsauerstofffunktion ergeben sich laut Apple keine Änderungen. Gleiches gilt für Geräte, die außerhalb der Vereinigten Staaten erworben wurden.

iOS 18.6: Web-Installation in Europa

Mit iOS 18.6 hatte Apple vor zwei Wochen eine wichtige Neuerung für den europäischen Markt eingeführt. Nutzer können seither Anwendungen auch direkt über Webseiten installieren, sofern diese Funktion von den Entwicklern unterstützt wird. Die Installation erfolgt dabei nicht mehr über die Systemeinstellungen, sondern über entsprechende Links im Safari-Browser oder anderen Apps. Bei der ersten Nutzung informiert ein Sicherheitsdialog über Herausgeber und Systemzugriffe. Folgeinstallationen werden vereinfacht, bleiben jedoch ebenfalls kontrolliert.

Neben dieser Änderung enthielt iOS 18.6 wie die parallelen Updates für iPadOS, macOS, watchOS und tvOS vor allem Verbesserungen in den Bereichen Stabilität, Leistung und Sicherheit.