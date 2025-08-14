iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 800 Artikel

Fortan berechnet das iPhone

iOS 18.6.1 ist da: Apple bringt Blutsauerstoffmessungen zurück
Artikel auf Mastodon teilen.
11 Kommentare 11

Apple hat mit iOS 18.6.1 ein ergänzendes Update für iPhone-Nutzer bereitgestellt. Es folgt auf die Veröffentlichung von iOS 18.6 am 29. Juli 2025, die in erster Linie kleinere Fehlerbehebungen, Sicherheitskorrekturen und regulatorische Anpassungen beinhaltete.

18 16 1
Die neue Version bringt nun eine wichtige Funktion in überarbeiteter Form zurück: Die Blutsauerstoffmessung auf der Apple Watch ist in den USA wieder verfügbar, allerdings mit veränderten Rahmenbedingungen.

Fortan berechnet das iPhone

Hintergrund der Änderung ist eine Entscheidung der US-Zollbehörde, die es Apple ermöglicht, die Funktion wieder anzubieten. Betroffen sind bestimmte Modelle der Apple Watch Series 9, Series 10 sowie der Apple Watch Ultra 2, bei denen die Blutsauerstoffmessung bisher deaktiviert war.

Mit dem Update auf iOS 18.6.1 in Kombination mit watchOS 11.6.1 wird die Messfunktion nun auf dem iPhone aktiviert. Die Sensorik verbleibt weiterhin in der Uhr, allerdings werden die Messergebnisse auf dem verbundenen iPhone berechnet und in der Health-App im Bereich „Atmung“ angezeigt.

Apple Watch Blutsauerstoff

Für bereits verkaufte Apple-Watch-Modelle mit aktiver Blutsauerstofffunktion ergeben sich laut Apple keine Änderungen. Gleiches gilt für Geräte, die außerhalb der Vereinigten Staaten erworben wurden.

iOS 18.6: Web-Installation in Europa

Mit iOS 18.6 hatte Apple vor zwei Wochen eine wichtige Neuerung für den europäischen Markt eingeführt. Nutzer können seither Anwendungen auch direkt über Webseiten installieren, sofern diese Funktion von den Entwicklern unterstützt wird. Die Installation erfolgt dabei nicht mehr über die Systemeinstellungen, sondern über entsprechende Links im Safari-Browser oder anderen Apps. Bei der ersten Nutzung informiert ein Sicherheitsdialog über Herausgeber und Systemzugriffe. Folgeinstallationen werden vereinfacht, bleiben jedoch ebenfalls kontrolliert.

Neben dieser Änderung enthielt iOS 18.6 wie die parallelen Updates für iPadOS, macOS, watchOS und tvOS vor allem Verbesserungen in den Bereichen Stabilität, Leistung und Sicherheit.
14. Aug. 2025 um 19:12 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 41.800 weitere hätten wir noch.
    11 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wie ist es zu verstehen, dass bei allen schon verkauften AWs sich nichts ändert?
    Misst und berechnet da die Uhr nun wieder oder ist es auch dort das iPhone, welches jetzt die Berechnung durchführt?

    Sicherlich wird es aber bei zukünftigen Modellen dann wieder komplett die Uhr machen – oder Massimo verliert tatsächlich noch komplett vor Gericht und alles wird komplett anders :D

    Antworten Melden

  • Das Restore-Image für 18.6.1 ist zurzeit nicht verfügbar!?

    Antworten Melden

  • Für dass es nur ein kleines Update ist, dauert es aber sehr lange, bis es eingespielt ist. iPhone 15 Pro.

    Antworten Melden

  • Kann mir nicht vorstellen dass sie so kurz vor IOS26 das nur wegen der Blutsauerstoffmessung rausgegebene haben.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41800 Artikel in den vergangenen 6557 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven