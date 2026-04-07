OfflineCards: Kundenkarten-App setzt auf lokale Speicherung

Mit OfflineCards hat der deutsche Entwickler Sebastian Sieber eine neue Anwendung veröffentlicht, die sich als Alternative zu etablierten Kundenkarten-Apps wie Stocard oder Supercards positioniert. Die App soll insbesondere Nutzer ansprechen, die ihre Kundenkarten ohne Cloud-Anbindung verwalten möchten.

Lokale Speicherung statt Cloud

Nach Angaben des Entwicklers werden sämtliche Karten und Barcodes ausschließlich lokal auf dem Smartphone gespeichert. Eine Registrierung oder Internetverbindung ist für die Nutzung nicht erforderlich. Dadurch sollen die Daten das Gerät nicht verlassen und unabhängig von einer Netzwerkverbindung jederzeit verfügbar sein. Auch Werbung oder kostenpflichtige Zusatzfunktionen sind nicht vorgesehen, die Anwendung soll dauerhaft kostenlos angeboten werden.

Die Bedienung folgt einem einfachen Prinzip: Nutzer scannen ihre Kundenkarte, vergeben eine Bezeichnung und können den Barcode anschließend direkt an der Kasse vorzeigen. Unterstützt werden gängige Barcodeformate, wodurch sich nach Angaben des Entwicklers nahezu alle üblichen Kunden- und Mitgliedskarten digital hinterlegen lassen.

Zu den Funktionen von OfflineCards zählt unter anderem die automatische Anpassung der Displayhelligkeit beim Öffnen einer Karte, um das Einscannen an der Kasse zu erleichtern. Darüber hinaus können lokale Backups erstellt und die Karten bei Bedarf per Deeplink auf ein anderes Gerät übertragen oder an Familienmitglieder weitergegeben werden.

Mit Widget und Wallet-Export

Kundenkarten aus anderen Apps lassen sich per Barcode-Scan oder durch den Import von Screenshots übernehmen. Für unterstützte Karten besteht die Möglichkeit, diese direkt an die Apple-Wallet zu übertragen. Häufig genutzte Karten lassen sich mithilfe von OfflineCards als Widgets direkt auf dem Startbildschirm ablegen.

Wie uns der Entwickler schreibt, ist die App entstanden, weil er eine datenschutzfreundliche Alternative zu Wallet-Apps wie Klarna gesucht hat. Die Apple-Wallet kommt hier aufgrund ihrer Einschränkungen nur bedingt infrage.