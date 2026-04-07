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Alternative zu Stocard und Co.

OfflineCards: Kundenkarten-App setzt auf lokale Speicherung
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31 Kommentare 31

Mit OfflineCards hat der deutsche Entwickler Sebastian Sieber eine neue Anwendung veröffentlicht, die sich als Alternative zu etablierten Kundenkarten-Apps wie Stocard oder Supercards positioniert. Die App soll insbesondere Nutzer ansprechen, die ihre Kundenkarten ohne Cloud-Anbindung verwalten möchten.

Lokale Speicherung statt Cloud

Nach Angaben des Entwicklers werden sämtliche Karten und Barcodes ausschließlich lokal auf dem Smartphone gespeichert. Eine Registrierung oder Internetverbindung ist für die Nutzung nicht erforderlich. Dadurch sollen die Daten das Gerät nicht verlassen und unabhängig von einer Netzwerkverbindung jederzeit verfügbar sein. Auch Werbung oder kostenpflichtige Zusatzfunktionen sind nicht vorgesehen, die Anwendung soll dauerhaft kostenlos angeboten werden.

Offlinecards Screenshots 1

Die Bedienung folgt einem einfachen Prinzip: Nutzer scannen ihre Kundenkarte, vergeben eine Bezeichnung und können den Barcode anschließend direkt an der Kasse vorzeigen. Unterstützt werden gängige Barcodeformate, wodurch sich nach Angaben des Entwicklers nahezu alle üblichen Kunden- und Mitgliedskarten digital hinterlegen lassen.

Zu den Funktionen von OfflineCards zählt unter anderem die automatische Anpassung der Displayhelligkeit beim Öffnen einer Karte, um das Einscannen an der Kasse zu erleichtern. Darüber hinaus können lokale Backups erstellt und die Karten bei Bedarf per Deeplink auf ein anderes Gerät übertragen oder an Familienmitglieder weitergegeben werden.

Mit Widget und Wallet-Export

Kundenkarten aus anderen Apps lassen sich per Barcode-Scan oder durch den Import von Screenshots übernehmen. Für unterstützte Karten besteht die Möglichkeit, diese direkt an die Apple-Wallet zu übertragen. Häufig genutzte Karten lassen sich mithilfe von OfflineCards als Widgets direkt auf dem Startbildschirm ablegen.

Offlinecards Screenshots 2

Wie uns der Entwickler schreibt, ist die App entstanden, weil er eine datenschutzfreundliche Alternative zu Wallet-Apps wie Klarna gesucht hat. Die Apple-Wallet kommt hier aufgrund ihrer Einschränkungen nur bedingt infrage.

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OfflineCards: Kundenkarten App
OfflineCards: Kundenkarten App
Entwickler: Sebastian Sieber
Preis: Kostenlos
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07. Apr. 2026 um 07:32 Uhr von chris Fehler gefunden?


    31 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Und wie soll da Lidl gehen? Da wird ja jedes Mal ein anderer QR-Cide generiert!

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    • Blödsinn, wie kommst du drauf? Bei mir ist immer der selbe QR Code den ich auch schon in der Familie geteilt habe.
      Was würde das auch für einen Sinn machen?

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    • Nein, der Code ist immer gleich.
      Ich nutze den meiner Frau als Foto;)

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      • Hab kein Lidl Pay, dennoch immer ein anderer Code. Zumindest bei mir sieht man sogar immer noch den letzten und wie er sich dann verändert. Vielleicht testet Lidl da ich irgendwas …

      • meine Family hat bisher einfach eine von mir ausgedruckte Pappkarte mit dem Code aus der LIDL-App genutzt, hat immer funktioniert (seit 2 Jahren).
        Denke eher nicht, dass der Code sich ständig ändert, oder der Alte ist zumindest immer gültig.

        Jetzt hab ich meiner Frau einfach die LIDL-App installiert und mich mit meinen Login-Daten angemeldet.

        Wir sind keine Lidl-Pay-User, „nur“ lidl-Kunden.

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  • danke, sieht sehr übersichtlich aus.
    Hab die Karten bisher in der payback-App. Da kann man aber anscheinend die Reihenfolge / Sortierung nicht ändern und es ist ein ewiges Rumgewische, da man immer nur eine Karte sieht und die Gewünschte erstmal suchen muss..
    Ob payback die lokal oder in der cloud speichert, weiß ich nicht.

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  • Bin (noch) nicht begeistert. Es fehlt die Funktion für Notizen oder ein Foto von Vorder- und Rückseite. Es kann lediglich ein quadratisches Foto eingebunden werden aber welche Karte ist quadratisch? :-)
    Wenn es dann noch eine Kompatibilität mit der Watch gibt, wird es interessant. ich habe mich leider von der alten eingestellten Stocard zu Klarna zwingen lassen. Wenn es dann noch eine Möglichkeit gäbe, die Karten aus Klarna komplett mit Fotos und Notizen importieren zu können, dann wär’s ganz perfekt.

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  • Oder man nutzt einfach SuperCards und aktiviert den Anonymen Modus, wenn man keine Lust auf iCloud Backup hat. Tolle, einfache App, die in unserer Familie genutzt wird.

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  • Eigentlich sehr cool.
    Leider geht in dem Wallet Export das Format ein wenig verloren.

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  • Solange man damit die Kundenkarte nicht ins eine Walker importieren kann ist es überflüssig.

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  • Wieder einwechselt einer der meine Daten sammelt . Unglaublich

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  • Ich nutze Proton Pass und lege ein Screenshot des QR CODES / Kundenkarte ab. Datenschutzsicger und vor weiteren Werbetreibenden im Hintergrund geschützt ;)

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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