Alternative zu Stocard und Co.
OfflineCards: Kundenkarten-App setzt auf lokale Speicherung
Mit OfflineCards hat der deutsche Entwickler Sebastian Sieber eine neue Anwendung veröffentlicht, die sich als Alternative zu etablierten Kundenkarten-Apps wie Stocard oder Supercards positioniert. Die App soll insbesondere Nutzer ansprechen, die ihre Kundenkarten ohne Cloud-Anbindung verwalten möchten.
Lokale Speicherung statt Cloud
Nach Angaben des Entwicklers werden sämtliche Karten und Barcodes ausschließlich lokal auf dem Smartphone gespeichert. Eine Registrierung oder Internetverbindung ist für die Nutzung nicht erforderlich. Dadurch sollen die Daten das Gerät nicht verlassen und unabhängig von einer Netzwerkverbindung jederzeit verfügbar sein. Auch Werbung oder kostenpflichtige Zusatzfunktionen sind nicht vorgesehen, die Anwendung soll dauerhaft kostenlos angeboten werden.
Die Bedienung folgt einem einfachen Prinzip: Nutzer scannen ihre Kundenkarte, vergeben eine Bezeichnung und können den Barcode anschließend direkt an der Kasse vorzeigen. Unterstützt werden gängige Barcodeformate, wodurch sich nach Angaben des Entwicklers nahezu alle üblichen Kunden- und Mitgliedskarten digital hinterlegen lassen.
Zu den Funktionen von OfflineCards zählt unter anderem die automatische Anpassung der Displayhelligkeit beim Öffnen einer Karte, um das Einscannen an der Kasse zu erleichtern. Darüber hinaus können lokale Backups erstellt und die Karten bei Bedarf per Deeplink auf ein anderes Gerät übertragen oder an Familienmitglieder weitergegeben werden.
Mit Widget und Wallet-Export
Kundenkarten aus anderen Apps lassen sich per Barcode-Scan oder durch den Import von Screenshots übernehmen. Für unterstützte Karten besteht die Möglichkeit, diese direkt an die Apple-Wallet zu übertragen. Häufig genutzte Karten lassen sich mithilfe von OfflineCards als Widgets direkt auf dem Startbildschirm ablegen.
Wie uns der Entwickler schreibt, ist die App entstanden, weil er eine datenschutzfreundliche Alternative zu Wallet-Apps wie Klarna gesucht hat. Die Apple-Wallet kommt hier aufgrund ihrer Einschränkungen nur bedingt infrage.
Entwickler: Sebastian Sieber
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Danke für den Tipp
Und wie soll da Lidl gehen? Da wird ja jedes Mal ein anderer QR-Cide generiert!
Blödsinn, wie kommst du drauf? Bei mir ist immer der selbe QR Code den ich auch schon in der Familie geteilt habe.
Was würde das auch für einen Sinn machen?
Nein, der Code ist immer gleich.
Ich nutze den meiner Frau als Foto;)
Bei Lidl Pay schon. Bei der einfachen Kundenkarte: nein
Hab kein Lidl Pay, dennoch immer ein anderer Code. Zumindest bei mir sieht man sogar immer noch den letzten und wie er sich dann verändert. Vielleicht testet Lidl da ich irgendwas …
meine Family hat bisher einfach eine von mir ausgedruckte Pappkarte mit dem Code aus der LIDL-App genutzt, hat immer funktioniert (seit 2 Jahren).
Denke eher nicht, dass der Code sich ständig ändert, oder der Alte ist zumindest immer gültig.
Jetzt hab ich meiner Frau einfach die LIDL-App installiert und mich mit meinen Login-Daten angemeldet.
Wir sind keine Lidl-Pay-User, „nur“ lidl-Kunden.
Direkt mal testen. Hoffe läuft auch auf der Uhr
Nein, läuft natürlich nicht auf der Uhr – es wäre aber wirklich hilfreich, wenn es auch eine App für die AppleWatch gäbe…
Auch nicht, wenn man ins wallet exportiert?
Das funktioniert erfreulicher Weise
Nicht „natürlich“ .. StoCard habe ich mit Ausnahme der Einrichtung ausschließlich als Watch App genutzt ^^
danke, sieht sehr übersichtlich aus.
Hab die Karten bisher in der payback-App. Da kann man aber anscheinend die Reihenfolge / Sortierung nicht ändern und es ist ein ewiges Rumgewische, da man immer nur eine Karte sieht und die Gewünschte erstmal suchen muss..
Ob payback die lokal oder in der cloud speichert, weiß ich nicht.
Bin (noch) nicht begeistert. Es fehlt die Funktion für Notizen oder ein Foto von Vorder- und Rückseite. Es kann lediglich ein quadratisches Foto eingebunden werden aber welche Karte ist quadratisch? :-)
Wenn es dann noch eine Kompatibilität mit der Watch gibt, wird es interessant. ich habe mich leider von der alten eingestellten Stocard zu Klarna zwingen lassen. Wenn es dann noch eine Möglichkeit gäbe, die Karten aus Klarna komplett mit Fotos und Notizen importieren zu können, dann wär’s ganz perfekt.
Mehr mehr mehr und alles kostenlos!!!
Genau! Berniwaldi sollte eine monatliche Aufwandsentschädigung vom Entwickler bekommen für seine Nutzung!
Berni-waldi: Phuu, was für eine Erwartungshaltung … Wenn dir diese App nicht passt – einfach nicht nutzen. Und bitte nicht ein Projekt, das ein Entwickler uns hier kostenfrei anbietet, so negativ zu kritisieren – denn die App macht was sie soll.
Wenn du „mehr“ haben willst, dann nutze eine andere App (sofern es dir gibt).
mecker mecker mecker. Es geht um die QR-code und nicht die Karte. Dieser ist stets quadratisch ;-)
Wozu benötigst Du das Foto von Vorher und Rückseite?
Oder man nutzt einfach SuperCards und aktiviert den Anonymen Modus, wenn man keine Lust auf iCloud Backup hat. Tolle, einfache App, die in unserer Familie genutzt wird.
Wo aktiviere ich denn einen Anonym Modus? In den Einstellungen find ich keine Möglichkeit
Oben rechts bei der Wolke.
Bei mir oben links auf das Wolken Symbol tippen und dann unten auf „In den Anonymen Modus Wechseln“.
Eigentlich sehr cool.
Leider geht in dem Wallet Export das Format ein wenig verloren.
Solange man damit die Kundenkarte nicht ins eine Walker importieren kann ist es überflüssig.
ich verstehe nur Bahnhof.
Man kann sie ins Wallet importieren, falls das der Satz vor Apples Autokorrektur war ;)
Wieder einwechselt einer der meine Daten sammelt . Unglaublich
Catanzaro, wirklich? Ich wäre auch gegen die Nutzung dieser App, aber ich konnte keine Hinweise finden, dass da jemand (du meinst vermutlich den Entwickler) meine Daten sammelt (und erhält). So wie ich es verstehe, bleiben all diese Daten in der App, oder?
Ob er sie nun sammelt, oder du sie beim scannen deiner Karten an der jeweiligen Kasse weiter gibst, bleibt doch Jacke wie Hose.
Ich empfehle WalletCard
Ich nutze Proton Pass und lege ein Screenshot des QR CODES / Kundenkarte ab. Datenschutzsicger und vor weiteren Werbetreibenden im Hintergrund geschützt ;)