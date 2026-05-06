„Mein Baum“: Neue Mitmach-App schützt Stadtbäume

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, hat eine neue iPhone-App vorgestellt, mit der Bürgerinnen und Bürger Stadtbäume dokumentieren können. Ziel des Projekts „Mein Baum“ ist der Aufbau einer bundesweiten Datenbank für Bäume im urbanen Raum. Erfasst werden unter anderem Baumarten, Standorte und der Zustand einzelner Bäume.

Die iOS-Anwendung richtet sich an Freiwillige ohne besondere Vorkenntnisse. Nutzer können Bäume per GPS lokalisieren, fotografieren und zusätzliche Angaben wie Stammdurchmesser oder geschätzte Höhe ergänzen. Die gemeldeten Daten erscheinen anschließend auf einer interaktiven Karte und sollen Wissenschaftlern, Kommunen und Naturschutzorganisationen zur Verfügung stehen.

Hintergrund des Projekts ist die zunehmende Belastung vieler Stadtbäume durch Hitzeperioden, Trockenheit und Krankheiten. Gerade in dicht bebauten Gebieten gelten Bäume als wichtiger Faktor für das Stadtklima. Sie spenden Schatten, filtern Schadstoffe aus der Luft und können aufgeheizte Straßenzüge abkühlen.

Die App bietet darüber hinaus Community-Funktionen. Nutzer können Einträge kommentieren, bewerten oder anderen Teilnehmern folgen. Auch eine Datenvalidierung durch andere Mitglieder ist vorgesehen, um die Qualität der Meldungen zu verbessern. Für Einsätze ohne Mobilfunkempfang lassen sich Kartenbereiche vorab herunterladen und offline nutzen.

Wissenschaft und Kommunen sollen profitieren

Die beteiligten Forschungseinrichtungen sehen darin eine Möglichkeit, Daten über die ökologische Bedeutung von Stadtbäumen genauer auszuwerten. Gleichzeitig könnten Kommunen die Informationen künftig für Pflanzkonzepte oder Schutzmaßnahmen nutzen. Perspektivisch ist auch ein direkter Datenaustausch mit Städten und Gemeinden geplant.

Viele Städte führen bereits Verzeichnisse ihrer öffentlichen Bäume, allerdings fehlen dort oft aktuelle Daten oder Informationen zu privaten Grundstücken.

Stichwort „lokales Verzeichniss“: Für Berliner Leser könnte die Web-Anwendung „Gieß den Kiez“ interessant sein. Das vom CityLAB Berlin betreute Projekt konzentriert sich auf die Bewässerung von Straßenbäumen in der Hauptstadt. Die Plattform zeigt an, welche Bäume besonders unter Trockenheit leiden und an welchen Standorten Unterstützung benötigt wird.

Die Teilnahme an „Mein Baum“ erfolgt kostenlos und unverbindlich. Nach einer einmaligen Registrierung können Nutzer direkt mit der Erfassung beginnen. Ergänzend bietet der BUND ein Quiz zur Baumartenbestimmung an, das sich vor allem an Einsteiger richtet.