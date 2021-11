Währungskrise: Apple stellt iPhone-Verkauf in der Türkei ein

Ein Schritt, mit dem Apple die Abgabe von Neugeräten unter dem gewünschten Marktpreis verhindern will und hier wohl auch auf Auslandskunden abzielen dürfte. Gegenüber Euro und Dollar verlieren die Lira schon seit einigen Wochen immer mehr an Gewicht. Allein zum Wochenanfang hat die türkische Währung stellenweise Tagesverluste in Höhe von fast 15 Prozent verzeichnet und büßt seit Mitte September an Wert ein.

Irgendwie lassen sich in der Türkei zwar sicher noch neue iPhone-Modelle organisieren, über Apples offiziellen Online Store ist dies momentan jedoch nicht mehr möglich. Als Reaktion auf die dramatische Abwertung der türkischen Lira hat Apple den hauseigenen Online-Store jetzt vom Netz genommen beziehungsweise die Bestellungen von neuer Ware unmöglich gemacht. Zwar lässt ich der Online-Shop weiterhin durchforsten und auf interessante Produkte hin prüfen, diese können jedoch nicht mehr in den Warenkorb gelegt oder bestellt werden.

