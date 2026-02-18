Vor dem iPhone 17e: Google stellt das Pixel 10a vor

Google hat seine A-Serie erweitert und mit dem Pixel 10a heute ein neues Mittelklasse-Smartphone vorgestellt. Der Zeitpunkt ist auffällig, da in den kommenden Tagen auch das iPhone 17e, Apples neues Einsteiger-Modell, erwartet wird.

Mit dem Pixel 10a setzt Google auf bekannte Stärken der Reihe und ergänzt diese um zusätzliche Software-Funktionen sowie eine längere Unterstützung bei Updates. Der Verkaufsstart ist für den 5. März angesetzt, die Preise liegen bei 549 Euro für 128 Gigabyte Speicher und 649 Euro für die Variante mit 256 Gigabyte.

Zum Vergleich: Das iPhone 16e mit 128 Gigabyte Speicher trägt eine UVP von 699 Euro, ist aktuell aber bereits für 571 Euro zu haben.

Design, Display und Haltbarkeit

Äußerlich unterscheidet sich das Pixel 10a deutlich vom Vorgänger. Die Rückseite ist vollständig flach, der Kamerabereich geht ohne Stufe in das Gehäuse über. Das Gerät liegt dadurch eben auf dem Tisch und trägt weniger auf. Google bietet vier Farbvarianten an, darunter helle Pastelltöne und klassisches Schwarz. Das 6,3 Zoll große Display ist laut Hersteller heller als beim Pixel 9a und soll Inhalte auch bei direktem Sonnenlicht besser lesbar darstellen.

Der Akku ist für eine Laufzeit von mehr als 30 Stunden ausgelegt. Mit einem stark eingeschränkten Energiesparmodus sind laut Google auch mehrere Tage ohne Aufladen möglich. Zudem verspricht der Hersteller sieben Jahre Updates für das Betriebssystem.

Kamera, KI und Software-Funktionen

Die Kamera besteht aus einer 48-Megapixel-Hauptlinse und einer Ultraweitwinkelkamera mit 13 Megapixeln. Funktionen wie Nachtaufnahmen und ein Makromodus gehören weiterhin zur Ausstattung. Neu für die A-Serie sind softwaregestützte Hilfen bei Gruppenfotos sowie Hinweise zur Bildgestaltung direkt in der Kamera-App. Beim Datenaustausch unterstützt Quick Share nun auch Übertragungen mit AirDrop.

Im Inneren arbeitet der neue Google Tensor G4-Chip. Er ermöglicht den Zugriff auf den KI-Assistenten Gemini, der unter anderem für Suchfunktionen direkt auf dem Bildschirm oder für dialogbasierte Eingaben genutzt wird. Jetzt muss Apple nur noch nachziehen.