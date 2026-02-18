Googles neues Einsteiger-Gerät
Vor dem iPhone 17e: Google stellt das Pixel 10a vor
Google hat seine A-Serie erweitert und mit dem Pixel 10a heute ein neues Mittelklasse-Smartphone vorgestellt. Der Zeitpunkt ist auffällig, da in den kommenden Tagen auch das iPhone 17e, Apples neues Einsteiger-Modell, erwartet wird.
Mit dem Pixel 10a setzt Google auf bekannte Stärken der Reihe und ergänzt diese um zusätzliche Software-Funktionen sowie eine längere Unterstützung bei Updates. Der Verkaufsstart ist für den 5. März angesetzt, die Preise liegen bei 549 Euro für 128 Gigabyte Speicher und 649 Euro für die Variante mit 256 Gigabyte.
Zum Vergleich: Das iPhone 16e mit 128 Gigabyte Speicher trägt eine UVP von 699 Euro, ist aktuell aber bereits für 571 Euro zu haben.
Design, Display und Haltbarkeit
Äußerlich unterscheidet sich das Pixel 10a deutlich vom Vorgänger. Die Rückseite ist vollständig flach, der Kamerabereich geht ohne Stufe in das Gehäuse über. Das Gerät liegt dadurch eben auf dem Tisch und trägt weniger auf. Google bietet vier Farbvarianten an, darunter helle Pastelltöne und klassisches Schwarz. Das 6,3 Zoll große Display ist laut Hersteller heller als beim Pixel 9a und soll Inhalte auch bei direktem Sonnenlicht besser lesbar darstellen.
Der Akku ist für eine Laufzeit von mehr als 30 Stunden ausgelegt. Mit einem stark eingeschränkten Energiesparmodus sind laut Google auch mehrere Tage ohne Aufladen möglich. Zudem verspricht der Hersteller sieben Jahre Updates für das Betriebssystem.
Kamera, KI und Software-Funktionen
Die Kamera besteht aus einer 48-Megapixel-Hauptlinse und einer Ultraweitwinkelkamera mit 13 Megapixeln. Funktionen wie Nachtaufnahmen und ein Makromodus gehören weiterhin zur Ausstattung. Neu für die A-Serie sind softwaregestützte Hilfen bei Gruppenfotos sowie Hinweise zur Bildgestaltung direkt in der Kamera-App. Beim Datenaustausch unterstützt Quick Share nun auch Übertragungen mit AirDrop.
Im Inneren arbeitet der neue Google Tensor G4-Chip. Er ermöglicht den Zugriff auf den KI-Assistenten Gemini, der unter anderem für Suchfunktionen direkt auf dem Bildschirm oder für dialogbasierte Eingaben genutzt wird. Jetzt muss Apple nur noch nachziehen.
Gefühlt gibt es immer nur ganz oder gar nicht: Entweder kein Kamerabuckel, wodurch bei Verwendung einer Hülle ein Krater entsteht, oder so fett, dass er noch aus dem Case herausragt.
Ich würde mir wünschen, dass der Buckel nur so hoch ist, dass es mit Hülle wieder plan ist.
Für diejenigen, die kein Case nutzen, ist das Pixel aber bestimmt interessant.
Wozu eine Hülle?
Wenn ich auf design wert lege, packe ich doch kein Titan und Glas in eine billige Plastikhülle.
Dann lieber doch ein Google Pixel 9 pro kaufen und das bessere Gerät haben. Kostet auch nur 100 € mehr.
| Feature | Google Pixel 8 Pro (2023) | Google Pixel 10a (2026) |
| :— | :— | :— |
| **Prozessor** | Tensor G3 (Älter, wärmer) | **Tensor G4** (Effizienter, besseres Modem) |
| **RAM** | **12 GB** | 8 GB |
| **Kamera Zoom** | **5x Optisch (Super Res bis 30x)** | Nur Digital (max. Super Res bis 8x) |
| **Display** | 6,7″ QHD+ LTPO (variabel) | 6,3″ FHD+ OLED |
| **Akku** | 5050 mAh (30W Laden) | **~5100 mAh (45W Laden)** |
| **Gehäuse** | Glas (Rückseite), Alu (Poliert) | Kunststoff-Mix (Rückseite), Alu (Matt) |
| **Updates bis** | Okt 2030 | **Feb 2033** |
KI Output in die Kommentare packen? Ok.
Bin ja Pixel Fan, aber das ist ja mehr ein Pixel 9a SE. Da ist es sinnvoll ein 9a für 350 – 400 € zu holen. Der Preist ist viel zu hoch angesetzt. Wird zwar zügig fallen – aber ich „verstehe“ das 10a nicht wirklich.
Denke das der Preis sich an Apple orientiert.
Würde ich auch so machen. Würde Google unterstellen irgendwann mit den Premium Geräten mit Apple gleichzuziehen. 10a macht den Anfang
Bin kein Google oder Pixel-Fan, aber endlich mal keine herausragende Kamera finde ich großartig.
Das dürfen gerne mehr Hersteller so bauen.
Die Kamera sieht aus heutiger Sicht richtig-gehen falsch aus. Dabei hatten die Pixels mit dem „Kamera-Band“ eine eigentlich gute Lösung gefunden.
Und auch die Display-Ränder kommen aus der Hölle!
Schade, das hätte durchaus auch was werden können. Umso einfach wird es das 17e haben und es zeigt sich, das man eben nicht an Apple vorbei kommt.
Schön, dass es kein Kamerabuckel hat.
Wäre das Material noch besser, könnte es mir gefallen.