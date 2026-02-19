Mehr Transaktionen, kleinere Beträge
girocard soll stärker in Apps und mobile Zahlungen eingebunden werden
Der bargeldlose Zahlungsverkehr in Deutschland entwickelt sich weiter in Richtung Smartphone und App. Aktuelle Zahlen zur girocard zeigen, dass kontaktloses Bezahlen und digitale Karten inzwischen den Alltag im Handel bestimmen.
Gleichzeitig wächst die Rolle mobiler Wallets wie Apple Pay, die girocard-Zahlungen auf iPhones und Smartwatches ermöglichen und so klassische Plastikkarten zunehmend ergänzen.
Im Jahr 2025 standen bundesweit bis zu 1,344 Millionen aktive girocard-Terminals zur Verfügung. Das entspricht einem Zuwachs von gut elf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Akzeptanz steigt nicht nur im klassischen Einzelhandel, sondern auch in Bäckereien, Kiosken und an Verkaufsautomaten. Parallel dazu sinken die durchschnittlichen Beträge pro Zahlung. Über alle girocard-Transaktionen hinweg lag der Durchschnittswert 2025 bei 37,25 Euro und damit rund 1,60 Euro unter dem Vorjahresniveau.
Kontaktloses Bezahlen ist dabei zur Regel geworden. Im Dezember 2025 wurden knapp 88,5 Prozent aller girocard-Zahlungen ohne physischen Karteneinsatz abgewickelt. Neben der kontaktlosen Plastikkarte kommen zunehmend Smartphones und Smartwatches zum Einsatz. Die digitale girocard ist sowohl über Banking-Apps als auch über Wallet-Lösungen auf iOS und Android verfügbar und wird vor allem bei kleineren Beträgen genutzt.
Apple Pay und Apps gewinnen an Bedeutung
Besonders deutlich zeigt sich der Trend bei den Sparkassen. Mit der Sparkassen-Card wurden 2025 insgesamt 4,6 Milliarden girocard-Zahlungen durchgeführt. Das entspricht 56 Prozent aller girocard-Transaktionen und einem Plus von 8,8 Prozent gegenüber 2024. Der damit erzielte Umsatz belief sich auf 161 Milliarden Euro. Der durchschnittliche Bon sank auch hier weiter auf 34,98 Euro.
Nahezu alle Zahlungen erfolgten kontaktlos. Der Anteil lag bei rund 94 Prozent. Fast ein Viertel aller girocard-Zahlungen der Sparkassen wurde bereits mit einer digitalen Karte ausgeführt. Dazu zählen Zahlungen per App „Mobiles Bezahlen“ sowie über Apple Pay auf dem Smartphone oder der Smartwatch. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung von Apps als zentrale Schnittstelle für mobiles Bezahlen.
Parallel arbeitet die Deutsche Kreditwirtschaft an der technischen Weiterentwicklung der girocard. Geplant sind unter anderem Zahlungen direkt in Händler-Apps sowie vorab genehmigte Abbuchungen für Buchungen mit variablem Betrag. Damit soll die girocard auch im mobilen und appbasierten Zahlungsumfeld eine Alternative zu internationalen Bezahldiensten bleiben.
Es wird also versucht die Insellösung Giro-Card zu retten. Ich bin inzwischen fro das alle meine Banken eine Visa Debit Karte anbieten und ich keine Karte mehr mit Giro Branding habe.
Ich fahre mit der Kombi Kreditkarte/Girocard sehr gut und sehe keinen Grund, daran etwas zu ändern. Leider ist auch meine Bank dabei, die Girocard auf Debitcard umzustellen. Einen Vorteil sehe ich darin nicht!
Bei aktuell mehr als 8 Milliarden Transaktionen und einer Steigerung von 12 % jährlich sprechen wir wahrscheinlich nicht von einer Insellösung.
+1
Das Problem ist nur das viele kleinere Läden erst langsam auf Visa zwangsweise umsteigen . Mein Friseur ist erst vor kurzem auf Visa um gestiegen und bei meinem Nahkauf ( Rewe) kann ich immer noch kein Bargeld holen mit der Debit Karte .
Für eine Giro Karte hätte ich mittlerweile extra zahlen müssen bei meiner Bank .
Wo siehst Du den ‚Nachteil‘ einer Girokarte und welchen Vorteil siehst Du in einer (übrigens ebenfalls Insellösung) VISA Debit?
Das frage ich mich auch, ich kenne nicht mal den Unterschied ;)
Vorteil Visa-Debit: bei ApplePay zu hinterlegen, generell Akzeptanz und Handhabung analog einer „normalen Visa-KK“
Vorteil Girocard: wird überall akzeptiert in D, wobei die Akzeptanz von Visa zunehmend steigt und nur noch seltenst abgelehnt wird
Auch die Giro kann man bei Apple hinterlegen. Ist also kein Vorteil Visa Debit. Ich kenne eigentlich so gut wie nichts wo man auf Visa angewiesen wäre. Demnach nutze ich in aller Ruhe meine Giro weiter.
Ich habe bei Apple Pay gleich mehrere Girocards hinterlegt. Funktioniert sehr gut
Man kann die Girocard nicht bei allen Banken zu Apple Pay hinzufügen. Bei der Deutschen Bank geht es zum Beispiel nicht.
Und die Giro kostet, die VISA nicht (zumindest bei ING), also warum sollte man das bezahlen?
Es gibt Vorteile der Girocard: wesentlich geringere Gebühren für die Geschäfte, die auf den Verkaufspreis umgelegt werden.
Kein Händler wird die Gebühren selbst tragen und folglich in die Kalkulation einbeziehen.
Weiterer Vorteil – gerade in organgenen Zeiten – Girocard — EU.
Ich bin dafür, dass wir uns wegentwickeln von amerikanischen Zahlungsdiensten, egal ob Girokarte oder sonst was.
Aber: Sollte die Girokarte nicht abgeschafft werden? Wurde hier doch mal berichtet?
Nein, wurde nie behauptet, dass sie abgeschafft werden soll.
Ich habe extra noch ein Konto bei der Sparkasse, die eine Girocard bei Apple Pay anbietet, da nicht jeder kleine Händler die Visa Debitcard unterstützt.
Bezahlst du nicht ordentlich Gebühren bei der Sparkasse?
Nein, es gibt z.b. die 1822 direkt . Kostet 6 Euro im Jahr .
Was hat 1822 mit der Sparkasse am Hut?
1822direkt ist eine „Unterbank“ von der Frankfurter Sparkasse.
Hätte man einfach mal googeln können, oder?
Bei mir genauso. Die gesamte Family ist bei ING. Wir haben aber noch das SpK Konto unserer Tochter (18 Jahre) behalten und intern als Family-Konto geändert. Die dortige EC-Karte hat jeder in seinem Apple Pay Account sollte mal die ING Karte nicht genommen werden. Das SpK Konto hat einen festen Betrag der nach Abbuchung vom jeweiligen Familien Mitglied wieder ausgeglichen wird. Das Spk-Konto ist für Personen bis 27. Jahren kostenfrei. Bis meine Tochter also 27 ist wird es andere Lösungen geben die das Spk-Konto überflüssig machen.
Klingt kompliziert…
Genau so habe ich das auch gemacht. Einige , Bäcker , Metzger und mein Friseur nehmen nur die Girocard.
Habe erste letztens meine ING Girokarte gekündigt weil sie keine Daseinsberechtigung mehr hat, schon gar nicht kostenpflichtig… Apple Pay konnte und kann sie bis heute auch nicht.
… dafür war/ist die ING Giro Garte auch nie gemacht.
Danke für den Reminder mir über die Kündigung meiner kostenpflichtigen Girocard Gedanken zu machen, mir fällt der letzte Einsatz nicht mehr ein (könnte 2023 gewesen sein).
BTW: ist es nicht so, dass die Girocard bei ApplePay (abgesehen von der generell teuren Sparkasse) nicht eingesetzt werden kann und somit fast der gesamte Artikel sehr komisch wirkt?
Girocard geht bei Apple Pay. Ich habe die der Commerzbank
Geht aber nicht bei jeder Bank leider .
Das liegt aber dann an der Bank und nicht an der Karte!
In der Regel hebt man Bargeld doch über eine Girocard oder an der Supermarkt-Kasse ab. Ich habe zwar auch eine Kreditkarte wo das kostenlos möglich ist aber das bietet nicht jede kostenlos an.
Richtig. Und genau aus diesem Grund hatte ich die Visa Debit Karte meiner Bank wieder zurück gegeben, da ich mit dieser nicht am Supermarkt abheben konnte, und am Sparkassen(Fremd)Automat ca. 5,- EUR Gebühr zahlen müsste…
Girocard ist ein europäischer Anbieter. Visa und Mastercard amerikanisch. Unabhängigkeit ist derzeit ein wichtiges Thema.
Genau, ihre Kreditkarten haben die Richter des Internationalen Gerichtshofs von Visa und Mastercard gekündigt bekommen.
Wenn man ehrlich ist:
• Chips USA / Taiwan
• Betriebssysteme Apple / Google
• Cloud AWS / Microsoft
• App-Stores Apple / Google
Da wirkt „Unabhängigkeit durch eine App“ erstmal etwas groß formuliert.
Aber wenn zumindest die Zahlungsabwicklung über europäische Banken läuft,
ist das ein kleiner strategischer Schritt – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Aber wer weiß das schon wie Zahnwege kontrolliert!
Genau die Frage nach den Zahlungswegen habe ich heute Morgen meiner Bank gestellt.
Wenn Trump, um Druck auszuüben, Visa und Master anweist keine europäischen Zahlungen mehr durchzuführen sieht es düster aus.
Wir haben ja bei Gas 2022 gesehen wie dumm es ist sich aus Bequemlichkeit auf einen Partner zu verlassen.
Hatte mir auch extra bei der 1822 ein Girokonto geholt, um die Girocard in Apple Wallet zu bekommen. Mittlerweile nehmen aber selbst die meisten Bäcker hier „auf dem Land“ gängige Kreditkarten, so dass ich gar nicht mehr genau weiß, wann die Girocard zuletzt zum Einsatz kam. Ich werde sie aber dennoch behalten, denn auch das Geld abheben mittels Apple-Pay am Sparkassen-Geldautomat ist nett, wenn man keine physischen Karten dabei hat.
Ich war gedanklich auch immer gegen die Girocard als deutsche Insellösung, aber da findet aktuell ein gewisses Umdenken statt, und eine alternative zu US-Anbietern ist vielleicht doch gar nicht mal so schlecht und sollte unterstützt werden.
Mich wundert, dass hier noch niemand die Händlersicht dargelegt hat. Das, was Händler an Visa (egal ob Debit oder Kredit) abdrücken müssen ist deutlich mehr als das, was sie für die Akzeptanz von Girokarten latzen. Und sorry, dafür dass Visa mehr und mehr weggeht von der klassischen Kreditkarte hin zur Debitkarte, also ihre Leistungen reduziert, dafür sind die Gebühren echt extrem.
So Pauschal stimmt die Aussage halt nicht. Nicht immer ist die girocard für den Händler günstiger als Visa, Mastercard & Co. Kommt schlicht auf den Vertrag des Händlers an.
Erstens ist das zu pauschal. Zweitens ist mir das aus Kundensicht relativ egal, ich wills einfach bequem und funktional. Wenn das den Händlern wirklich so wichtig wäre müssten die über ihre ganzen Verbände mal auf die Banken einwirken, dass die die Girocard mehr stärken und endlich durchgängig in die mobilen Zahlungssysteme integrieren.
Bleibt allerdings immer noch das Grundproblem Insellösung. In einer immer globaleren Welt tun sich lokale Zahlungslösungen einfach immer schwerer. Vor allem, wenn ich als Kunde eben dann doch immer noch ne zweite, global nutzbare Lösung brauche. Warum soll ich die dann nicht gleich generell nutzen und mich überhaupt noch mit der Anderen herumärgern?
… und wieder glänzt die DKB als eine der großen Direktbanken beim Thema „Apple Pay und GiroCard“ durch Abwesenheit – obwohl auch sie zur Sparkassen-Familie zählt.
Die Antwort auf die Frage danach kommt – natürlich – von einer KI uns ist ungefähr so nichtssagend wie „Null“.
Schade, dass die DKB nicht mehr die europäische Souveränität unterstützt. WERO bietet sie auch nicht an und vertröstet, konnte man ja auch her lesen, mit unverbindlichen Worten auf Sankt Nimmerlein.
Schade, die DKB war mal sehr vorneweg…
Bin ich bei dir. Girocard via ApplePay bei der DKB wäre tatsächlich das Sorglospaket.
Ich habe mich viel umgeschaut in den letzten Monaten, aber als Hauptkonto bleibt es dennoch die DKB, die nicht vorhandenen Fremdwährungsgebühren sind einfach nicht zu unterschätzen, die App mittlerweile ja auch modern.
Ich hatte letzt bei einer Umfrage der DKB mitgemacht, bei der u.a. nach WERO gefragt wurde – es besteht also Hoffnung.
Die „Sparkassen Familie“ ist keine Familie sondern eine Sippe. In jeden Landkreis anders. Stadtsparkasse, Kreissparkasse, Dorfsparkasse. Keinerlei Konsistenz und interne Konkurrenz. Die Gebührenstruktur ist nicht mehr zeitgemäß. Mit Sparkassen habe ich schon die tollsten Dinge erlebt. Seit dem sind sie wie die Deutsche Bank und die Postbank auf meiner Blacklist.
Ich zahle alles was geht mit VISA, die Girocard habe ich als Backup für die ewiggestrigen, die keine VISA akzeptieren. Das sind ca 1% meiner Transaktionen.
Ich würde eine einheitliche europäische Alternative zu US Kartenanbietern begrüßen und sofort umstellen. Das dauert leider noch. So lange nutze ich weiterhin VISA.
Jahre zu spät um unabhängig von US Tech zu werden. Die Frage ist auch, laufen die Europäischen Karten über Europäische Zahlwege oder benutzen sie für die Zahlungen US Zahlwege.
Seit über 1 Jahr benutze ich neben meiner comdirect VISA, meine WEB3 Kreditkarte VISA. Keine Kosten, außer einmalig und ich alleine habe Zugang, keine Bank dazwischen.
Top. Gerade die Debitkarte gekündigt und zurück zur Girokarte!
Die Sparkasse, die man gerne mal als „Rentnerbank“ belächelt, hat aktuell die beste Karte für ApplePay.
Die Sparkasse hat es irgendwie geschafft, Ihre Girocard in ApplePay verwendbar zu machen.
Das geht sonst nur noch bei der Commerzbank.
Außerdem funktioniert diese Karte im Ausland dann automatisch als Mastercard.
Die Sparkasse ist kompatibel mit WERO.
Und wer es unbedingt möchte, kann seine Girocard sogar mit seiner Payback-Karte verknüpfen.
Mit der Girocard in Applepay liegt die Akzeptanz in Deutschland bei nahezu 100%.
Es gibt noch immer viele kleinere Läden, die Debit-Karten (also Visa und Mastercard) nicht akzeptieren.
Außerdem: Viele Geldautomaten der Sparkasse haben mittlerweile eine NFC-Schnittstelle. Ich kann also Bargeld mit der Sparkassen-Girokarte abheben ohne physische Karte – mit ApplePay (auch mit einer Watch).
Die App der Sparkasse ist ebenfalls sehr gut.
Hinkte die Sparkasse früher meilenweit hinterher, haben Sie im digitalen Bereich extrem aufgeholt…. und überholt…
Sowas muss man ja auch mal loben!
Absolut bin zufrieden mit meiner Sparkasse, und der digitalen Karte kann man überall nutzen ohne Probleme.
Gebe Dir 100 % Recht!
Aber kostet der Einsatz als VISA-Karte nicht extra zusätzlich zur Girokarte?
Was heißt irgendwie geschafft? Die haben das halt gemacht. Andere Banken haben für sich entschieden: Wir machen nur Visa, Giro lassen wir weg (Geld, Aufwand (auch wieder Geld)). Unter dem Aspekt, dass Visa eben weltweit geht und Giro einfach ne Insellösung ist durchaus nachvollziehbar. Wozu die Insellösung teuer bauen, wenn ich die globale Lösung sowieso brauche und habe?
Ich sehe da mittlerweile auch keinen Mehrwert aus Kundensicht. Seitdem bei uns der Kantinenanbieter gewechselt hat und der Neue auch Visa akzeptiert brauche ich die Girokarte garnicht mehr. Und das war der einzige Grund, warum ich die in den letzten drei Jahren überhaupt noch hatte. Sonst nie benötigt. Und ich zahle fast nur elektrisch. Könnte ich eigentlich mal kündigen…
Das ist so nicht ganz richtig. Als Apple sein ApplePay eingeführt hat, wurden nationale Lösungen (wie die girocard) generell nicht unterstützt.
Als die Sparkasse das dann irgendwann eingeführt hat, hat man wohl bei Apple irgendeine Änderung erreicht.
An die genauen Hintergründe kann ich mich aber nicht mehr erinnern.
Der Minderwert aus Kundensicht ist, dass der Höndler die erhöhten Kosten für Visa ( die dann die Amerikaner bekommen) in den Preis der Ware mit einkalkulieren muss und wir alle dadurch mehr für die Waren bezahlen.
Daher für die meisten Händler ist es am kostengünstigsten Bar zu zahlen, dann Girocard, dann Visa und Master, dann Amex
Daher kann sich jeder überlegen wen er unterstützen will mit seiner Zahlung, den Höndler oder den amerikanischen Konzern oder irgendwas dazwischen.
Und was fallen für Kontoführungsgebühren für den Luxus bei der Sparkasse an?
Kommt auf das Kontomodell an – ist bei jeder SpK unterschiedlich.
Die Karte kostet 12 € pro Jahr extra (bei 1822 inzwischen 10 € pro Karte).
Sparkasse – Girokonto inkl. Sparkassen-Karte und Kontoführung: 5 € / Monat
Komisch, dass man immer über die fünf Euro bei der Sparkasse meckert aber die extrem hohen Gebühren bei Revolut und Co. werden außen vorgelassen, obwohl die das kleinere Gesamtpaket haben
Online Bank mit Mastercard oder Visa gibts überall
‚Auch In-App-Zahlungen werden mit der girocard zukünftig möglich sein. So können Zahlungen veranlasst werden, ohne die jeweilige Shopping-App verlassen zu müssen.‘
Wäre in meinen Augen zu heikel.
Vielleicht kann man sich ja bei der EPI dann auf ein eigenes europäisches Karten- Scheme einigen.
Und wenn unsere Girocard da technisch recht gut da steht, und eine gute Nutzerzahl, könnten wir uns da mit unserem System gegen andere wie Carte Bancaire, etc durchsetzen.
Fehlt nur eine Alternative zu den Kreditkarten von Visa und Mastercard.
Also eine Girocard Credit…