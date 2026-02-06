iPhone 17e soll bereits in zwei Wochen erscheinen

Der Nachfolger des iPhone 16e soll bereits in knapp zwei Wochen erscheinen. Angeblich plant Apple die Veröffentlichung des iPhone 17e für Donnerstag, den 19. Februar 2026. Genau ein Jahr zuvor, am 19. Februar 2025, ist das iPhone 16e vorgestellt worden.

Ein Donnerstag ist eher ungewöhnlich für die Vorstellung neuer Apple-Produkte. Normalerweise plant das Unternehmen solche Ankündigungen in der ersten Wochenhälfte ein. Das Magazin Macwelt gibt sich diesbezüglich allerdings sicher und beruft sich auf nicht näher spezifizierte Branchenquellen.

MagSafe mit bis zu 25 Watt

Die Ankündigung soll wie bereits im vergangenen Jahr ohne begleitendes Event in Form einer Pressemitteilung erfolgen. Dennoch könne man mit dem iPhone 17e mehr als nur einen überarbeiteten Prozessor erwarten. So soll Apple häufig genannte Kritikpunkte des Vorgängermodells aufgegriffen und das neue Gerät entsprechend verbessert haben.

Dazu zählt allem voran, dass das iPhone 17e im Gegensatz zu seinem Vorgänger MagSafe unterstützt und auf dieser Basis sogar mit bis zu 25 Watt kabellos geladen werden kann.

Funktionsumfang und Leistung des iPhone 16e

Unbestätigt, aber sehr wahrscheinlich ist zudem, dass Apple in der neuen Version seines Budget-iPhones auch die aktuellen Versionen seiner Modem- und Netzwerk-Chips verbaut. Optisch und auch mit Blick auf die eher schlichte Kameraausstattung soll sich dagegen nichts an dem Gerät ändern. Beim Hauptprozessor steht der Wechsel von Apples A18 auf die Variante A19 an.

„Apple-Woche“ mit mehreren neuen Geräten?

Eine mögliche Erklärung für die Produktvorstellung an einem Donnerstag wäre, dass Apple für die Tage zuvor ebenfalls Neuankündigungen plant. Wir haben dergleichen auch schon in der Vergangenheit gesehen. Die Vorstellung neuer MacBook-Pro-Modelle in absehbarer Zeit gilt als sicher. Zudem warten Apple-Kunden zum Teil sehnlichst auf eine aktualisierte Version von Apple TV oder einen neuen HomePod.