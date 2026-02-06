Neue Version von Apples Budget-Telefon
iPhone 17e soll bereits in zwei Wochen erscheinen
Der Nachfolger des iPhone 16e soll bereits in knapp zwei Wochen erscheinen. Angeblich plant Apple die Veröffentlichung des iPhone 17e für Donnerstag, den 19. Februar 2026. Genau ein Jahr zuvor, am 19. Februar 2025, ist das iPhone 16e vorgestellt worden.
Ein Donnerstag ist eher ungewöhnlich für die Vorstellung neuer Apple-Produkte. Normalerweise plant das Unternehmen solche Ankündigungen in der ersten Wochenhälfte ein. Das Magazin Macwelt gibt sich diesbezüglich allerdings sicher und beruft sich auf nicht näher spezifizierte Branchenquellen.
MagSafe mit bis zu 25 Watt
Die Ankündigung soll wie bereits im vergangenen Jahr ohne begleitendes Event in Form einer Pressemitteilung erfolgen. Dennoch könne man mit dem iPhone 17e mehr als nur einen überarbeiteten Prozessor erwarten. So soll Apple häufig genannte Kritikpunkte des Vorgängermodells aufgegriffen und das neue Gerät entsprechend verbessert haben.
Dazu zählt allem voran, dass das iPhone 17e im Gegensatz zu seinem Vorgänger MagSafe unterstützt und auf dieser Basis sogar mit bis zu 25 Watt kabellos geladen werden kann.
Funktionsumfang und Leistung des iPhone 16e
Unbestätigt, aber sehr wahrscheinlich ist zudem, dass Apple in der neuen Version seines Budget-iPhones auch die aktuellen Versionen seiner Modem- und Netzwerk-Chips verbaut. Optisch und auch mit Blick auf die eher schlichte Kameraausstattung soll sich dagegen nichts an dem Gerät ändern. Beim Hauptprozessor steht der Wechsel von Apples A18 auf die Variante A19 an.
„Apple-Woche“ mit mehreren neuen Geräten?
Eine mögliche Erklärung für die Produktvorstellung an einem Donnerstag wäre, dass Apple für die Tage zuvor ebenfalls Neuankündigungen plant. Wir haben dergleichen auch schon in der Vergangenheit gesehen. Die Vorstellung neuer MacBook-Pro-Modelle in absehbarer Zeit gilt als sicher. Zudem warten Apple-Kunden zum Teil sehnlichst auf eine aktualisierte Version von Apple TV oder einen neuen HomePod.
Schaun mer mal, wie sich das preislich zum Straßenpreis des iPhone 17 positioniert. Aktuell wäre das wenig attraktiv, wenn man sich das 16e anschaut und das 17e im Zweifel eher teurer sein wird.
Mir fehlt tatsächliche eine zweite Kamera. Mal sehen, was kommt.
Dann Kauf dir ein iPhone 17 wenn du zwei Kameras benötigst.
Vermutlich zusammen mit dem neuen Apple TV 8k!
Ne beleuchtende Fernbedienung wäre mal was :)
Das nicht unbedingt aber eine „wo ist“ Integration in die der Fernbedienung wäre für mich tolles Feature!
Ich hoffe es wird Ferrari rot!
Die gibt es doch schon ewig
Wo denn?
Ob es beleuchtete Modelle gibt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe mich lange darüber geärgert, dass man keine zweite Fernbedienung mit dem AppleTV verbinden kann. Inzwischen bin ich dabei, das Thema mit HomeAssistant anzugehen. Dazu nutze ich aktuell die neue Matter-Fernbedienung mit Scroll-Rad von IKEA. Mit dem Rad kann ich die HomePods lauter machen und mit dem Button Play/Pause des AppleTVs steuern. Ich bin noch in der Experimentierphase, aber ich glaube, das wird gut – vielleicht noch mit einer anderen Fernbedienung.
Hi Marcel! Es gibt keine beleuchtete Fernbedienung von Apple! Hat es auch noch nie! Ich habe eine Logitech Harmony, die es leider nicht mehr zu kaufen gibt und die vom Apple TV im Einsatz! Funktionieren beide gleichermaßen! Aber ja, zwei Apple Remote kannst du nicht gleichzeitig nutzen!
Die Remote lässt sich suchen indem du die virtuelle Remote auf dem iPhone öffnest, dort das ATV anklickst und dann auf „suchen“ gehst. Ist etwas versteckt aber funktioniert.
Der Hauptkritikpunkt war doch die kurze Akkulaufzeit
Beim 16e eine kurze Akkulaufzeit? Ich glaube nicht. Das hält bisher am längsten durch von allen iPhones die ich hatte, die Max Modelle mal ausgenommen.
Hast recht, war gerade gedanklich beim Air
Der Akku des Air ist mindestens so gut wie der des 16 Pro.
Eigentlich nicht. Hauptsächlich fehlendes Magsafe, fehlendes UWB und das 60hz Display.
Ist halt das Einstiegsmodell und kein Pro. Irgendwo muss ja gespart werden. Die Kritik ergibt da keinen wirklichen Sinn. Außer von den Leuten, die nen Schnapper machen wollen für pro Features.
Nichts von den drei Punkten ist ein Pro-Feature. Auch ein Display mit 120hz nicht, auch wenn Apple dies lange als Pro-Feature verkauft hat.
Dave, wie immer an allen Fakten vorbei… welche kurze Akkulaufzeit… Haha
Die Zyklen dieser Produktreihe werden auch kürzer
Ich wäre beim HomePod mini froh, wenn sie die Software zumindest updaten würden und die Fehler mit dem selbstständigen starten der Audioausgabe und dem Netzwerkfehler in HomeKit fixen würden.
Hab drei Minis abgebaut. Nur noch nervig die Teile. Ständig Musik Starts. Planloses willkürliches Gelaber und vor allem nicht mehr als HomeKit Steuerungszentrale zu gebrauchen!
Der angezeigte Netzwerkfehler in der Home App stinkt mir auch gewaltig, zumal es immer nur ein und derselbe HomePod ist, nämlich der in der Küche, um genau zu sein!
Kamerabuckel ganz weg …und sofort gekauft
Sieht fast so aus, als müsstest du die nächsten Jahre dein analoges Telefon mit Wählscheibe im Festnetz benutzen! Manchmal ist es aber auch nicht schlimm, wenn man zu Hause bleibt!
Ohne Kamerabuckel wohl keine gute Kamera. Aber ich finde den auch nicht so toll.
AirPodsMax! AirPodsMax! Air..
Und was sollen die neues können?
kabelloses lossless
ein kleineres iphone wie das 13 Mini wäre mal wieder toll.
Gibt es aktuell sowas? Ich glaub, nach dem 13er war da schluss, oder?
Noch kleiner als das iPhone 13 mini? Oder hast du das Komma vergessen?
wo sollte da ein Komma fehlen?
Es ist ein Vergleich, da gehört m.E. kein weiteres Komma dazwischen Oo
Schmaler, damit man es einfacher umgreifen kann und unter 200 g wäre ein Träumchen. <3
Es gibt nichts nach dem 13 mini und es wird auch nichts kommen.
Der Bedarf am Markt ist einfach zu gering, kein Hersteller hat mehr kleinere Displays im Angebot.
Es wird bestimmt in absehbarer Zeit ein „Flip“ kommen, neben einem „Fold“. Das würde ja hier sich schon thematisiert. Ich würde mich auch sehr freuen, liebe mein 13 Mini auch sehr als Zweitgerät. Nur der Akku ist so lausig…
Ich bin zwar 17 Pro Nutzer, möchte es aber verkaufen und downgraden, weil ich mich intensiv entdigitalisiere. MagSafe hat mir im 16e gefehlt. Falls das 17e tatsächlich mit MagSafe, werde ich den Switch machen