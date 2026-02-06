iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 321 Artikel

Neue Version von Apples Budget-Telefon

iPhone 17e soll bereits in zwei Wochen erscheinen
Artikel auf Mastodon teilen.
37 Kommentare 37

Der Nachfolger des iPhone 16e soll bereits in knapp zwei Wochen erscheinen. Angeblich plant Apple die Veröffentlichung des iPhone 17e für Donnerstag, den 19. Februar 2026. Genau ein Jahr zuvor, am 19. Februar 2025, ist das iPhone 16e vorgestellt worden.

Apple IPhone 16e Color Lineup Back 250219 Inline.jpg.large 2x

Ein Donnerstag ist eher ungewöhnlich für die Vorstellung neuer Apple-Produkte. Normalerweise plant das Unternehmen solche Ankündigungen in der ersten Wochenhälfte ein. Das Magazin Macwelt gibt sich diesbezüglich allerdings sicher und beruft sich auf nicht näher spezifizierte Branchenquellen.

MagSafe mit bis zu 25 Watt

Die Ankündigung soll wie bereits im vergangenen Jahr ohne begleitendes Event in Form einer Pressemitteilung erfolgen. Dennoch könne man mit dem iPhone 17e mehr als nur einen überarbeiteten Prozessor erwarten. So soll Apple häufig genannte Kritikpunkte des Vorgängermodells aufgegriffen und das neue Gerät entsprechend verbessert haben.

Dazu zählt allem voran, dass das iPhone 17e im Gegensatz zu seinem Vorgänger MagSafe unterstützt und auf dieser Basis sogar mit bis zu 25 Watt kabellos geladen werden kann.

Iphone 16e Bento

Funktionsumfang und Leistung des iPhone 16e

Unbestätigt, aber sehr wahrscheinlich ist zudem, dass Apple in der neuen Version seines Budget-iPhones auch die aktuellen Versionen seiner Modem- und Netzwerk-Chips verbaut. Optisch und auch mit Blick auf die eher schlichte Kameraausstattung soll sich dagegen nichts an dem Gerät ändern. Beim Hauptprozessor steht der Wechsel von Apples A18 auf die Variante A19 an.

„Apple-Woche“ mit mehreren neuen Geräten?

Eine mögliche Erklärung für die Produktvorstellung an einem Donnerstag wäre, dass Apple für die Tage zuvor ebenfalls Neuankündigungen plant. Wir haben dergleichen auch schon in der Vergangenheit gesehen. Die Vorstellung neuer MacBook-Pro-Modelle in absehbarer Zeit gilt als sicher. Zudem warten Apple-Kunden zum Teil sehnlichst auf eine aktualisierte Version von Apple TV oder einen neuen HomePod.
06. Feb. 2026 um 09:21 Uhr von chris Fehler gefunden?


    37 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Schaun mer mal, wie sich das preislich zum Straßenpreis des iPhone 17 positioniert. Aktuell wäre das wenig attraktiv, wenn man sich das 16e anschaut und das 17e im Zweifel eher teurer sein wird.

    Antworten Melden

  • Mir fehlt tatsächliche eine zweite Kamera. Mal sehen, was kommt.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
    • Antworten Melden

      • Das nicht unbedingt aber eine „wo ist“ Integration in die der Fernbedienung wäre für mich tolles Feature!

      • Ich hoffe es wird Ferrari rot!

      • Die gibt es doch schon ewig

      • Wo denn?

      • Ob es beleuchtete Modelle gibt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe mich lange darüber geärgert, dass man keine zweite Fernbedienung mit dem AppleTV verbinden kann. Inzwischen bin ich dabei, das Thema mit HomeAssistant anzugehen. Dazu nutze ich aktuell die neue Matter-Fernbedienung mit Scroll-Rad von IKEA. Mit dem Rad kann ich die HomePods lauter machen und mit dem Button Play/Pause des AppleTVs steuern. Ich bin noch in der Experimentierphase, aber ich glaube, das wird gut – vielleicht noch mit einer anderen Fernbedienung.

      • Hi Marcel! Es gibt keine beleuchtete Fernbedienung von Apple! Hat es auch noch nie! Ich habe eine Logitech Harmony, die es leider nicht mehr zu kaufen gibt und die vom Apple TV im Einsatz! Funktionieren beide gleichermaßen! Aber ja, zwei Apple Remote kannst du nicht gleichzeitig nutzen!

      • Die Remote lässt sich suchen indem du die virtuelle Remote auf dem iPhone öffnest, dort das ATV anklickst und dann auf „suchen“ gehst. Ist etwas versteckt aber funktioniert.

  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ich wäre beim HomePod mini froh, wenn sie die Software zumindest updaten würden und die Fehler mit dem selbstständigen starten der Audioausgabe und dem Netzwerkfehler in HomeKit fixen würden.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • ein kleineres iphone wie das 13 Mini wäre mal wieder toll.
    Gibt es aktuell sowas? Ich glaub, nach dem 13er war da schluss, oder?

    Antworten Melden

  • Ich bin zwar 17 Pro Nutzer, möchte es aber verkaufen und downgraden, weil ich mich intensiv entdigitalisiere. MagSafe hat mir im 16e gefehlt. Falls das 17e tatsächlich mit MagSafe, werde ich den Switch machen

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43321 Artikel in den vergangenen 6733 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven