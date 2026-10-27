Von uns für euch: Schreibo sammelt Gedanken zum Tag

Nach unserer Einkaufslisten-App Kaufo und dem PDF-Scanner Scanno folgt heute das dritte kleine Werkzeug aus unserer eigenen Entwicklung. Schreibo heißt die neue Anwendung, die sich um all jene tagesspezifischen Gedanken kümmern soll, die man kurz festhalten möchte, die aber weder einen Kalendereintrag rechtfertigen noch dauerhaft in der Notizen-App aufgehoben werden müssen.

Kein Kalender, kein Notizbuch: Schreibo auf dem iPhone Duo

Ihr kennt das vielleicht: Unterwegs fällt einem etwas ein, das man später erledigen, nachschlagen oder einfach nicht vergessen möchte. Dafür eine neue Notiz anzulegen, einen Titel zu vergeben und diese anschließend irgendwo einzuordnen, erscheint uns oft etwas übertrieben. Gleichzeitig sammeln sich in Apples Notizen-App schnell solche Kleinigkeiten an, die zwischen wichtigen Aufzeichnungen, Dokumentationen und längeren Texten eigentlich nichts verloren haben.

Genau für diese Zwischenfälle haben wir Schreibo entwickelt. Die App ist wie Kaufo und Scanno vollständig kostenlos, verzichtet auf Werbung und Benutzerkonten und soll vor allem eines ermöglichen: einen zum Tag zugehörigen Gedanken festhalten, bevor er wieder verschwunden ist.

Ein Notizbuch, in dem jeder Tag eine Seite hat

Schreibo organisiert Einträge nicht in Ordnern oder einzelnen Dokumenten, sondern nach Tagen. Jeder Tag bekommt eine eigene Seite, auf der Gedanken, Aufgaben, Fotos und kurze Erinnerungen zusammenkommen. Normalerweise ist die heutige Seite geöffnet. Wer möchte, kann aber genauso gut etwas für morgen vormerken oder nachträglich auf der gestrigen Seite ergänzen.

Viele Eingabearten sollen das Erfassen von Inhalten vereinfachen

Am schnellsten funktioniert die Eingabe über die große Schaltfläche zum Diktieren. Gedrückt halten, sprechen und loslassen. Der erkannte Text erscheint bereits während des Sprechens. Auf Wunsch speichert Schreibo auch die ursprüngliche Audioaufnahme. Alternativ steht am unteren Bildschirmrand jederzeit ein Eingabefeld bereit, in das man seine Gedanken direkt tippen kann.

Interessant wird es, wenn die Notiz selbst eine Zeitangabe enthält. Schreibt man etwa „Zahnarzt Donnerstag 10 Uhr“, erkennt Schreibo den gemeinten Tag und ordnet den Eintrag automatisch der passenden Tagesseite zu. Ein kurzer Hinweis erlaubt es, diese Entscheidung rückgängig zu machen.

Auch innerhalb der App warten flexible Eingaben

Die Erkennung versteht auch Formulierungen wie „morgen um 15 Uhr“, „nächsten Dienstag“ oder „in zwei Wochen“. Dafür benötigt die App keine Apple Intelligence. Wir haben die Zuordnung mit eigenen Regeln umgesetzt, die vollständig auf dem iPhone arbeiten.

Notizen mit einer konkreten Uhrzeit erscheinen auf den Tagesseiten zuerst. Alle anderen Einträge folgen in der Reihenfolge ihrer Erfassung. Wer bereits etwas für die kommende Woche notiert, findet diese Einträge gesammelt im Bereich „Was ansteht“. Eine Monatsübersicht ermöglicht zudem den schnellen Wechsel zwischen vergangenen und zukünftigen Tagen.

Fotos, Checklisten und Fragen an das Notizbuch

Schreibo soll möglichst wenig Vorgaben machen, wie man etwas festhält. Neben Texten und Diktaten können deshalb auch Fotos und aktuelle Standorte gespeichert werden. Bei Bildern liest die App vorhandene Schrift mit ein, damit sich beispielsweise fotografierte Schilder oder handschriftliche Hinweise später über die Suche wiederfinden lassen.

Kategorien werden automatisch vergeben und erkannt

Aus einfachen Einträgen können außerdem Checklisten entstehen. Dafür genügt es, einzelne Zeilen mit einem Bindestrich zu beginnen. Die einzelnen Punkte lassen sich anschließend auf der Tagesseite abhaken.

Wer nicht erst die App öffnen möchte, kann Schreibo über den Action-Button, das Kontrollzentrum, Widgets oder Siri aufrufen. Auch eine Apple-Watch-App ist dabei. Sie unterstützt Spracheingaben und handschriftliche Notizen. Inhalte aus anderen Anwendungen lassen sich über das Teilen-Menü übernehmen.

Beim späteren Wiederfinden helfen eine Volltextsuche, eine Kartenansicht für gespeicherte Orte und automatisch erkannte Themenbereiche. Telefonnummern, Internetadressen und E-Mail-Adressen werden ebenfalls erkannt und lassen sich direkt verwenden. Die Suche berücksichtigt unterschiedliche Schreibweisen und Wortformen. So führt beispielsweise auch die Suche nach „Fähre“ zu einem Eintrag mit „Faehren“.

Schreibo kennt Termine, ist aber kein Kalender

Eine zusätzliche Funktion für iPhones mit Apple Intelligence: Hier lassen sich dem Notizbuch Fragen stellen, etwa wann ein bestimmter Geburtstag stattfindet. Schreibo formuliert dann anhand der eigenen Einträge eine Antwort und zeigt die zugrunde liegenden Notizen an. Ohne Apple Intelligence erscheinen stattdessen die passenden Suchergebnisse.

Apples KI-System kommt nur bei dieser Fragefunktion und bei der Einordnung schwer erkennbarer Themen zum Einsatz. Die übrige Verarbeitung, einschließlich der Datums- und Texterkennung, funktioniert unabhängig davon.

Im Standard-Einsatz sieht Schreibo in etwa so aus

Schreibo speichert seine Inhalte lokal und synchronisiert sie auf Wunsch über die persönliche iCloud. Ein eigener Server ist nicht beteiligt. Das gesamte Notizbuch lässt sich außerdem als Sammlung von Markdown-Dateien exportieren. Dabei erhält jeder Tag eine eigene Datei, zugehörige Bilder und Audioaufnahmen werden mitgesichert.

Schreibo, Kaufo und Scanno

Mit Schreibo ist unsere kleine App-Familie vorerst komplett. Die beiden bereits vorgestellten Anwendungen entwickeln wir unterdessen weiter. Kaufo und Scanno haben inzwischen ihre ersten Aktualisierungen auf Version 1.1 erhalten. Dabei sind auch zahlreiche Wünsche und Verbesserungsvorschläge eingeflossen, die ihr nach unseren ersten Artikeln in den Kommentaren hinterlassen habt. Dafür möchten wir uns ausdrücklich bedanken.

Besonders deutlich zeigt sich das bei Scanno. Der PDF-Scanner läuft jetzt auch auf dem iPad und bietet dort eine angepasste Ansicht mit einer Seitenübersicht neben dem Dokument. Einzelne Seiten lassen sich nachträglich verschieben und bei Bedarf als separate PDF-Dateien weitergeben.

Auch beim Speichern gibt es zusätzliche Möglichkeiten. Dokumente können nun automatisch in einen frei gewählten Ordner kopiert werden, beispielsweise auf ein NAS, zu Nextcloud oder in das Eingangsverzeichnis eines Dokumentenarchivs. Feste E-Mail-Empfänger erleichtern die Weitergabe regelmäßig gescannter Unterlagen. Dazu kommen optional vorangestellte Datumsangaben im Dateinamen, kleinere Schwarzweiß-PDFs und eine Vorschau für Graustufen- und Schwarzweißdarstellungen.

Wie bei den ersten beiden Apps gilt auch für Schreibo: Wir haben die Anwendung zunächst für unseren eigenen Bedarf entwickelt und stellen sie euch gerne zur Verfügung. Einen klassischen Kundendienst oder verbindliche Zusagen für neue Funktionen können wir nicht anbieten. Eure Rückmeldungen lesen wir aber weiterhin aufmerksam mit. Dass bereits so viele brauchbare Anregungen aus den Kommentaren in unsere ersten Updates eingeflossen sind, freut uns sehr.