iPhone Duo: Automatisch sperren und schneller entsperren

Das iPhone Duo bringt mit seinem faltbaren Display zusätzliche Möglichkeiten für die Automatisierung alltäglicher Abläufe mit. Apples Kurzbefehle-App kann unter iOS 27 darauf reagieren, ob das Gerät geöffnet oder geschlossen wird. Damit lassen sich Funktionen ausführen, für die bislang noch eine manuelle Eingabe erforderlich war.

Neue iPhone-Duo-Automationen möglich

Der Videomacher Stephen Robles zeigt in einem aktuellen Beitrag zum iPhone Duo, wie sich das Gerät beim Zusammenklappen automatisch sperren lässt. Die entsprechende Automation kann direkt auf dem iPhone angelegt werden. Robles stellt außerdem einen bereits vorbereiteten Kurzbefehl zum Download bereit.

Automatische Sperre beim Zuklappen

Für die Einrichtung wird in der Kurzbefehle-App eine neue Automation erstellt. Unter iOS 27 stehen dafür Auslöser zur Verfügung, die auf das Öffnen und Schließen des iPhone Duo reagieren. Als Bedingung wird das Schließen des Geräts ausgewählt und anschließend die Aktion zum Sperren des Bildschirms hinzugefügt.

Die Automation muss aktiviert sein und kann ohne zusätzliche Benachrichtigung ausgeführt werden. Sobald das iPhone zusammengeklappt wird, sperrt sich der Bildschirm selbstständig.

Kurzbefehl reagiert auf das Schließen des iPhone Duo

Robles hat seinen Kurzbefehl inzwischen erweitert. Die aktuelle Version prüft zunächst, ob eine App auf dem Bildschirm geöffnet ist. Nur wenn sich der Nutzer auf dem Home-Bildschirm befindet, wird die Sperre beim Zuklappen ausgelöst. Damit lässt sich verhindern, dass das Gerät auch während einer laufenden Anwendung automatisch gesperrt wird. Wer grundsätzlich bei jedem Schließen sperren möchte, kann die entsprechende Bedingung entfernen.

Touch ID und weitere Automationen

Eine weitere Möglichkeit zur Vereinfachung der Bedienung betrifft den Fingerabdrucksensor – ifun.de-Leser sind bereits im Bilde. Robles empfiehlt, neben dem Daumen auch den seitlichen Bereich des Zeigefingers für Touch ID zu registrieren. Wer das geschlossene iPhone Duo entsprechend hält, berührt den Sensor unter Umständen bereits mit diesem Finger. Beim Aktivieren des Bildschirms kann das Gerät dadurch unmittelbar entsperrt werden.

iPhone Duo: Zwei Tipps für eine schnellere Entsperrung

Darüber hinaus lassen sich über die Kurzbefehle-App weitere Aktionen mit dem Faltmechanismus verbinden. So können beim Aufklappen abhängig vom aktiven Fokusmodus bestimmte Anwendungen gestartet werden. Auch zusätzliche Bedingungen wie die Uhrzeit oder der Aufenthaltsort sind möglich.

Wer wissen möchte, wie häufig das iPhone Duo geöffnet wird, kann die Vorgänge ebenfalls automatisch zählen lassen. Dafür verwendet Robles die mit iOS 27 eingeführten Speicheraktionen der Kurzbefehle-App. Eine globale Variable hält die Anzahl der Öffnungsvorgänge fest und lässt sich mit einem zweiten Kurzbefehl jederzeit abfragen.

Auch akustische Rückmeldungen sind möglich. Dazu wird beim Öffnen oder Schließen eine zuvor ausgewählte Audiodatei abgespielt. Robles demonstriert diese und weitere Möglichkeiten in einem ausführlichen Video, in dem er zudem die Bild-in-Bild-Darstellung auf dem großen Innendisplay erläutert.