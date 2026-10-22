Von uns für euch: Kaufo bringt Einkaufszettel aufs iPhone

Seit es den App Store gibt, fischen wir dort nicht nur nach Perlen, sondern sehen gute Anwendungen immer wieder auch kommen und gehen. Manche werden mit jedem Update umfangreicher, andere verschwinden hinter Bezahlschranken oder entwickeln sich in eine Richtung, die so gar nicht mehr zu unseren Bedürfnissen passt. Dabei wünschen wir uns oft nur kleine Werkzeuge, die ihren Job erledigen. Ohne Umwege und ohne unnötigen Ballast.

Kaufo auf dem iPhone Duo

Inzwischen lassen sich solche Anwendungen auch ohne Informatikstudium mit überschaubarem Aufwand selbst entwickeln. Warum also weiter Funktionswünsche verschicken und auf Updates hoffen, wenn man die Sache auch selbst in die Hand nehmen kann? Genau das haben wir getan. Drei kleine Alltagshelfer sind dabei entstanden, die wir in erster Linie für uns selbst gebaut haben. Wenn sie auch euch nützlich sind, umso besser.

Den Anfang macht die Einkaufslisten-App Kaufo, unsere gänzlich kostenlose Einkaufslisten-App für das iPhone. Sie soll weder Pon noch Bring oder Apples Erinnerungen Konkurrenz machen. Uns fehlten dort schlicht bestimmte Funktionen an genau den Stellen, an denen wir sie haben wollten.

Die Kaufo-App: Am besten, wenn man drei Standard-Geschäfte wählt

Handschriftliche Einkaufszettel einfach abfotografieren

Die Ausgangslage dürfte vielen bekannt vorkommen: Am Kühlschrank hängt ein Einkaufszettel, auf dem alle Familienmitglieder ihre Wünsche hinterlassen. Unterschiedliche Handschriften, Abkürzungen und spontane Ergänzungen inklusive. Kaufo macht daraus per Foto eine digitale Einkaufsliste, die sich anschließend gemeinsam nutzen lässt.

Dafür kombiniert die App Apples Texterkennung mit einem eigenen Wörterbuch aus rund 430 Produkten, einem Abgleich ähnlich klingender Begriffe und, auf Geräten mit Apple Intelligence, einem lokalen Sprachmodell. Aus mehreren möglichen Lesarten wählt Kaufo passende Einträge aus, erkennt Mengen und trennt zusammenhängend notierte Produkte. Frühere Korrekturen helfen bei der nächsten Erkennung.

Das Ergebnis landet ohne zusätzliche Bestätigung direkt auf der Einkaufsliste. Wer kontrollieren möchte, was die App aus dem Zettel gemacht hat, kann sich die erkannten und verworfenen Zeilen anzeigen lassen. Fehler lassen sich korrigieren, unsichere Einträge werden gekennzeichnet.

Kaufo kombiniert Diktate, manuelle Eingaben und Fotos

Mehrere Geschäfte und gemeinsame Listen

Kaufo verwaltet häufig besuchte Geschäfte in eigenen Listen. Artikel lassen sich zwischen diesen verschieben, die App merkt sich bevorzugte Einkaufsorte und bietet passende Vorschläge an. Die Reihenfolge der Warengruppen lässt sich für jedes Geschäft individuell festlegen.

Kaufo sortiert nach Warengruppen und Geschäften

Neben handgeschriebenen Zetteln verarbeitet Kaufo diktierte Einkaufswünsche, kopierte Nachrichten und Rezepte. Beim Einkaufen helfen große Schaltflächen, Widgets, eine Apple-Watch-App und Live-Aktivitäten auf dem Sperrbildschirm. Auch Kassenbons lassen sich erfassen, um gekaufte Artikel automatisch abzuhaken.

Gemeinsame Haushaltslisten synchronisiert Kaufo über iCloud. Wer gerade einkauft, informiert die anderen durch das Öffnen der Akhakliste im Geschäft per Push (nach Freigabe des nächsten Updates). So können diese noch Artikel hinzufügen. Eine Statistik zeigt zudem häufig gekaufte Produkte und die Einkaufsaktivität im Haushalt.

Ein Einkaufsmodus bietet die jeweilige Laden-Listen zu Abhaken an

Für die Fotoerkennung handgeschriebener Zettel benötigt Kaufo ein iPhone 15 Pro oder neuer mit aktiviertem Apple Intelligence. Die grundlegende Texterkennung und der Wörterbuchabgleich funktionieren zwar ohne Apples KI-System, das Sprachmodell übernimmt jedoch die abschließende Einordnung unklarer Notizen. Ohne Apple Intelligence bleiben die manuelle Eingabe, Spracheingabe, Listenverwaltung und zahlreiche weitere Funktionen verfügbar.

Vollständig kostenlos und werbefrei

Kaufo ist vollständig kostenlos und werbefrei. Ein Benutzerkonto oder eigene Server sind nicht erforderlich. Die Verarbeitung erfolgt auf dem Gerät, gemeinsam genutzte Listen liegen in der persönlichen iCloud.

Kaufo bietet unterschiedliche Farben und Schriftarten an

Fürs Erwartungsmanagement: Kaufo ist mehr ein kleines, privates Projekt als ein klassisches App-Store-Produkt. Eigentlich hätten wir die App wohl einfach auf unserer Webseite zum Download angeboten. Da Apple für die unkomplizierte Weitergabe innerhalb der Familie keinen vergleichbaren Weg vorsieht, sind sie nun eben im App Store gelandet. Einen offiziellen Support oder eine Wunschliste für neue Funktionen gibt es deshalb nicht. Wir entwickeln die Anwendungen so weiter, wie sie sich in unserem eigenen Alltag bewähren. Wer daran Freude hat und sie ebenfalls gebrauchen kann, ist herzlich eingeladen, sie mitzubenutzen.