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Vom Kühlschrankzettel aufs iPhone

Von uns für euch: Kaufo bringt Einkaufszettel aufs iPhone
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22 Kommentare 22

Seit es den App Store gibt, fischen wir dort nicht nur nach Perlen, sondern sehen gute Anwendungen immer wieder auch kommen und gehen. Manche werden mit jedem Update umfangreicher, andere verschwinden hinter Bezahlschranken oder entwickeln sich in eine Richtung, die so gar nicht mehr zu unseren Bedürfnissen passt. Dabei wünschen wir uns oft nur kleine Werkzeuge, die ihren Job erledigen. Ohne Umwege und ohne unnötigen Ballast.

Kaufo Iphone Duo

Kaufo auf dem iPhone Duo

Inzwischen lassen sich solche Anwendungen auch ohne Informatikstudium mit überschaubarem Aufwand selbst entwickeln. Warum also weiter Funktionswünsche verschicken und auf Updates hoffen, wenn man die Sache auch selbst in die Hand nehmen kann? Genau das haben wir getan. Drei kleine Alltagshelfer sind dabei entstanden, die wir in erster Linie für uns selbst gebaut haben. Wenn sie auch euch nützlich sind, umso besser.

Den Anfang macht die Einkaufslisten-App Kaufo, unsere gänzlich kostenlose Einkaufslisten-App für das iPhone. Sie soll weder Pon noch Bring oder Apples Erinnerungen Konkurrenz machen. Uns fehlten dort schlicht bestimmte Funktionen an genau den Stellen, an denen wir sie haben wollten.

Die Kaufo App onboarding

Die Kaufo-App: Am besten, wenn man drei Standard-Geschäfte wählt

Handschriftliche Einkaufszettel einfach abfotografieren

Die Ausgangslage dürfte vielen bekannt vorkommen: Am Kühlschrank hängt ein Einkaufszettel, auf dem alle Familienmitglieder ihre Wünsche hinterlassen. Unterschiedliche Handschriften, Abkürzungen und spontane Ergänzungen inklusive. Kaufo macht daraus per Foto eine digitale Einkaufsliste, die sich anschließend gemeinsam nutzen lässt.

Dafür kombiniert die App Apples Texterkennung mit einem eigenen Wörterbuch aus rund 430 Produkten, einem Abgleich ähnlich klingender Begriffe und, auf Geräten mit Apple Intelligence, einem lokalen Sprachmodell. Aus mehreren möglichen Lesarten wählt Kaufo passende Einträge aus, erkennt Mengen und trennt zusammenhängend notierte Produkte. Frühere Korrekturen helfen bei der nächsten Erkennung.

Das Ergebnis landet ohne zusätzliche Bestätigung direkt auf der Einkaufsliste. Wer kontrollieren möchte, was die App aus dem Zettel gemacht hat, kann sich die erkannten und verworfenen Zeilen anzeigen lassen. Fehler lassen sich korrigieren, unsichere Einträge werden gekennzeichnet.

Kaufo PNG Image 3

Kaufo kombiniert Diktate, manuelle Eingaben und Fotos

Mehrere Geschäfte und gemeinsame Listen

Kaufo verwaltet häufig besuchte Geschäfte in eigenen Listen. Artikel lassen sich zwischen diesen verschieben, die App merkt sich bevorzugte Einkaufsorte und bietet passende Vorschläge an. Die Reihenfolge der Warengruppen lässt sich für jedes Geschäft individuell festlegen.

Kaufo PNG Image 2

Kaufo sortiert nach Warengruppen und Geschäften

Neben handgeschriebenen Zetteln verarbeitet Kaufo diktierte Einkaufswünsche, kopierte Nachrichten und Rezepte. Beim Einkaufen helfen große Schaltflächen, Widgets, eine Apple-Watch-App und Live-Aktivitäten auf dem Sperrbildschirm. Auch Kassenbons lassen sich erfassen, um gekaufte Artikel automatisch abzuhaken.

Gemeinsame Haushaltslisten synchronisiert Kaufo über iCloud. Wer gerade einkauft, informiert die anderen durch das Öffnen der Akhakliste im Geschäft per Push (nach Freigabe des nächsten Updates). So können diese noch Artikel hinzufügen. Eine Statistik zeigt zudem häufig gekaufte Produkte und die Einkaufsaktivität im Haushalt.

kaufo liste abhaken

Ein Einkaufsmodus bietet die jeweilige Laden-Listen zu Abhaken an

Für die Fotoerkennung handgeschriebener Zettel benötigt Kaufo ein iPhone 15 Pro oder neuer mit aktiviertem Apple Intelligence. Die grundlegende Texterkennung und der Wörterbuchabgleich funktionieren zwar ohne Apples KI-System, das Sprachmodell übernimmt jedoch die abschließende Einordnung unklarer Notizen. Ohne Apple Intelligence bleiben die manuelle Eingabe, Spracheingabe, Listenverwaltung und zahlreiche weitere Funktionen verfügbar.

Vollständig kostenlos und werbefrei

Kaufo ist vollständig kostenlos und werbefrei. Ein Benutzerkonto oder eigene Server sind nicht erforderlich. Die Verarbeitung erfolgt auf dem Gerät, gemeinsam genutzte Listen liegen in der persönlichen iCloud.

Kaufo iPhone Duo

Kaufo bietet unterschiedliche Farben und Schriftarten an

Fürs Erwartungsmanagement: Kaufo ist mehr ein kleines, privates Projekt als ein klassisches App-Store-Produkt. Eigentlich hätten wir die App wohl einfach auf unserer Webseite zum Download angeboten. Da Apple für die unkomplizierte Weitergabe innerhalb der Familie keinen vergleichbaren Weg vorsieht, sind sie nun eben im App Store gelandet. Einen offiziellen Support oder eine Wunschliste für neue Funktionen gibt es deshalb nicht. Wir entwickeln die Anwendungen so weiter, wie sie sich in unserem eigenen Alltag bewähren. Wer daran Freude hat und sie ebenfalls gebrauchen kann, ist herzlich eingeladen, sie mitzubenutzen.

Laden im App Store
Kaufo – Einkaufsliste
Kaufo – Einkaufsliste
Entwickler: aketo GmbH
Preis: Kostenlos
Laden

22. Okt. 2026 um 18:27 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Danke. Direkt heruntergeladen. Fühlt euch umarmt

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  • Warum fällt mir bei eurem App-Logo Zalando ein… ;-)

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  • Danke für die Arbeit und das Geschenk ^^

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  • Klasse! Vielen Dank für das Teilen. Mich würde interessieren, mit welchen Tools ihr entwickelt habt… Könnt ihr die Information teilen? Beste Grüße

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  • Dankeschön für’s Teilen. Sehr lieb von Euch.

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  • Super Sache.
    Hab ich oft davon vermisst.
    Danke

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  • Juhu noch ne App. Naja mir reicht die Notizen App.

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  • Feature Request: Könntet ihr in den Settings irgendwo noch ein DE/AT Auswahl verstecken und die Supermärkte Billa, Spar, MPreis, BIPA (Drogerie) hinzufügen. :)

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  • Sehr gute Apps. Die Scanno App braucht aber noch etwas mehr Liebe. Quick Scan macht da einen guten Eindruck. Das exportieren bietet dort auch mehr Möglichkeiten und das Ordner anlegen fehlt auch leider bei Scanno.

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  • Hm viel zu aufwändig, mache mir einfach in Notizen ne Liste und kann dann immer schön abstreichen und jederzeit ne neu Liste machen ist so easy

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  • Wenn sich jemand mal eine App anschauen möchte, die ebenfalls mit KI primär für den Eigenbedarf entwickelt wurde, aber einen starken Fokus auf die Verwaltung von Vorräten legt, die beim Einkauf entstehen: Shopping Cycle. Meine erste eigene KI-App. Auch kostenlos natürlich. Bringt mehr Pflegeaufwand, dafür verrottet bei uns weniger im Tiefkühler.

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  • Danke für das geschenk!
    Nehme ich gerne an
    Für den ersten Blick sieht sie super aus !!!

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  • Kaufo? Wer kommt auf so einen Namen? Erinnert mich irgendwie an Los Wochos!

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  • Gibt es eine Möglichkeit ein Lebensmittel über Alexa auf die Liste setzen zu lassen?

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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