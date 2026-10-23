Scannen, speichern, weitergeben
Von uns für euch: Scanno erstellt durchsuchbare PDFs
Nach unserer Einkaufslisten-App Kaufo wollen wir euch heute das zweite von drei kleinen Werkzeugen vorstellen, die wir für unseren eigenen Alltag entwickelt haben. Diesmal geht es um einen PDF-Scanner. Also um eine Aufgabe, für die es im App Store eigentlich schon mehr als genügend Anwendungen gibt. Eigentlich.
Scanno auf dem iPhone Duo
Lange Zeit haben wir hier QuickScan empfohlen, eine ausgesprochen leistungsfähige Anwendung, die uns inzwischen allerdings etwas zu umfangreich geworden ist. Das soll keine Kritik sein. Viele Nutzer dürften gerade den großen Funktionsumfang zu schätzen wissen. Wir selbst benötigen davon jedoch nur einen Bruchteil. Auch Scanit (ehemals Scanem), eine weitere von uns genutzte Alternative, drängt sich mittlerweile mit Bewertungsaufforderungen und Rückfragen etwas zu häufig in den Vordergrund.
Also haben wir auch hier selbst Hand angelegt und Scanno gebaut. Die App soll genau das erledigen, was wir von einem Dokumentenscanner erwarten: Papier fotografieren, ein ordentliches PDF erstellen, sinnvoll benennen und weitergeben. Ohne Benutzerkonto, Werbung oder Abonnement. Scanno bieten wir im App Store ebenfalls vollständig kostenlos an.
War uns wichtig: Scanno versteht sich auf unterschiedliche PDF-Größen
Vom Papier zum durchsuchbaren PDF
Scanno nutzt die Dokumentenkamera von iOS. Sie erkennt Seitenränder, korrigiert die Perspektive und bietet verschiedene Darstellungsfilter. Alternativ lassen sich vorhandene Fotos und Dateien importieren. Mehrseitige Dokumente können anschließend einzeln zugeschnitten, gedreht oder um weitere Seiten ergänzt werden.
Scanno erstellt neue PDFs aus Fotos oder Dateien
Besonders wichtig war uns die Kontrolle über die Dateigröße. Scanno zeigt deshalb schon vor dem Speichern an, wie groß das fertige PDF wird. Ändert man Auflösung, Bildqualität oder Farbdarstellung, aktualisiert sich die Größenangabe sofort. Drei voreingestellte Profile erleichtern die Wahl zwischen kompakten E-Mail-Anhängen und höherer Qualität.
Die Originalseiten bleiben erhalten. Dadurch lassen sich Dokumente auch nachträglich bearbeiten und mit anderen Einstellungen erneut speichern.
Scanno: Auch mehrseitige Dokumente sind möglich
Jedes PDF erhält zudem automatisch eine unsichtbare Textebene. Die dafür verwendete Texterkennung arbeitet lokal auf dem iPhone. So kann man Inhalte später durchsuchen oder Textstellen markieren, auch außerhalb von Scanno.
Dateinamen statt Ordnerverwaltung
Eine eigene Ordnerstruktur haben wir bewusst weggelassen. Scanno zeigt Dokumente in einer chronologischen Liste und bietet eine Suche nach Dateinamen und erkannten Inhalten. Gespeichert wird direkt in der Dateien-App, wahlweise lokal auf dem iPhone oder in iCloud Drive.
Apple Intelligence kommt nur an einer Stelle zum Einsatz: Auf Wunsch schlägt die App anhand des Dokumenteninhalts einen passenden Dateinamen vor. Alles andere, einschließlich der Texterkennung, funktioniert auch ohne Apple Intelligence.
Standard-Einstellungen: Scanno merkt sich eure Präferenzen
Auf PDF-Formulare, Unterschriften, Anmerkungswerkzeuge und KI-Zusammenfassungen verzichten wir. Dafür gibt es andere Anwendungen.
Wie schon bei Kaufo gilt auch hier: Scanno ist ein kleines privates Projekt, das wir in erster Linie für unseren eigenen Alltag entwickelt haben und entsprechend weiterentwickeln. Erste Rückmeldungen gab es bereits gestern. Ein Leser vermisst etwa die Ordnerverwaltung und die umfangreicheren Exportmöglichkeiten von QuickScan. Solche Wünsche und natürlich auch Fehlerberichte könnt ihr gerne in den Kommentaren hinterlassen.
Wir können nicht versprechen, alles umzusetzen oder jeden Fehler zeitnah zu beheben, werden aber auf jeden Fall mitlesen und uns eure Anregungen anschauen. Und wenn euch Scanno schon in seiner jetzigen Form etwas Papierkram abnimmt, freut uns das natürlich umso mehr.
Entwickler: aketo GmbH
Laden
Lässt sich das nicht auch einfach mit ner Notizen App machen?
Ja wenn man ganz wenig scant geht das schon. Wenn man bissle mehr macht ist das mies.
Genau so wie direkt in der Dateien App. Hier kann man auch scannen, ist aber auch eher für wenig Nutzer
Damit werden die pdfs aber meist sehr groß
Man kann auch mit dem Dateien App direkt in einen Ordner scannen.
Export auf die eigene NAS oder Nextcloud in Zukunft geplant?
Danke dafür, sehr nett und zeitgemäß dass Ihr das mit teilt – weiter so und gerne mehr abgepasste Werkzeuge mit vernünftigen Features, welche sich am hauptsächlichen Bedarf ausrichten. ;-)
Könnte mein Scanner Pro ersetzen! Hammer danke!
Paar Kleinigkeiten;
– ich scanne immer in graustufen, kann man auch in den Einstellungen auswählen, aber beim scannen ist die Vorschau trotzdem in Farbe.
– NAS (UniFi) direkt ansteuerbar machen
– Möglichkeit einzelne Seiten einzeln zu speichern obwohl man mehrere Seiten gescannt hat.
– Vorgabe machen bei Rechnungen in der Namensgebung? Beispiel Rechnungen immer JJJJMM_RE_name
Und vielleicht noch ein Rosinenbrot dazu?
Waren ja nur Hinweise was ich noch cool finden würde
Immer wieder erstaunlich, dass kostenlose werbefreie Tools bei manchen Leuten niemals die Erwartungen erfüllen. Vielen Dank an die Macher für dieses Tool!
Danke schön
Cool! Vielen Dank!
Aus dem Text: „Gespeichert wird direkt in der Dateien-App“.
Schön wäre, wenn der konkrete Pfad in der Dateien-App selbst gewählt werden könnte.
Dann könnte ein Scan direkt in das „Consume“-Verzeichnis von Paperless abgelegt werden.
Ihr seid die besten! Danke!!
Schreibt doch mal ein bisschen was dazu, wie so eure Erfahrungen mit dem Vibe-Coding sind? Welches Modell nutzt ihr, wie lange dauert die Fertigsstellung, etc. pp. Fände ich spannend.
+1
+1
+1
Ich liebe QuickSan, weil ich damit wunderbar direkt mein Paperless-NGX bestücken kann …
+1
Das kann die paperless App in iOS auch. Und damit kannst du gleichzeitig ja alle deine Dokumente in paperless-ngx sehen und durchsuchen.
Coole Sache! Ich bin jetzt von Evernote zu Paperlessngx (Docker Installation) gewechselt. Wem das zu umständlich ist, hat mit eurer Lösung eine schöne Möglichkeit gefunden.
und wem der paperless ngx zu kompliziert erscheint, geht auf paperpeace, auch sehr schön und einfach
Mega! Vielen lieben Dank
Vielen Dank, werde ich testen. Seit einiger Zeit unzufrieden mit Scanner Pro.
Oftmals sind es gerade die kleinen abgespeckten Apps, die einem den Alltag erleichtern … Klasse!
Ich würde mir wünschen, dass am Mac auch alternativ eine ganz einfache USB-Cam zum Scannen genutzt werden könnte. Dies wäre (nahezu) ein super-praktisches Alleinstellungsmerkmal.
Was mir schon gestern aufgefallen ist, dass die App automatisch Aufnahmen erstellt und sich das nicht an- oder abstellen lässt. Oder habe ich da was übersehen? Eine Option wäre nicht verkehrt.