Von uns für euch: Scanno erstellt durchsuchbare PDFs

Nach unserer Einkaufslisten-App Kaufo wollen wir euch heute das zweite von drei kleinen Werkzeugen vorstellen, die wir für unseren eigenen Alltag entwickelt haben. Diesmal geht es um einen PDF-Scanner. Also um eine Aufgabe, für die es im App Store eigentlich schon mehr als genügend Anwendungen gibt. Eigentlich.

Scanno auf dem iPhone Duo

Lange Zeit haben wir hier QuickScan empfohlen, eine ausgesprochen leistungsfähige Anwendung, die uns inzwischen allerdings etwas zu umfangreich geworden ist. Das soll keine Kritik sein. Viele Nutzer dürften gerade den großen Funktionsumfang zu schätzen wissen. Wir selbst benötigen davon jedoch nur einen Bruchteil. Auch Scanit (ehemals Scanem), eine weitere von uns genutzte Alternative, drängt sich mittlerweile mit Bewertungsaufforderungen und Rückfragen etwas zu häufig in den Vordergrund.

Also haben wir auch hier selbst Hand angelegt und Scanno gebaut. Die App soll genau das erledigen, was wir von einem Dokumentenscanner erwarten: Papier fotografieren, ein ordentliches PDF erstellen, sinnvoll benennen und weitergeben. Ohne Benutzerkonto, Werbung oder Abonnement. Scanno bieten wir im App Store ebenfalls vollständig kostenlos an.

War uns wichtig: Scanno versteht sich auf unterschiedliche PDF-Größen

Vom Papier zum durchsuchbaren PDF

Scanno nutzt die Dokumentenkamera von iOS. Sie erkennt Seitenränder, korrigiert die Perspektive und bietet verschiedene Darstellungsfilter. Alternativ lassen sich vorhandene Fotos und Dateien importieren. Mehrseitige Dokumente können anschließend einzeln zugeschnitten, gedreht oder um weitere Seiten ergänzt werden.

Scanno erstellt neue PDFs aus Fotos oder Dateien

Besonders wichtig war uns die Kontrolle über die Dateigröße. Scanno zeigt deshalb schon vor dem Speichern an, wie groß das fertige PDF wird. Ändert man Auflösung, Bildqualität oder Farbdarstellung, aktualisiert sich die Größenangabe sofort. Drei voreingestellte Profile erleichtern die Wahl zwischen kompakten E-Mail-Anhängen und höherer Qualität.

Die Originalseiten bleiben erhalten. Dadurch lassen sich Dokumente auch nachträglich bearbeiten und mit anderen Einstellungen erneut speichern.

Scanno: Auch mehrseitige Dokumente sind möglich

Jedes PDF erhält zudem automatisch eine unsichtbare Textebene. Die dafür verwendete Texterkennung arbeitet lokal auf dem iPhone. So kann man Inhalte später durchsuchen oder Textstellen markieren, auch außerhalb von Scanno.

Dateinamen statt Ordnerverwaltung

Eine eigene Ordnerstruktur haben wir bewusst weggelassen. Scanno zeigt Dokumente in einer chronologischen Liste und bietet eine Suche nach Dateinamen und erkannten Inhalten. Gespeichert wird direkt in der Dateien-App, wahlweise lokal auf dem iPhone oder in iCloud Drive.

Apple Intelligence kommt nur an einer Stelle zum Einsatz: Auf Wunsch schlägt die App anhand des Dokumenteninhalts einen passenden Dateinamen vor. Alles andere, einschließlich der Texterkennung, funktioniert auch ohne Apple Intelligence.

Standard-Einstellungen: Scanno merkt sich eure Präferenzen

Auf PDF-Formulare, Unterschriften, Anmerkungswerkzeuge und KI-Zusammenfassungen verzichten wir. Dafür gibt es andere Anwendungen.

Wie schon bei Kaufo gilt auch hier: Scanno ist ein kleines privates Projekt, das wir in erster Linie für unseren eigenen Alltag entwickelt haben und entsprechend weiterentwickeln. Erste Rückmeldungen gab es bereits gestern. Ein Leser vermisst etwa die Ordnerverwaltung und die umfangreicheren Exportmöglichkeiten von QuickScan. Solche Wünsche und natürlich auch Fehlerberichte könnt ihr gerne in den Kommentaren hinterlassen.

Wir können nicht versprechen, alles umzusetzen oder jeden Fehler zeitnah zu beheben, werden aber auf jeden Fall mitlesen und uns eure Anregungen anschauen. Und wenn euch Scanno schon in seiner jetzigen Form etwas Papierkram abnimmt, freut uns das natürlich umso mehr.