KinoGrid: Neue iPhone-App findet kostenlose Filme und Serien

Wer einen Film oder eine Serie schauen möchte, muss dafür nicht zwangsläufig ein Streaming-Abo abschließen. Neben den öffentlich-rechtlichen Mediatheken gibt es weitere Anbieter, die Inhalte kostenlos bereitstellen. Die Suche danach kann allerdings mühsam werden, besonders wenn man noch gar nicht genau weiß, was man eigentlich sehen möchte.

Auch La La Land wird von Kinogrid gefunden

Hier setzt die neue iPhone-App KinoGrid an. Das Angebot des Entwicklers Pascal Boehlen ist seit wenigen Tagen im App Store verfügbar und bündelt kostenlose Filme und Serien verschiedener Plattformen. Die zugehörige Webseite kinogrid.com lässt sich unabhängig davon im Browser verwenden.

Aktuell führt der Dienst über 4.000 Titel von 16 Anbietern auf. Darunter befinden sich die Mediatheken von ZDF und 3sat sowie Angebote von YouTube und Rakuten TV. KinoGrid zeigt dabei nicht nur, wo ein Film verfügbar ist, sondern auch, ob Werbung eingeblendet wird oder eine Registrierung beim jeweiligen Anbieter erforderlich ist.

Gratis-Alarm für vorgemerkte Filme

Anders als klassische Mediathek-Suchmaschinen richtet sich KinoGrid auch an Nutzer, die sich erst einmal inspirieren lassen möchten. Ein Feed präsentiert Filme und Serien, die sich anschließend auf einer persönlichen Merkliste sammeln lassen. Ein Benutzerkonto ist dafür nicht erforderlich.

KinoGrid liefert Bewertungen, Cover und Synopsen

Interessant ist der sogenannte Gratis-Alarm. Wer einen bestimmten Film sehen möchte, kann diesen vormerken und sich benachrichtigen lassen, sobald er bei einem der erfassten Anbieter kostenlos verfügbar wird. Damit dreht KinoGrid die übliche Suche gewissermaßen um: Nicht der Nutzer muss regelmäßig nachsehen, sondern die App meldet sich bei einer passenden Gelegenheit.

Für bereits verfügbare Inhalte lassen sich zudem Erinnerungen einrichten, bevor diese wieder aus dem kostenlosen Angebot verschwinden.

Ablaufdaten statt verschwundener Favoriten

Gerade bei den öffentlich-rechtlichen Mediatheken ist die Verfügbarkeit einzelner Titel häufig zeitlich begrenzt. KinoGrid führt deshalb eine eigene Übersicht mit auslaufenden Angeboten und nennt das jeweilige Ablaufdatum.

Auch die Verfügbarkeit behält KinoGrid im Blick

Nach Angaben des Betreibers stammen diese Informationen aus den Schnittstellen der Anbieter und werden täglich überprüft. Am 23. Oktober listet der Dienst 214 Titel, deren Verfügbarkeit innerhalb der kommenden 30 Tage endet. Für die nächsten sieben Tage werden aktuell rund 60 auslaufende Angebote angezeigt.

KinoGrid ergänzt damit bestehende Lösungen wie MediathekViewWeb, das insbesondere die Suche und den Download von Mediatheken-Inhalten erleichtert. Auch die Mediatheken-Suchmaschine Vavideo bietet bereits eigene Anwendungen für Apple-Geräte an.

Ohne Konto Nutzbar? KinoGrid listet anbieter

KinoGrid setzt dagegen stärker auf die Entdeckung kostenloser Inhalte und darauf, gewünschte Filme nicht aus den Augen zu verlieren. Gerade für Nutzer, die mehrere Mediatheken und werbefinanzierte Streamingangebote im Blick behalten möchten, ist das eine praktische Ergänzung.