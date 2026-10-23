Mit Erinnerungen und Gratis-Alarm
KinoGrid: Neue iPhone-App findet kostenlose Filme und Serien
Wer einen Film oder eine Serie schauen möchte, muss dafür nicht zwangsläufig ein Streaming-Abo abschließen. Neben den öffentlich-rechtlichen Mediatheken gibt es weitere Anbieter, die Inhalte kostenlos bereitstellen. Die Suche danach kann allerdings mühsam werden, besonders wenn man noch gar nicht genau weiß, was man eigentlich sehen möchte.
Auch La La Land wird von Kinogrid gefunden
Hier setzt die neue iPhone-App KinoGrid an. Das Angebot des Entwicklers Pascal Boehlen ist seit wenigen Tagen im App Store verfügbar und bündelt kostenlose Filme und Serien verschiedener Plattformen. Die zugehörige Webseite kinogrid.com lässt sich unabhängig davon im Browser verwenden.
Aktuell führt der Dienst über 4.000 Titel von 16 Anbietern auf. Darunter befinden sich die Mediatheken von ZDF und 3sat sowie Angebote von YouTube und Rakuten TV. KinoGrid zeigt dabei nicht nur, wo ein Film verfügbar ist, sondern auch, ob Werbung eingeblendet wird oder eine Registrierung beim jeweiligen Anbieter erforderlich ist.
Gratis-Alarm für vorgemerkte Filme
Anders als klassische Mediathek-Suchmaschinen richtet sich KinoGrid auch an Nutzer, die sich erst einmal inspirieren lassen möchten. Ein Feed präsentiert Filme und Serien, die sich anschließend auf einer persönlichen Merkliste sammeln lassen. Ein Benutzerkonto ist dafür nicht erforderlich.
KinoGrid liefert Bewertungen, Cover und Synopsen
Interessant ist der sogenannte Gratis-Alarm. Wer einen bestimmten Film sehen möchte, kann diesen vormerken und sich benachrichtigen lassen, sobald er bei einem der erfassten Anbieter kostenlos verfügbar wird. Damit dreht KinoGrid die übliche Suche gewissermaßen um: Nicht der Nutzer muss regelmäßig nachsehen, sondern die App meldet sich bei einer passenden Gelegenheit.
Für bereits verfügbare Inhalte lassen sich zudem Erinnerungen einrichten, bevor diese wieder aus dem kostenlosen Angebot verschwinden.
Ablaufdaten statt verschwundener Favoriten
Gerade bei den öffentlich-rechtlichen Mediatheken ist die Verfügbarkeit einzelner Titel häufig zeitlich begrenzt. KinoGrid führt deshalb eine eigene Übersicht mit auslaufenden Angeboten und nennt das jeweilige Ablaufdatum.
Auch die Verfügbarkeit behält KinoGrid im Blick
Nach Angaben des Betreibers stammen diese Informationen aus den Schnittstellen der Anbieter und werden täglich überprüft. Am 23. Oktober listet der Dienst 214 Titel, deren Verfügbarkeit innerhalb der kommenden 30 Tage endet. Für die nächsten sieben Tage werden aktuell rund 60 auslaufende Angebote angezeigt.
KinoGrid ergänzt damit bestehende Lösungen wie MediathekViewWeb, das insbesondere die Suche und den Download von Mediatheken-Inhalten erleichtert. Auch die Mediatheken-Suchmaschine Vavideo bietet bereits eigene Anwendungen für Apple-Geräte an.
Ohne Konto Nutzbar? KinoGrid listet anbieter
KinoGrid setzt dagegen stärker auf die Entdeckung kostenloser Inhalte und darauf, gewünschte Filme nicht aus den Augen zu verlieren. Gerade für Nutzer, die mehrere Mediatheken und werbefinanzierte Streamingangebote im Blick behalten möchten, ist das eine praktische Ergänzung.
Entwickler: Pascal Boehlen
Laden
Danke
Gran
Di
Os
Lieben Dank
Vielen Dank!
Super Sache. Aber ich befürchte, dass viele der Plattformen (z.B. ZDF Mediathek) nur die deutsche Synchronfassung und kein Original-Audio im Angebot haben.
Die Mediatheken haben häufig auch die Originalspur dabei.
Wirklich der Hammer! Vielen Dank! Erst vor kurzem das Netflix-Abo gekündigt.
Gefällt! Optisch und funktionsmäßig ansprechend. Wird ausgiebig getestet.
Danke schön
Um Sendungen vor der Depublizierung zu retten kann ich die Mac-App mediathekview empfelen.
Gibt es hier:
https://mediathekview.de/download/
Klingt gut. Ich hoffe nur es sind nicht alles alte Schinken die man schon alle gesehen hat. Ist ein Test wert.
Und wieder gelöscht.
Vielen Dank das du uns an deinem Leben so intensiv teilhaben lässt, das bereichert unser Leben wirklich extrem. Danke!
???
Da fühlt man sich ja wie in einer VideoThek (ja liebe Kinder, das waren ganz früher so Läden, in den Videokassetten _ausgeliehen_ werden konnten).
Von wirklich Alt bis recht Neu ist alles dabei. Lohnt sich zu stöbern.
Sehr gute Idee, teste ich gerne, herzlichen Dank an den Entwickler, bei Nutzung und Gefallen spende ich gerne, so wie bei MediathekView. Gute Sache!
Spannend und informativ!
Vielen Dank für den Tipp!
:-)