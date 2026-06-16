Blink-Bundle mit Preisfehler? Kamera, Videotürklingel und Hub für 25 Euro

Amazon bietet derzeit ein Blink-Sicherheitspaket zu einem ungewöhnlich niedrigen Preis an. Prime-Kunden erhalten die aktuelle Outdoor-Kamera Blink Outdoor 4 inklusive Sync Module Core zusammen mit der Blink Videotürklingel für lediglich 24,99 Euro.

Interessant ist dabei, dass die Preisdarstellung nicht bei allen Nutzern identisch ausfällt. Teilweise weist Amazon lediglich einen Ersparnis von 25 Euro aus, zieht aber dennoch 110 Euro vom regulären Preis ab.

Das Paket kombiniert eine batteriebetriebene Außenkamera mit einer ebenfalls kabellos arbeitenden Videotürklingel. Beide Geräte lassen sich über die Blink-App verwalten und können Benachrichtigungen direkt auf das iPhone senden. Einzeln werden die Komponenten deutlich teurer verkauft.

Auch ohne Abonnement nutzbar

Wer das Angebot entdeckt, sollte allerdings einen wichtigen Punkt im Blick behalten: Der volle Funktionsumfang der Blink-Produkte setzt ein kostenpflichtiges Abonnement voraus. Amazon bewirbt insbesondere die Cloud-Aufzeichnung, die Personenerkennung und weitere Komfortfunktionen als Teil des Blink-Abos.

Dennoch sind die Geräte auch ohne laufende Kosten nicht völlig funktionslos. Nutzer können Live-Videos abrufen, Bewegungsbenachrichtigungen empfangen und über die integrierte Gegensprechfunktion mit Besuchern kommunizieren. Für viele Anwendungsfälle reicht dies bereits aus, etwa um die Haustür oder den Eingangsbereich im Blick zu behalten.

Die Outdoor 4 bietet darüber hinaus Nachtsicht, individuell definierbare Aktivitätszonen und eine Batterielaufzeit von bis zu zwei Jahren. Die Videotürklingel liefert ebenfalls HD-Aufnahmen und informiert über Besucher an der Haustür.

Lokale Aufzeichnung als Alternative

Wer auf die Cloud verzichten möchte, kann das System auch lokal erweitern. Dafür wird allerdings das separat erhältliche Sync Module 2 benötigt, das in diesem Angebot nicht enthalten ist. In Verbindung mit einem USB-Speicher lassen sich Videoaufzeichnungen dann lokal sichern.

Diese Möglichkeit macht das Blink-System für Nutzer interessant, die keine monatlichen Gebühren zahlen möchten. Allerdings bleiben einige Funktionen wie die automatische Personenerkennung weiterhin an ein Abonnement gekoppelt.

Blink-Angebote gehören regelmäßig zu den meistverkauften Smart-Home-Produkten während der Prime-Day-Aktionen. Ein Paket aus aktueller Outdoor-Kamera, Videotürklingel und Basisstation für knapp 25 Euro fällt jedoch selbst im Vergleich zu früheren Rabattaktionen auf. Ob es sich um eine besonders aggressive Werbeaktion oder um einen Fehler bei der Preisgestaltung handelt, lässt sich derzeit nicht beurteilen. Erfahrungsgemäß können solche Angebote allerdings ebenso schnell wieder verschwinden, wie sie aufgetaucht sind.

Produkthinweis Blink Sync Module 2, Zusatzprodukt 44,99 EUR