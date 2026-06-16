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Das Bundle spart über 100 Euro

Blink-Bundle mit Preisfehler? Kamera, Videotürklingel und Hub für 25 Euro
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Amazon bietet derzeit ein Blink-Sicherheitspaket zu einem ungewöhnlich niedrigen Preis an. Prime-Kunden erhalten die aktuelle Outdoor-Kamera Blink Outdoor 4 inklusive Sync Module Core zusammen mit der Blink Videotürklingel für lediglich 24,99 Euro.

Blink Bundle Kameras

Interessant ist dabei, dass die Preisdarstellung nicht bei allen Nutzern identisch ausfällt. Teilweise weist Amazon lediglich einen Ersparnis von 25 Euro aus, zieht aber dennoch 110 Euro vom regulären Preis ab.

Das Paket kombiniert eine batteriebetriebene Außenkamera mit einer ebenfalls kabellos arbeitenden Videotürklingel. Beide Geräte lassen sich über die Blink-App verwalten und können Benachrichtigungen direkt auf das iPhone senden. Einzeln werden die Komponenten deutlich teurer verkauft.

Blink Bundle Preisfehler

Auch ohne Abonnement nutzbar

Wer das Angebot entdeckt, sollte allerdings einen wichtigen Punkt im Blick behalten: Der volle Funktionsumfang der Blink-Produkte setzt ein kostenpflichtiges Abonnement voraus. Amazon bewirbt insbesondere die Cloud-Aufzeichnung, die Personenerkennung und weitere Komfortfunktionen als Teil des Blink-Abos.

Dennoch sind die Geräte auch ohne laufende Kosten nicht völlig funktionslos. Nutzer können Live-Videos abrufen, Bewegungsbenachrichtigungen empfangen und über die integrierte Gegensprechfunktion mit Besuchern kommunizieren. Für viele Anwendungsfälle reicht dies bereits aus, etwa um die Haustür oder den Eingangsbereich im Blick zu behalten.

BlinkMoneraPage. CB574371021

Die Outdoor 4 bietet darüber hinaus Nachtsicht, individuell definierbare Aktivitätszonen und eine Batterielaufzeit von bis zu zwei Jahren. Die Videotürklingel liefert ebenfalls HD-Aufnahmen und informiert über Besucher an der Haustür.

Produkthinweis
Blink-Kamera Outdoor 4 + 0€ Blink Videotürklingel (Weiß)| Kabellose intelligente HD-Sicherheitskamera, zwei Jahre... 24,99 EUR 134,98 EUR

Lokale Aufzeichnung als Alternative

Wer auf die Cloud verzichten möchte, kann das System auch lokal erweitern. Dafür wird allerdings das separat erhältliche Sync Module 2 benötigt, das in diesem Angebot nicht enthalten ist. In Verbindung mit einem USB-Speicher lassen sich Videoaufzeichnungen dann lokal sichern.

Diese Möglichkeit macht das Blink-System für Nutzer interessant, die keine monatlichen Gebühren zahlen möchten. Allerdings bleiben einige Funktionen wie die automatische Personenerkennung weiterhin an ein Abonnement gekoppelt.

Blink-Angebote gehören regelmäßig zu den meistverkauften Smart-Home-Produkten während der Prime-Day-Aktionen. Ein Paket aus aktueller Outdoor-Kamera, Videotürklingel und Basisstation für knapp 25 Euro fällt jedoch selbst im Vergleich zu früheren Rabattaktionen auf. Ob es sich um eine besonders aggressive Werbeaktion oder um einen Fehler bei der Preisgestaltung handelt, lässt sich derzeit nicht beurteilen. Erfahrungsgemäß können solche Angebote allerdings ebenso schnell wieder verschwinden, wie sie aufgetaucht sind.

Produkthinweis
Blink Sync Module 2, Zusatzprodukt 44,99 EUR

Mit Dank an Christian!
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
16. Juni 2026 um 15:06 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    26 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Funktioniert aber nicht mit HomeKit secure Video? Und nur mit Abo und dann nur bei Alexa? Wird mir auch für diesen Preis angezeigt

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  • Also bei mir hat die Bestellung gerade geklappt. Eine Frage an das Fotrum hier: Ich habe ein altes Blink System, ca. 4 Hahre alt ohne Abo. Die Aufnahmen werden in der Cloud gespeichert und ich kann sie von überall ansehen. Kann ich in dieses System die eben gekaufte Jamera und Türklingel einbinden? Also dann auch ohne Abo mit den selben Funktionen nutzen? Danke für Rückmeldungen!

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  • Wenn da nicht Amazon mit drin stecken würde wäre das Angebot sogar sehr interessant.

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  • Zum nutzen der Cloud mit mehreren Kameras muss man ein Abo zu 100€ pro Jahr abschließen. Das ist kein Preisfehler sondern ein Köder.

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  • Danke, ging noch und gleich bestellt. Bin mal gespannt. Die Kamera wird erst am 9. Juli geliefert. Hoffentlich fällt Ihnen vorher noch auf.

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  • Kein Preisfehler, sondern Räumung des Lagers. Für beide Modelle gibt es neuere 2K-Varianten.

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  • 24,99€ Ersparnis weil beide Produkte einzeln aktuell für 24,99€ Euro zu haben sind.

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  • Interessanter finde ich die Kombi aus der neuen Outdoor 2k+ und der neuen Doorbell 2k+, für 35€. Und wenn man ein Blink Abo hat gehen da nochmal 10% runter.

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  • Denke nicht das das ein Fehler ist . Gibt viele Angebote heute . Interessant ist auch Sync Modul , Außen Kamera und 2 k innen Kamera für 29 Euro

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  • Ring Kamera Set kostet auch nur 34€ anstatt idealo 99.

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  • warum kann ich nicht in den einkauskorb schmeißen um zu kaufen.

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