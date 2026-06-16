Das Bundle spart über 100 Euro
Blink-Bundle mit Preisfehler? Kamera, Videotürklingel und Hub für 25 Euro
Amazon bietet derzeit ein Blink-Sicherheitspaket zu einem ungewöhnlich niedrigen Preis an. Prime-Kunden erhalten die aktuelle Outdoor-Kamera Blink Outdoor 4 inklusive Sync Module Core zusammen mit der Blink Videotürklingel für lediglich 24,99 Euro.
Interessant ist dabei, dass die Preisdarstellung nicht bei allen Nutzern identisch ausfällt. Teilweise weist Amazon lediglich einen Ersparnis von 25 Euro aus, zieht aber dennoch 110 Euro vom regulären Preis ab.
Das Paket kombiniert eine batteriebetriebene Außenkamera mit einer ebenfalls kabellos arbeitenden Videotürklingel. Beide Geräte lassen sich über die Blink-App verwalten und können Benachrichtigungen direkt auf das iPhone senden. Einzeln werden die Komponenten deutlich teurer verkauft.
Auch ohne Abonnement nutzbar
Wer das Angebot entdeckt, sollte allerdings einen wichtigen Punkt im Blick behalten: Der volle Funktionsumfang der Blink-Produkte setzt ein kostenpflichtiges Abonnement voraus. Amazon bewirbt insbesondere die Cloud-Aufzeichnung, die Personenerkennung und weitere Komfortfunktionen als Teil des Blink-Abos.
Dennoch sind die Geräte auch ohne laufende Kosten nicht völlig funktionslos. Nutzer können Live-Videos abrufen, Bewegungsbenachrichtigungen empfangen und über die integrierte Gegensprechfunktion mit Besuchern kommunizieren. Für viele Anwendungsfälle reicht dies bereits aus, etwa um die Haustür oder den Eingangsbereich im Blick zu behalten.
Die Outdoor 4 bietet darüber hinaus Nachtsicht, individuell definierbare Aktivitätszonen und eine Batterielaufzeit von bis zu zwei Jahren. Die Videotürklingel liefert ebenfalls HD-Aufnahmen und informiert über Besucher an der Haustür.
Lokale Aufzeichnung als Alternative
Wer auf die Cloud verzichten möchte, kann das System auch lokal erweitern. Dafür wird allerdings das separat erhältliche Sync Module 2 benötigt, das in diesem Angebot nicht enthalten ist. In Verbindung mit einem USB-Speicher lassen sich Videoaufzeichnungen dann lokal sichern.
Diese Möglichkeit macht das Blink-System für Nutzer interessant, die keine monatlichen Gebühren zahlen möchten. Allerdings bleiben einige Funktionen wie die automatische Personenerkennung weiterhin an ein Abonnement gekoppelt.
Blink-Angebote gehören regelmäßig zu den meistverkauften Smart-Home-Produkten während der Prime-Day-Aktionen. Ein Paket aus aktueller Outdoor-Kamera, Videotürklingel und Basisstation für knapp 25 Euro fällt jedoch selbst im Vergleich zu früheren Rabattaktionen auf. Ob es sich um eine besonders aggressive Werbeaktion oder um einen Fehler bei der Preisgestaltung handelt, lässt sich derzeit nicht beurteilen. Erfahrungsgemäß können solche Angebote allerdings ebenso schnell wieder verschwinden, wie sie aufgetaucht sind.
Bestellt
Funktioniert aber nicht mit HomeKit secure Video? Und nur mit Abo und dann nur bei Alexa? Wird mir auch für diesen Preis angezeigt
Also bei mir hat die Bestellung gerade geklappt. Eine Frage an das Fotrum hier: Ich habe ein altes Blink System, ca. 4 Hahre alt ohne Abo. Die Aufnahmen werden in der Cloud gespeichert und ich kann sie von überall ansehen. Kann ich in dieses System die eben gekaufte Jamera und Türklingel einbinden? Also dann auch ohne Abo mit den selben Funktionen nutzen? Danke für Rückmeldungen!
Ähnlich bei mir, würde mich auch interessieren.
Habe bestellt und werde es mal testen.
Ja, das sollte gehen. Habe ich bei mir ebenfalls gemacht mit altem kostenfreien Abo.
Nur die Klingel hab ich nicht. Mit neueren Blink Kameras geht’s – zumindest mit den Grundfunktionen (ohne KI…)
Ja geht aber für die Zusatzfunktionen der Klingel brauchst du ein extra Abo.
Für welche Zusatzfunktionen?
Ich hab rausgefunden dass es nicht mit dem mitgelieferten Core Sync Modul nicht geht, das kostenlose Abo (Abschluss vor April 2020) zu behalten.
Anscheinend braucht man das Sync Module 2. das der ersten Generation wie ich es hab soll wiederum nicht mit der videotürklingel gehen…also ich warte jetzt mal ab wenn es da ist und probiere es aus. Hab die Infos von der KI…
Danke für den Tipp
Danke. Bestellt.
Danke, bestellt.
Wenn da nicht Amazon mit drin stecken würde wäre das Angebot sogar sehr interessant.
Zum nutzen der Cloud mit mehreren Kameras muss man ein Abo zu 100€ pro Jahr abschließen. Das ist kein Preisfehler sondern ein Köder.
Sehe ich genauso. Beide Geräte kosten normalerweise 25 € einzeln.
Also 25 € bezahlen und 25 € sparen.
Das ist kein super Angebot im Hinblick auf das Abo.
Big A is watching you. Dass das wirklich einer kauft…
sehe ich auch so
Danke, ging noch und gleich bestellt. Bin mal gespannt. Die Kamera wird erst am 9. Juli geliefert. Hoffentlich fällt Ihnen vorher noch auf.
Bei mir umgekehrt Kamera morgen Klingel im Juli.
Kein Preisfehler, sondern Räumung des Lagers. Für beide Modelle gibt es neuere 2K-Varianten.
Outdoor 2k+ und der neuen Doorbell 2k+, für 35€ auch zu haben. Hab mir die bestellt.
24,99€ Ersparnis weil beide Produkte einzeln aktuell für 24,99€ Euro zu haben sind.
Interessanter finde ich die Kombi aus der neuen Outdoor 2k+ und der neuen Doorbell 2k+, für 35€. Und wenn man ein Blink Abo hat gehen da nochmal 10% runter.
Wenn das Sync Modul nicht so grottig wäre
Denke nicht das das ein Fehler ist . Gibt viele Angebote heute . Interessant ist auch Sync Modul , Außen Kamera und 2 k innen Kamera für 29 Euro
Ring Kamera Set kostet auch nur 34€ anstatt idealo 99.
warum kann ich nicht in den einkauskorb schmeißen um zu kaufen.