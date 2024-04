Voice Dream Reader: Beliebte Vorlese-App wechselt zum Abo-Modell

Die Macher des so genannten Voice Dream Reader, eine beliebte iPhone-Applikation, die nahezu beliebige Texte, Online-Artikel und Dokumente innerhalb weniger Sekunden in Audiodateien verwandeln konnte, haben Änderungen an ihrem Geschäftsmodell angekündigt.

Ab dem 1. Mai 2024 wird die App auf ein Abo-Modell umgestellt, das den Zugang zur Vollversion der iPhone-Anwendung, zur Mac-Applikation, zu sämtlichen Stimmen und allen erweiterten Funktionen des Voice Dream Readers umfasst. Mit der neuen Monetarisierungsstrategie reagieren die Macher, eigenen Angaben nach, auf gestiegene Betriebskosten.

Bestandskunden-Lösung nach Protesten

Anfangs war geplant, dass bestehende Kunden zwar weiterhin auf bereits vorhandene Dokumente (und die zugehörigen Audiodateien) zugreifen können, jedoch ein Abonnement erforderlich sein wird, um neue Dokumente zum Archiv der Vorlese-App hinzuzufügen.

Eine Richtungsentscheidung, die in den vergangenen Tagen für nachvollziehbare Proteste aus der Community der Bestandskunden gesorgt hat und nun zumindest teilweise zurückgenommen wurde.

So wird man den Bestandskunden der App bereits vorhandene Funktionen nun doch nicht wegnehmen und hat angekündigt, bereits verfügbare Features auch weiterhin ohne zusätzliche Kosten für all jene Nutzer anbieten zu wollen, die in der Vergangenheit schon für den Voice Dream Reader bezahlt haben. Zukünftige Funktionserweiterungen sollen jedoch nur noch für Kunden mit laufenden Abonnements verfügbar gemacht werden.

Das neue Abo-Modell soll dabei nicht nur die laufenden Betriebskosten decken, sondern auch Investitionen in die nächste Generation der App ermöglichen. Für das kommende Jahr planen die Macher des Voice Dream Reader, das Team zu erweitern, bessere Stimmen anzubieten, eine Integration mit Kindle vorzunehmen, die Apple Watch-App zu verbessern und weitere, von Nutzern gewünschte Funktionen zu entwickeln.

Das neue Jahresabonnement kostet 89,99 Euro.