Vodafone will „Walk in Repair“-Angebot ausbauen

Vodafone will sein Reparaturangebot für Smartphone-Besitzer stetig erweitern. Im Rahmen einer Partnerschaft mit dem von Apple zertifizierten Computerhändler Comspot bietet der Provider mittlerweile in zwölf Flagship-Stores einen Reparaturservice auch für das iPhone an.

Bilder: Apple

Die sogenannten „Comspot Repair Points“ finden sich dabei nach Apples „Shop in Shop“-Konzept in die Vodafone-Läden integriert. Vodafone wirbt damit, dass in den betreffenden Filialen alle gängigen Apple-Smartphones mit Original-Ersatzteilen repariert werden können. Dazu müsse man weder Vodafone-Kunde sein, noch im Vorfeld einen Termin vereinbaren, sondern könne die Dienstleistung in Form eines „Walk in Repair“-Service nutzen.

In der Regel können die Reparaturen beispielsweise bei Klassikern wie einem Display-Bruch innerhalb von nur zwei Stunden erfolgen. Die Dienstleistung erfolgt in einer in die Vodafone-Shops integrierten, voll ausgestatteten Werkstatt von Comspot. Der Apple-Händler ist mit seinen eigenen Filialen ebenso wie seinen „Shop in Shop“-Angeboten bei Vodafone als zertifizierter Service-Provider von Apple gelistet.

Vodafone bietet den Service in Kooperation mit Comspot mittlerweile in seinen Flagship-Stores in den Städten München, Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt, Köln, Essen, Dortmund, Kassel und Leipzig sowie zweimal in Berlin an. Weitere Shops sollen in Kürze folgen.