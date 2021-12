Vodafone wertet CallYa auf: 5G-Option ab Mittwoch inklusive

So verlangt Vodafone von seinen wohl umsatzschwächsten Kunden zusätzlich zum CallYa-Paketpreis, der alle vier Wochen fällig wird, ergänzende 2,99 Euro für die Tarifoption „Surfen im 5G-Netz“. CallYa-Kunden können diese per SMS buchen und senden dafür schlicht die beiden Zeichen „5G“ an die 80808.

Der Düsseldorfer Netzbetreiber Vodafone wird sein Portfolio an Prepaid-Tarifen noch in dieser Woche leicht modifizieren: Der teuerste der momentan vier angebotenen CallYa-Tarife sollen standardmäßig um die 5G-Option erweitert werden, die bislang noch als kostenpflichtige Zubuchoption bestellt und monatlich gesondert bezahlt werden muss.

