Apple: Neue AirPods-Videos mit alter iPod-Ästhetik

Apple plakatierte Anfang der 2000er den sogenannten „Silhouette Style“, der die weißen Kopfhörer zum Erkennungszeichen der noch relativ kleinen iPod-Community machen sollte und führt etwa zur gleichen Zeit die Tagline „1,000 songs in your pocket“ ein.

Schwarze, tanzende Silhouetten vor bunten Hintergründen mit weißen Ohrhörern im Ohr. Ein Stil, an denen sich viele Mitleser hier noch gut erinnern werden. Damals, Anfang 2003, waren bei ansonsten identischem Motiv-Aufbau allerdings auch noch weiße Kabel über den Körpern und die frühen Modelle der ersten iPod mini-Generation in den Händen der Tanzenden zu sehen .

