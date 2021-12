In Ausgabe 6: Die Beanconqueror-App für Espresso-Verrückte

Die einen trinken Kaffee einfach nur gerne, die anderen machen aus dem Erkunden der gerösteten Bohnen ein Hobby. An die zweite Gruppe richtet sich die kostenfreie erhältliche iPhone-Applikation Beanconqueror, die jetzt in Ausgabe 6.0 aus dem App Store geladen werden kann.

Das digitale Logbuch richtet sich an ausgesprochene Kaffee-Nerds, die gerne so viele Parameter wie möglich festhalten, wenn es darum geht, welche Bohnen wie geröstet, gemahlen, gebrüht und getrunken wurden.

Schritt für Schritt zum perfekten Bezug

Dabei ist die Anwendung nicht nur schlichtes Kaffee-Tagebuch, sondern will euch vor allem dabei helfen, dem perfekten Bezug nach und nach immer näher zu kommen. In der Beanconqueror-App könnt ihr dafür die immer wieder vorgenommenen Änderungen an Parametern wie Temperatur, Mahlgrad und Röstung notieren, die vorgenommen werden, bis das optimale Kaffee-Ergebnis erreicht wurde.

Die neue Version 6.0 erweitert den Funktionsumfang dafür nun auch um die Unterstützung der Bluetooth-Barista-Waage Decent Scale die neben der Acaia Lunar als zweites neues Gerät zur Gewichtsmessung unterstützt wird.

Die Beanconqueror-App richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Kaffee-Afficinados und will die Notizen, die ihr ansonsten vielleicht mit Stift und Zettel vornehmen würdet, lediglich besser strukturieren, um beim Brühen reproduzierbar guter Ergebnisse zu helfen.

Mit Health-Anbindung zum Koffein-Tracking

Beanconqueror ist kostenlos im Apple Software-Kaufhaus erhältlich, hervorragend bewertet und lässt sich sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad einsetzen.

Die Anwendung verfügt sogar über eine Anbindung an Apples Gesundheits-Applikation Health und ist in der Lage Kaffeebezüge als Koffeinaufnahme zu tracken.

Neben den schon bislang berücksichtigten Parametern wie Bohnensorte, Durchlaufzeit, Druck, Mahlgrad und Menge versteht sich Ausgabe 6 der Beanconqueror-App auch auf das Notieren des eingesetzten Wassers.