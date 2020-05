Vodafone schreibt jetzt „BleibGesund“ in die Statusanzeige

Vodafone begleitet die Lockerungen der Corona-Einschränkungen in Deutschland mit einer Änderung auf dem Smartphone-Display. Aus „#StayHome“ wird „#BleibGesund“. Die Änderung in der Statusanzeige sollte im laufe der kommenden Tage bei alle Mobilfunkkunden des Anbieters erscheinen.

Als die Geschäfte schlossen und Deutschland ins Home Office ging, erinnerten wir unsere Kunden freundlich daran, was wirklich gegen Corona hilft – und brachten #StayHome auf jedes Handy-Display. Jetzt, da der Alltag langsam wieder erwacht und sich vorsichtig eine neue Normalität in Deutschland formt, sagen wir Danke: All denen, die Deutschland am Laufen hielten – ob da draußen oder von zuhause aus. Das machen wir ab heute mit guten Wünschen an alle. Und der Erinnerung, auch weiterhin gut auf sich aufzupassen. Bitte bleibt gesund. Denn es ist viel geschafft. Aber es ist noch nicht vorbei. #BleibGesund – ab heute auf jedem Vodafone-Handydisplay.