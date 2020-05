Nest Hello: Paketbenachrichtigungen kommen nach Deutschland

Besitzer der von Google angebotenen Video-Türklingel Nest Hello können sich künftig per Push-Mitteilung darüber informieren lassen, wenn jemand ein Paket vor der Tür ablegt oder entfernt. Die Zusatzfunktion wird in den kommenden Tagen bereitgestellt – ein vorhandenes Nest-Aware-Abo wird vorausgesetzt.

Die verschiedenen von Google angebotenen Nest-Kameras können auch jetzt schon sehr differenziert auf Ereignisse hinweisen. Abhängig vom eingesetzten Modell ist hier sogar eine gezielte Personenerkennung möglich. Bei den Paketbenachrichtigungen handelt es sich um eine zunächst in den USA bereitgestellte Funktionserweiterung, die Google nun weltweit ausrollt.

Damit ein Paket als solches wahrgenommen wird, muss es mindestens 20 x 25 x 2,5 Zentimeter groß sein und zumindest kurze Zeit ruhig im Sichtfeld der Kamera liegen. Wenn die Einstellungen entsprechend gesetzt sind, wird dann ein Video aufgezeichnet, sobald das Paket abgelegt und wieder entfernt wird, optional kann sich diesbezüglich auch per Push-Mitteilung informieren lassen.

Nest Aware mit neuen Konditionen

Dazu passend hat Google auch die Konditionen für Nest Aware aktualisiert. Das neue „Nest Aware der 2. Generation“ schließt zum Basispreis von 5 Euro pro Monat bzw. 50 Euro pro Jahr nun automatisch alle vorhandenen Kameras mit ein. Dafür fällt der Rund-um-die-Uhr-Videoverlauf weg und es werden nur noch die Videoaufnahmen von Ereignissen über die letzten 30 Tage hinweg gespeichert. Optional steht ein Plus-Paket für 10 Euro monatlich bzw. 100 Euro pro Jahr zur Wahl. Hier ist dann ein 60-tägiger Ereignis-Videoverlauf und ein 10-tägiger Rund-um-die-Uhr-Videoverlauf enthalten.